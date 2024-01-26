https://ria.ru/20240126/shkola-1923562571.html
Россия и ЦАР прорабатывают открытие школы в Банги
Россия и ЦАР прорабатывают открытие школы в Банги - РИА Новости, 26.01.2024
Россия и ЦАР прорабатывают открытие школы в Банги
Посол России в ЦАР Александр Бикантов рассказал, что стороны прорабатывают проект открытия российско-центральноафриканской образовательной школы в Банги. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T09:01
2024-01-26T09:01
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов рассказал, что стороны прорабатывают проект открытия российско-центральноафриканской образовательной школы в Банги. Высказываясь в интервью РИА Новости в целом о том, что нужно ЦАР на текущий момент, посол рассказал, что "потребности ЦАР в развитии инфраструктуры, телекоммуникаций, сфер горной добычи и образования велики". "Десятилетия кровопролитных гражданских конфликтов тормозили развитие страны. Сегодня наблюдается активизация российско-центральноафриканских отношений в области образования", - пояснил Бикантов. По словам посла, "цель такого сотрудничества - повышение качества человеческого капитала в ЦАР". "Наверняка, кадры, подготовленные в нашей стране, смогут заложить основу развития ЦАР", - отметил он. Так, Бикантов рассказал, что "была почти в десять раз увеличена квота на обучение в российских вузах для центральноафриканских студентов". Он напомнил, что в ходе международного форума министров образования в Казани министр национального образования ЦАР подписал соглашение о подготовке педагогических кадров с Липецким государственным педагогическим университетом им. П.П.Семёнова-Тян-Шанского. Также на полях Второго саммита Россия-Африка был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством науки и высшего образования РФ и министерством высшего образования, научных исследований и технологических инноваций ЦАР. "Недавно при Университете Банги начал свою деятельность Центр открытого образования на русском языке РУДН им. П. Лумумбы. В Банги при поддержке РПЦ МП действует церковноприходская школа им. Сергия Радонежского, где учащиеся изучают не только русский язык и основы православия, но и ремесла", - пояснил Бикантов. "Прорабатывается проект открытия российско-центральноафриканской образовательной школы в Банги", - заключил он. Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>
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цар, россия, банги, александр бикантов, в мире
ЦАР, Россия, Банги, Александр Бикантов, В мире
Россия и ЦАР прорабатывают открытие школы в Банги
Посол Бикантов: РФ и ЦАР прорабатывают проект открытия школы в Банги
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов рассказал, что стороны прорабатывают проект открытия российско-центральноафриканской образовательной школы в Банги.
Высказываясь в интервью РИА Новости в целом о том, что нужно ЦАР на текущий момент, посол рассказал, что "потребности ЦАР в развитии инфраструктуры, телекоммуникаций, сфер горной добычи и образования велики".
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"Десятилетия кровопролитных гражданских конфликтов тормозили развитие страны. Сегодня наблюдается активизация российско-центральноафриканских отношений в области образования", - пояснил Бикантов.
По словам посла, "цель такого сотрудничества - повышение качества человеческого капитала в ЦАР". "Наверняка, кадры, подготовленные в нашей стране, смогут заложить основу развития ЦАР", - отметил он.
Так, Бикантов рассказал, что "была почти в десять раз увеличена квота на обучение в российских вузах для центральноафриканских студентов". Он напомнил, что в ходе международного форума министров образования в Казани
министр национального образования ЦАР подписал соглашение о подготовке педагогических кадров с Липецким государственным педагогическим университетом им. П.П.Семёнова-Тян-Шанского. Также на полях Второго саммита Россия-Африка был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством науки и высшего образования РФ и министерством высшего образования, научных исследований и технологических инноваций ЦАР.
«
"Недавно при Университете Банги начал свою деятельность Центр открытого образования на русском языке РУДН им. П. Лумумбы. В Банги при поддержке РПЦ
МП действует церковноприходская школа им. Сергия Радонежского
, где учащиеся изучают не только русский язык и основы православия, но и ремесла", - пояснил Бикантов.
"Прорабатывается проект открытия российско-центральноафриканской образовательной школы в Банги", - заключил он.
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