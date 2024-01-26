https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923549701.html

Группировка "Восток" сорвала попытки усиления позиций ВСУ у Ровнополя

Группировка "Восток" сорвала попытки усиления позиций ВСУ у Ровнополя - РИА Новости, 26.01.2024

Группировка "Восток" сорвала попытки усиления позиций ВСУ у Ровнополя

Российская группировка "Восток" за сутки сорвала четыре попытки украинских войск усилить передовые позиции на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T05:03

2024-01-26T05:03

2024-01-26T05:08

специальная военная операция на украине

старомайорское

константиновка

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российская группировка "Восток" за сутки сорвала четыре попытки украинских войск усилить передовые позиции на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев."В течение суток сорваны четыре попытки усиления противником передовых позиций в районах Старомайорского и Ровнополя", — сказал Гордеев.Он добавил, что бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили пункты временной дислокации, "опорники" и места скопления живой силы 31-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки и Новомихайловки."Уничтожены четыре пункта временной дислокации, три пункта управления беспилотной авиацией и грузовой автомобиль с боеприпасами", — подчеркнул начальник пресс-центра. Кроме того, артиллерия группировки, расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" и FPV-дронов уничтожили танк Т-64 в районе Ровнополя, две БМП в районе Новоивановки, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу "Гиацинт-Б" в районах Золотой Нивы и Времевки.Украинские войска также потеряли зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", станцию радиоэлектронной борьбы, четыре беспилотника типа "Лелека" и около 130 военнослужащих, уточнил Гордеев.

https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923547205.html

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старомайорское, константиновка, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность