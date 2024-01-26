https://ria.ru/20240126/sheremetevo-1923609686.html

В аэропорту Шереметьево нашли муляж гранаты у одного из пассажиров

В аэропорту Шереметьево нашли муляж гранаты у одного из пассажиров - РИА Новости, 26.01.2024

В аэропорту Шереметьево нашли муляж гранаты у одного из пассажиров

Муляж боевой гранаты Ф-1, по предварительной информации, обнаружен при досмотре багажа у пассажира в московском аэропорту Шереметьево, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:57

2024-01-26T11:57

2024-01-26T11:57

происшествия

шереметьево (аэропорт)

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Муляж боевой гранаты Ф-1, по предварительной информации, обнаружен при досмотре багажа у пассажира в московском аэропорту Шереметьево, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "При прохождении досмотра в Шереметьево задержан пассажир, в багаже которого нашли гранату Ф-1", - сказал собеседник агентства. Согласно предварительной информации, граната – не боевая, а точная копия "лимонки" Ф-1. Обстоятельства происшествия и личность пассажира выясняются.

https://ria.ru/20240119/brelok-1922358027.html

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2024

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происшествия, шереметьево (аэропорт), россия