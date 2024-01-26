https://ria.ru/20240126/shokolad-1923662887.html

Россия утроила экспорт шоколада в Китай

Россия утроила экспорт шоколада в Китай - РИА Новости, 26.01.2024

Россия утроила экспорт шоколада в Китай

Россия по итогам 2023 года увеличила экспорт шоколада в Китай в три раза, до более 33 тысяч тонн, такие оценки приводятся в материалах ассоциации предприятий... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:38

2024-01-26T14:38

2024-01-26T15:36

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия по итогам 2023 года увеличила экспорт шоколада в Китай в три раза, до более 33 тысяч тонн, такие оценки приводятся в материалах ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд". "По итогам 2023 года, по прогнозу "Асконд", экспорт российского шоколада в КНР превысит 33 тысячи тонн. Это практически в три раза выше, чем уровень поставок 2022 года, когда объем российского экспорта шоколадной продукции в КНР снизился до 11 тысяч тонн", - сообщается в материалах. Отчасти такой "взрывной" рост стал следствием эффекта низкой базы прошлого года, но основными причинами успеха российских производителей кондитерской продукции в ассоциации считают целенаправленную и кропотливую работу по позиционированию продукции на рынке КНР и укрепление торговых связей с китайским бизнесом. Кроме того, важным моментом продвижения являются расширение и адаптация ассортимента под запросы местных потребителей. Россия по итогам 2021 года стала для китайского рынка поставщиком шоколада номер один, но сложности 2022 года внесли определенные коррективы, и поэтому в 2022 году потери на этом рынке составили почти 56% объемов экспортных отгрузок предыдущего года, сообщали ранее в ассоциации. Теперь в "Асконд" уверены, что рынок Китая возвращается на позиции одного из самых привлекательных и быстрорастущих для экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий из РФ. Между тем дальнейший рост поставок в ассоциации связывают с объемом поддержки государства в вопросе продвижения этой продукции на рынках стран Юго-Восточной Азии в целом и КНР - в частности. "Российские кондитеры также рассчитывают на начало в 2024 году проекта продвижения российской кондитерской продукции под зонтичным брендом "Русские сладости", - добавляют в ассоциации.

https://ria.ru/20231129/shokolad-1912528642.html

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