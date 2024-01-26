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В Ульяновске вспыхнул склад после взрыва 40 газовых баллонов
В Ульяновске вспыхнул склад после взрыва 40 газовых баллонов - РИА Новости, 26.01.2024
В Ульяновске вспыхнул склад после взрыва 40 газовых баллонов
Склад загорелся в Ульяновске на площади около 70 квадратных метров, там взорвались около 40 газовых баллонов, сообщил глава Ульяновска Александр Болдакин в... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:56
2024-01-26T16:56
2024-01-26T17:34
происшествия
ульяновск
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САМАРА, 26 янв - РИА Новости. Склад загорелся в Ульяновске на площади около 70 квадратных метров, там взорвались около 40 газовых баллонов, сообщил глава Ульяновска Александр Болдакин в своем Telegram-канале. "По предварительной информации МБУ "Управление гражданской защиты", жертв и пострадавших нет, площадь горения на складах на Хваткова, 32 составила около 70 кв. метров. При возгорании произошли взрывы около 40 газовых баллонов", - говорится в сообщении главы города. Огнеборцы стараются не допустить пламя до других емкостей с газом.
https://ria.ru/20240125/pozhar-1923342477.html
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происшествия, ульяновск
В Ульяновске вспыхнул склад после взрыва 40 газовых баллонов
Болдакин: в Ульяновске вспыхнул склад после взрыва 40 газовых баллонов