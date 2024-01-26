https://ria.ru/20240126/sobaka-1923647855.html

Толстую собаку из Югры, ставшую звездой соцсетей, откормили местные жители

Толстую собаку из Югры, ставшую звездой соцсетей, откормили местные жители - РИА Новости, 26.01.2024

Толстую собаку из Югры, ставшую звездой соцсетей, откормили местные жители

Бездомную собаку из Ханты-Мансийского автономного округа, которая из-за своего лишнего веса стала звездой соцсетей, откормили неравнодушные местные жители,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T13:44

2024-01-26T13:44

2024-01-26T13:44

общество

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Бездомную собаку из Ханты-Мансийского автономного округа, которая из-за своего лишнего веса стала звездой соцсетей, откормили неравнодушные местные жители, сообщила РИА Новости депутат сельского поселения Каркатеевы Светлана Верезумская. Ранее в соцсетях широкую известность получило видео из Югры, на котором чрезмерно упитанная собака сидит на входе в продуктовый магазин. Пользователи прозвали животное Бубликом. Как сообщила агентству Верезумская, которая занимается стерилизацией и уходом за бездомными животными в поселке Каркатеевы, животное почти 5 лет находится на ее попечении, живет в подъезде ее дома и на самом деле является девочкой по кличке Балабака. "Между первым и вторым этажом у нее своя лежанка есть. На протяжении 4,5 лет она там живет. Она была абортирована на стадии, когда у нее были щенята. Мы ее простерилизовали, но у нее все очень плохо заживало. Мы ее посадили на гормональные (препараты), и на протяжении почти двух недель я ее возила почти каждый день на капельницу. На основании этого пошел гормональный сбой, и она начала поправляться. И она еще не ленится кушать. Я ей, конечно, варю каши диетические, но люди не прислушиваются и выносят ей всякие кости", - сказала собеседница агентства. По словам Верезумской, собака полностью вакцинирована и чипирована, последний раз проходила осмотр у ветеринара осенью 2023 года. Сейчас Балабака весит 45,5 килограмма, похудеть ей необходимо минимум на 6 килограммов. По результатам анализа крови некоторые показатели повышены, но сердце работает стабильно, сама собака, по словам депутата, чувствует себя хорошо. Она добавила, что неоднократно пыталась найти собаке хозяев, но условия содержания, которые предлагали люди, не подходили. "Это единственная собака, самая безобидная из всех, которые есть, которую я не хотела бы на цепь сажать. А вольеры ей строить не собирались. Из-за этого я ее не отдавала. В подъезде все смирились, что она наша. Я все равно уже ее никуда никому не отдам. Я хочу построить несколько вольеров. Если я ее туда определю, я смогу точно контролировать ее еду. Но этого раньше мая не будет", - отметила Верезумская. По словам главы администрации сельского поселения Альберта Архипова, местные жители взяли шефство над бездомными собаками и, если возникает необходимость, самостоятельно отвозят их к ветеринарам. Власти, отметил он, могут лишь оформить заявку на отлов бесхозного животного, после чего в приюте его осматривают, стерилизуют, чипируют и через две недели возвращают на место обитания. "Собака не агрессивная. Наши жители кормят ее на убой. Иной раз говорим, что нельзя это делать. У нее идет гормональный сбой после того, как ее стерилизовали. И плюс кормят. Она стоит возле магазина, и все выходят и ей что-то дают. Ее надо на диету сейчас сажать в данной ситуации. Сейчас обратим внимание. Она иногда в администрацию приходит к тем, кто ее кормит", - добавил Архипов.

https://ria.ru/20240126/toy-terer-1923616887.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ханты-мансийский автономный округ