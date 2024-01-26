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В Южно-Сахалинске нашли тело мужчины под сугробом - РИА Новости, 26.01.2024
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11:07 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/sk-1923596211.html
В Южно-Сахалинске нашли тело мужчины под сугробом
В Южно-Сахалинске нашли тело мужчины под сугробом - РИА Новости, 26.01.2024
В Южно-Сахалинске нашли тело мужчины под сугробом
Тело мужчины обнаружили в машине в пятницу во время уборки снега в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь СУСК по Сахалинской области Олеся... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:07
2024-01-26T11:07
происшествия
южно-сахалинск
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 янв – РИА Новости. Тело мужчины обнаружили в машине в пятницу во время уборки снега в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь СУСК по Сахалинской области Олеся Вознюк. "Заваленный снегом автомобиль с телом мужчины обнаружили во время расчистки проезда в микрорайоне Дальнем областного центра. На данный момент это единственный случай с летальным исходом, зафиксированный за время прохождения последнего сильного снежного циклона", - рассказала собеседница агентства. По словам Вознюк, проверкой происшествия и выяснением причины гибели человека занимаются следователи ведомства по Южно-Сахалинску.
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южно-сахалинск
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происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область
В Южно-Сахалинске нашли тело мужчины под сугробом

СК: тело мужчины обнаружили в машине во время уборки снега в Южно-Сахалинске

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 янв – РИА Новости. Тело мужчины обнаружили в машине в пятницу во время уборки снега в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь СУСК по Сахалинской области Олеся Вознюк.
«
"Заваленный снегом автомобиль с телом мужчины обнаружили во время расчистки проезда в микрорайоне Дальнем областного центра. На данный момент это единственный случай с летальным исходом, зафиксированный за время прохождения последнего сильного снежного циклона", - рассказала собеседница агентства.
По словам Вознюк, проверкой происшествия и выяснением причины гибели человека занимаются следователи ведомства по Южно-Сахалинску.
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