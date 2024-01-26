Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске вспыхнул склад после взрыва 40 газовых баллонов - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 26.01.2024 (обновлено: 17:34 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/sklad-1923713960.html
В Ульяновске вспыхнул склад после взрыва 40 газовых баллонов
В Ульяновске вспыхнул склад после взрыва 40 газовых баллонов - РИА Новости, 26.01.2024
В Ульяновске вспыхнул склад после взрыва 40 газовых баллонов
Склад загорелся в Ульяновске на площади около 70 квадратных метров, там взорвались около 40 газовых баллонов, сообщил глава Ульяновска Александр Болдакин в... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:56
2024-01-26T17:34
происшествия
ульяновск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923725569_0:82:1170:740_1920x0_80_0_0_7550cb51aba7d27dc95bde130e36fab5.jpg
САМАРА, 26 янв - РИА Новости. Склад загорелся в Ульяновске на площади около 70 квадратных метров, там взорвались около 40 газовых баллонов, сообщил глава Ульяновска Александр Болдакин в своем Telegram-канале. "По предварительной информации МБУ "Управление гражданской защиты", жертв и пострадавших нет, площадь горения на складах на Хваткова, 32 составила около 70 кв. метров. При возгорании произошли взрывы около 40 газовых баллонов", - говорится в сообщении главы города. Огнеборцы стараются не допустить пламя до других емкостей с газом.
https://ria.ru/20240125/pozhar-1923342477.html
ульяновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923725569_63:0:1111:786_1920x0_80_0_0_912b80c7f541d469ffabe4f9a8d5ff59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновск
Происшествия, Ульяновск
В Ульяновске вспыхнул склад после взрыва 40 газовых баллонов

Болдакин: в Ульяновске вспыхнул склад после взрыва 40 газовых баллонов

© Фото : МЧС Ульяновской области/TelegramЛиквидация пожара на складе в Ульяновске. 26 января 2024
Ликвидация пожара на складе в Ульяновске. 26 января 2024 - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Фото : МЧС Ульяновской области/Telegram
Ликвидация пожара на складе в Ульяновске. 26 января 2024
Читать ria.ru в
САМАРА, 26 янв - РИА Новости. Склад загорелся в Ульяновске на площади около 70 квадратных метров, там взорвались около 40 газовых баллонов, сообщил глава Ульяновска Александр Болдакин в своем Telegram-канале.
"По предварительной информации МБУ "Управление гражданской защиты", жертв и пострадавших нет, площадь горения на складах на Хваткова, 32 составила около 70 кв. метров. При возгорании произошли взрывы около 40 газовых баллонов", - говорится в сообщении главы города.
Огнеборцы стараются не допустить пламя до других емкостей с газом.
Пожар на складе стройматериалов в Бодайбо 25 января 2024 года
В Приангарье потушили пожар на складе стройматериалов
25 января, 08:30
 
ПроисшествияУльяновск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала