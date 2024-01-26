https://ria.ru/20240126/slovar-1923757566.html

В Госдуму внесли законопроект о создании Национального словарного фонда

В Госдуму внесли законопроект о создании Национального словарного фонда - РИА Новости, 26.01.2024

В Госдуму внесли законопроект о создании Национального словарного фонда

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании единого цифрового ресурса с данными словарей русского языка - Национального словарного фонда, документ РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T20:04

2024-01-26T20:04

2024-01-26T20:04

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании единого цифрового ресурса с данными словарей русского языка - Национального словарного фонда, документ доступен в электронной базе Госдумы. "Проект федерального закона… подготовлен во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 1 марта 2020 г. № Пр-355 и предусматривает создание единого цифрового ресурса, в котором интегрированы данные словарей русского языка, созданных за последние три века", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В тексте проекта закона отмечается, что Национальный словарный фонд является федеральной государственной информационной системой, которая представляет собой совокупность информации о нормах современного русского литературного языка, закрепленных в нормативных словарях, а также в словарях, фиксирующих сведения о развитии норм русского литературного языка, и информационных технологий и технических средств, обеспечивающих обработку такой информации. "Национальный словарный фонд позволит получать информацию о написании слов, их произношении и месте ударения с возможными вариантами в исторической динамике, о системе значений конкретного слова и их трансформации во времени, о грамматических характеристиках слов и их сочетаемостных свойствах, о наличии и функционировании синонимов, антонимов, омонимов и паронимов, а также об использовании фразеологических сочетаний", - подчеркивается в пояснительной записке. Согласно финансово-экономическому обоснованию, на создание ГИС "Национальный словарный фонд" потребуются бюджетные средства в размере около 182,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240120/rossiya-1922507164.html

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