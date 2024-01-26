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Путин встретился со студентами, участвующими в СВО
Путин встретился со студентами, участвующими в СВО - РИА Новости, 26.01.2024
Путин встретился со студентами, участвующими в СВО
В характере русского народа заложено свойство подставлять плечо Родине и не жалеть себя, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-участниками РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:15
2024-01-26T18:15
2024-01-26T18:33
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. В характере русского народа заложено свойство подставлять плечо Родине и не жалеть себя, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции."Это вообще в характере нашего народа – в трудный момент для Родины себя не жалеть, подставлять плечо стране", — сказал Путин.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия
Путин встретился со студентами, участвующими в СВО
Путин: в характере русского народа заложено свойство подставлять плечо Родине