https://ria.ru/20240126/sk-1923596211.html

В Южно-Сахалинске нашли тело мужчины под сугробом

В Южно-Сахалинске нашли тело мужчины под сугробом - РИА Новости, 26.01.2024

В Южно-Сахалинске нашли тело мужчины под сугробом

Тело мужчины обнаружили в машине в пятницу во время уборки снега в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь СУСК по Сахалинской области Олеся... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:07

2024-01-26T11:07

2024-01-26T11:07

происшествия

южно-сахалинск

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 янв – РИА Новости. Тело мужчины обнаружили в машине в пятницу во время уборки снега в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь СУСК по Сахалинской области Олеся Вознюк. "Заваленный снегом автомобиль с телом мужчины обнаружили во время расчистки проезда в микрорайоне Дальнем областного центра. На данный момент это единственный случай с летальным исходом, зафиксированный за время прохождения последнего сильного снежного циклона", - рассказала собеседница агентства. По словам Вознюк, проверкой происшествия и выяснением причины гибели человека занимаются следователи ведомства по Южно-Сахалинску.

https://ria.ru/20240125/arest-1923534563.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область