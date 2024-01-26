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Группировка "Восток" сорвала попытки усиления позиций ВСУ у Ровнополя
Группировка "Восток" сорвала попытки усиления позиций ВСУ у Ровнополя - РИА Новости, 26.01.2024
Группировка "Восток" сорвала попытки усиления позиций ВСУ у Ровнополя
Российская группировка "Восток" за сутки сорвала четыре попытки украинских войск усилить передовые позиции на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T05:03
2024-01-26T05:03
2024-01-26T05:08
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российская группировка "Восток" за сутки сорвала четыре попытки украинских войск усилить передовые позиции на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев."В течение суток сорваны четыре попытки усиления противником передовых позиций в районах Старомайорского и Ровнополя", — сказал Гордеев.Он добавил, что бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили пункты временной дислокации, "опорники" и места скопления живой силы 31-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки и Новомихайловки."Уничтожены четыре пункта временной дислокации, три пункта управления беспилотной авиацией и грузовой автомобиль с боеприпасами", — подчеркнул начальник пресс-центра. Кроме того, артиллерия группировки, расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" и FPV-дронов уничтожили танк Т-64 в районе Ровнополя, две БМП в районе Новоивановки, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу "Гиацинт-Б" в районах Золотой Нивы и Времевки.Украинские войска также потеряли зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", станцию радиоэлектронной борьбы, четыре беспилотника типа "Лелека" и около 130 военнослужащих, уточнил Гордеев.
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923547205.html
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старомайорское, константиновка, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Константиновка, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Восток" сорвала попытки усиления позиций ВСУ у Ровнополя
Группировка "Восток" сорвала усиления позиций ВСУ на Южнодонецком направлении