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На Кубани будут судить мать, избившую дочь за желание погулять вечером - РИА Новости, 26.01.2024
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14:54 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/sk-1923667218.html
На Кубани будут судить мать, избившую дочь за желание погулять вечером
На Кубани будут судить мать, избившую дочь за желание погулять вечером - РИА Новости, 26.01.2024
На Кубани будут судить мать, избившую дочь за желание погулять вечером
Жительницу города Курганинска на Кубани будут судить за избиение 9-летней дочери, которую она не хотела отпускать вечером гулять, сообщил СК в Telegram. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:54
2024-01-26T14:54
происшествия
россия
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КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Жительницу города Курганинска на Кубани будут судить за избиение 9-летней дочери, которую она не хотела отпускать вечером гулять, сообщил СК в Telegram. Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что женщина с дочерью проживает в многоэтажке в Курганинске, вечером 24 сентября девочка собиралась пойти гулять, а мать возражала. В ходе конфликта женщина вытолкала ребенка из квартиры на лестничную площадку, где бросила на пол. По данным прокуратуры, девочка упала на спину и ударилась затылком о бетонный пол, после чего мать продолжила ее бить. При этом женщина была пьяна и не переставала материться. В результате девочка осталась в подъезде одна без обуви. Согласно кадрам с камеры видеонаблюдения, позднее мать загнала девочку домой, но ребёнок все равно выбежал к соседям. Инцидент произошел около 19.30. Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка, соединенным с жестоким обращением (статья 156 УК РФ). "Прокурором Курганинского района направлено в суд уголовное дело в отношении матери, обвиняемой в жестоком обращении со своим ребенком", - сообщили в надзорном ведомстве региона.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
На Кубани будут судить мать, избившую дочь за желание погулять вечером

СК: на Кубани будут судить избившую дочь за желание погулять вечером женщину

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Жительницу города Курганинска на Кубани будут судить за избиение 9-летней дочери, которую она не хотела отпускать вечером гулять, сообщил СК в Telegram.
Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что женщина с дочерью проживает в многоэтажке в Курганинске, вечером 24 сентября девочка собиралась пойти гулять, а мать возражала. В ходе конфликта женщина вытолкала ребенка из квартиры на лестничную площадку, где бросила на пол. По данным прокуратуры, девочка упала на спину и ударилась затылком о бетонный пол, после чего мать продолжила ее бить. При этом женщина была пьяна и не переставала материться. В результате девочка осталась в подъезде одна без обуви. Согласно кадрам с камеры видеонаблюдения, позднее мать загнала девочку домой, но ребёнок все равно выбежал к соседям. Инцидент произошел около 19.30.
Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка, соединенным с жестоким обращением (статья 156 УК РФ).
«
"Прокурором Курганинского района направлено в суд уголовное дело в отношении матери, обвиняемой в жестоком обращении со своим ребенком", - сообщили в надзорном ведомстве региона.
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