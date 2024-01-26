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Путин встретился со студентами, участвующими в СВО - РИА Новости, 26.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 26.01.2024 (обновлено: 18:33 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923736015.html
Путин встретился со студентами, участвующими в СВО
Путин встретился со студентами, участвующими в СВО - РИА Новости, 26.01.2024
Путин встретился со студентами, участвующими в СВО
В характере русского народа заложено свойство подставлять плечо Родине и не жалеть себя, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-участниками РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:15
2024-01-26T18:33
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. В характере русского народа заложено свойство подставлять плечо Родине и не жалеть себя, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции."Это вообще в характере нашего народа – в трудный момент для Родины себя не жалеть, подставлять плечо стране", — сказал Путин.
россия
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия
Путин встретился со студентами, участвующими в СВО

Путин: в характере русского народа заложено свойство подставлять плечо Родине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. В характере русского народа заложено свойство подставлять плечо Родине и не жалеть себя, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции.
"Это вообще в характере нашего народа – в трудный момент для Родины себя не жалеть, подставлять плечо стране", — сказал Путин.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
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