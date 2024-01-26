https://ria.ru/20240126/shokolad-1923662887.html
Россия утроила экспорт шоколада в Китай
Россия утроила экспорт шоколада в Китай - РИА Новости, 26.01.2024
Россия утроила экспорт шоколада в Китай
Россия по итогам 2023 года увеличила экспорт шоколада в Китай в три раза, до более 33 тысяч тонн, такие оценки приводятся в материалах ассоциации предприятий... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:38
2024-01-26T14:38
2024-01-26T15:36
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия по итогам 2023 года увеличила экспорт шоколада в Китай в три раза, до более 33 тысяч тонн, такие оценки приводятся в материалах ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд". "По итогам 2023 года, по прогнозу "Асконд", экспорт российского шоколада в КНР превысит 33 тысячи тонн. Это практически в три раза выше, чем уровень поставок 2022 года, когда объем российского экспорта шоколадной продукции в КНР снизился до 11 тысяч тонн", - сообщается в материалах. Отчасти такой "взрывной" рост стал следствием эффекта низкой базы прошлого года, но основными причинами успеха российских производителей кондитерской продукции в ассоциации считают целенаправленную и кропотливую работу по позиционированию продукции на рынке КНР и укрепление торговых связей с китайским бизнесом. Кроме того, важным моментом продвижения являются расширение и адаптация ассортимента под запросы местных потребителей. Россия по итогам 2021 года стала для китайского рынка поставщиком шоколада номер один, но сложности 2022 года внесли определенные коррективы, и поэтому в 2022 году потери на этом рынке составили почти 56% объемов экспортных отгрузок предыдущего года, сообщали ранее в ассоциации. Теперь в "Асконд" уверены, что рынок Китая возвращается на позиции одного из самых привлекательных и быстрорастущих для экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий из РФ. Между тем дальнейший рост поставок в ассоциации связывают с объемом поддержки государства в вопросе продвижения этой продукции на рынках стран Юго-Восточной Азии в целом и КНР - в частности. "Российские кондитеры также рассчитывают на начало в 2024 году проекта продвижения российской кондитерской продукции под зонтичным брендом "Русские сладости", - добавляют в ассоциации.
https://ria.ru/20231129/shokolad-1912528642.html
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китай, россия, в мире
Россия утроила экспорт шоколада в Китай
Россия по итогам 2023 года в три раза увеличила экспорт шоколада в Китай
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия по итогам 2023 года увеличила экспорт шоколада в Китай в три раза, до более 33 тысяч тонн, такие оценки приводятся в материалах ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд".
"По итогам 2023 года, по прогнозу "Асконд", экспорт российского шоколада в КНР превысит 33 тысячи тонн. Это практически в три раза выше, чем уровень поставок 2022 года, когда объем российского экспорта шоколадной продукции в КНР снизился до 11 тысяч тонн", - сообщается в материалах.
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Отчасти такой "взрывной" рост стал следствием эффекта низкой базы прошлого года, но основными причинами успеха российских производителей кондитерской продукции в ассоциации считают целенаправленную и кропотливую работу по позиционированию продукции на рынке КНР и укрепление торговых связей с китайским бизнесом. Кроме того, важным моментом продвижения являются расширение и адаптация ассортимента под запросы местных потребителей.
Россия по итогам 2021 года стала для китайского рынка поставщиком шоколада номер один, но сложности 2022 года внесли определенные коррективы, и поэтому в 2022 году потери на этом рынке составили почти 56% объемов экспортных отгрузок предыдущего года, сообщали ранее в ассоциации.
Теперь в "Асконд" уверены, что рынок Китая возвращается на позиции одного из самых привлекательных и быстрорастущих для экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий из РФ. Между тем дальнейший рост поставок в ассоциации связывают с объемом поддержки государства в вопросе продвижения этой продукции на рынках стран Юго-Восточной Азии
в целом и КНР - в частности.
"Российские кондитеры также рассчитывают на начало в 2024 году проекта продвижения российской кондитерской продукции под зонтичным брендом "Русские сладости", - добавляют в ассоциации.
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