https://ria.ru/20240126/sk-1923667218.html

На Кубани будут судить мать, избившую дочь за желание погулять вечером

На Кубани будут судить мать, избившую дочь за желание погулять вечером - РИА Новости, 26.01.2024

На Кубани будут судить мать, избившую дочь за желание погулять вечером

Жительницу города Курганинска на Кубани будут судить за избиение 9-летней дочери, которую она не хотела отпускать вечером гулять, сообщил СК в Telegram. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:54

2024-01-26T14:54

2024-01-26T14:54

происшествия

россия

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КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Жительницу города Курганинска на Кубани будут судить за избиение 9-летней дочери, которую она не хотела отпускать вечером гулять, сообщил СК в Telegram. Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что женщина с дочерью проживает в многоэтажке в Курганинске, вечером 24 сентября девочка собиралась пойти гулять, а мать возражала. В ходе конфликта женщина вытолкала ребенка из квартиры на лестничную площадку, где бросила на пол. По данным прокуратуры, девочка упала на спину и ударилась затылком о бетонный пол, после чего мать продолжила ее бить. При этом женщина была пьяна и не переставала материться. В результате девочка осталась в подъезде одна без обуви. Согласно кадрам с камеры видеонаблюдения, позднее мать загнала девочку домой, но ребёнок все равно выбежал к соседям. Инцидент произошел около 19.30. Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка, соединенным с жестоким обращением (статья 156 УК РФ). "Прокурором Курганинского района направлено в суд уголовное дело в отношении матери, обвиняемой в жестоком обращении со своим ребенком", - сообщили в надзорном ведомстве региона.

https://ria.ru/20240125/tviks-1923376036.html

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происшествия, россия