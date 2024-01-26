https://ria.ru/20240126/siriya-1923588600.html

Российские военные в Сирии работают под давлением, заявил Лаврентьев

Российские военные в Сирии работают под давлением, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 26.01.2024

Российские военные в Сирии работают под давлением, заявил Лаврентьев

Российская военная полиция работает в районе Голанских высот в Сирии под давлением, но они не подвергаются там смертельной опасности, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:39

2024-01-26T10:39

2024-01-26T10:41

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голанские высоты

россия

александр лаврентьев

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АСТАНА, 26 янв — РИА Новости. Российская военная полиция работает в районе Голанских высот в Сирии под давлением, но они не подвергаются там смертельной опасности, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "Наш миротворческий контингент, который находится на юге Сирии в районе Эль-Кунейтры, в районе Голанских высот, российский контрольно-наблюдательный пункт, который располагается на линии "Браво", - да, в определенной степени они испытывают давление", — сказал Лаврентьев. "Это не смертельная, конечно, опасность, но, тем не менее, им приходится действовать фактически в режиме боевого времени, потому что там по-прежнему существуют определенные группы вооруженной оппозиции", - пояснил он. По словам высокопоставленного дипломата, с учетом продолжающейся борьбы с терроризмом в Сирии российские военные в стране действуют предельно аккуратно и осторожно. "Тем не менее, наше присутствие на Голанских высотах сохраняется, но и не только там. Оно сохраняется в Заевфратье, мы пытаемся осуществлять совместное патрулирование по трассе М-4 с турками, подвергаясь нападениям с разных сторон по мере осуществления этого патрулирования", - заключил Лаврентьев. Читайте полный текст интервью Александра Лаврентьева >>

https://ria.ru/20240126/lavrentev-1923560485.html

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в мире, сирия, голанские высоты, россия, александр лаврентьев