Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли законопроект о создании Национального словарного фонда - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/slovar-1923757566.html
В Госдуму внесли законопроект о создании Национального словарного фонда
В Госдуму внесли законопроект о создании Национального словарного фонда - РИА Новости, 26.01.2024
В Госдуму внесли законопроект о создании Национального словарного фонда
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании единого цифрового ресурса с данными словарей русского языка - Национального словарного фонда, документ РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:04
2024-01-26T20:04
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818399993_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_39a166fa0926381d47810e6e51960eb1.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании единого цифрового ресурса с данными словарей русского языка - Национального словарного фонда, документ доступен в электронной базе Госдумы. "Проект федерального закона… подготовлен во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 1 марта 2020 г. № Пр-355 и предусматривает создание единого цифрового ресурса, в котором интегрированы данные словарей русского языка, созданных за последние три века", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В тексте проекта закона отмечается, что Национальный словарный фонд является федеральной государственной информационной системой, которая представляет собой совокупность информации о нормах современного русского литературного языка, закрепленных в нормативных словарях, а также в словарях, фиксирующих сведения о развитии норм русского литературного языка, и информационных технологий и технических средств, обеспечивающих обработку такой информации. "Национальный словарный фонд позволит получать информацию о написании слов, их произношении и месте ударения с возможными вариантами в исторической динамике, о системе значений конкретного слова и их трансформации во времени, о грамматических характеристиках слов и их сочетаемостных свойствах, о наличии и функционировании синонимов, антонимов, омонимов и паронимов, а также об использовании фразеологических сочетаний", - подчеркивается в пояснительной записке. Согласно финансово-экономическому обоснованию, на создание ГИС "Национальный словарный фонд" потребуются бюджетные средства в размере около 182,3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240120/rossiya-1922507164.html
https://ria.ru/20240123/vypuskniki-1923019793.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818399993_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_28d1edb49148ee21320829a510789bcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли законопроект о создании Национального словарного фонда

Правительство внесло в ГД законопроект о создании Национального словарного фонда

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании единого цифрового ресурса с данными словарей русского языка - Национального словарного фонда, документ доступен в электронной базе Госдумы.
"Проект федерального закона… подготовлен во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 1 марта 2020 г. № Пр-355 и предусматривает создание единого цифрового ресурса, в котором интегрированы данные словарей русского языка, созданных за последние три века", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Россия защищает самое главное
20 января, 15:18
В тексте проекта закона отмечается, что Национальный словарный фонд является федеральной государственной информационной системой, которая представляет собой совокупность информации о нормах современного русского литературного языка, закрепленных в нормативных словарях, а также в словарях, фиксирующих сведения о развитии норм русского литературного языка, и информационных технологий и технических средств, обеспечивающих обработку такой информации.
"Национальный словарный фонд позволит получать информацию о написании слов, их произношении и месте ударения с возможными вариантами в исторической динамике, о системе значений конкретного слова и их трансформации во времени, о грамматических характеристиках слов и их сочетаемостных свойствах, о наличии и функционировании синонимов, антонимов, омонимов и паронимов, а также об использовании фразеологических сочетаний", - подчеркивается в пояснительной записке.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, на создание ГИС "Национальный словарный фонд" потребуются бюджетные средства в размере около 182,3 миллиона рублей.
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В Рособрнадзоре рассказали о правилах сдачи ЕГЭ в новых регионах
23 января, 16:32
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала