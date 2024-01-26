https://ria.ru/20240126/serial-1923834080.html
Премию "Золотой орел" за лучший телесериал получил "Бизон"
Премию "Золотой орел" за лучший телесериал получил "Бизон" - РИА Новости, 27.01.2024
Премию "Золотой орел" за лучший телесериал получил "Бизон"
Ретродетектив "Бизон. Дело манекенщицы" с Сергеем Безруковым стал лучшим телесериалом по версии премии "Золотой орел" в 2023 году, сам актер получил премию за... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-26T22:39
2024-01-26T22:39
2024-01-27T12:40
культура
сергей безруков
мосфильм
александр акопов
елена яковлева
золотой орел (премия)
кино и сериалы
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ретродетектив "Бизон. Дело манекенщицы" с Сергеем Безруковым стал лучшим телесериалом по версии премии "Золотой орел" в 2023 году, сам актер получил премию за лучшую мужскую роль в сериале, передает корреспондент РИА Новости. ХХII Торжественная Церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". "Лучшим телевизионным сериалом стал "Бизон", - объявил телеведущий Александр Акопов. В категории "Лучший телевизионный сериал " за победу также боролись проекты "Шпион" и "Шаляпин". Лучшей актрисой в телесериале стала Елена Яковлева за роль в проекте "Дама с собачкой", а лучшим актером - Сергей Безруков, сыгравший главного героя в ретродетективе "Бизон". "Первый свой "Золотой орел" я получил в 2004 году за лейтенанта Кравцова в сериале "Участок". Спустя 20 лет я получаю за майора Бессонова, конкурентом мне был полковник Рыбин. Есть надежда еще спустя 20 лет получить за генерала", - пошутил Безруков. За женскую роль второго плана награду получила Александра Ребенок, сыгравшая в фильме "1993", а лучшим актером второго плана стал Евгений Ткачук за фильм "Праведник". На соискание премии за 2023 год рассматривались отечественные кинофильмы, вышедшие в кинопрокат в России c 1 декабря 2022 года по 15 ноября 2023 года, телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в тот же период. Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей безруков, мосфильм, александр акопов, елена яковлева, золотой орел (премия), кино и сериалы
Культура, Сергей Безруков, Мосфильм, Александр Акопов, Елена Яковлева, Золотой Орел (премия), Кино и сериалы
Премию "Золотой орел" за лучший телесериал получил "Бизон"
Премию "Золотой орел" за лучший телесериал получил "Бизон" с Сергеем Безруковым
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ретродетектив "Бизон. Дело манекенщицы" с Сергеем Безруковым стал лучшим телесериалом по версии премии "Золотой орел" в 2023 году, сам актер получил премию за лучшую мужскую роль в сериале, передает корреспондент РИА Новости.
ХХII Торжественная Церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".
"Лучшим телевизионным сериалом стал "Бизон", - объявил телеведущий Александр Акопов.
В категории "Лучший телевизионный сериал " за победу также боролись проекты "Шпион" и "Шаляпин".
Лучшей актрисой в телесериале стала Елена Яковлева за роль в проекте "Дама с собачкой", а лучшим актером - Сергей Безруков, сыгравший главного героя в ретродетективе "Бизон".
"Первый свой "Золотой орел" я получил в 2004 году за лейтенанта Кравцова в сериале "Участок". Спустя 20 лет я получаю за майора Бессонова, конкурентом мне был полковник Рыбин. Есть надежда еще спустя 20 лет получить за генерала", - пошутил Безруков.
За женскую роль второго плана награду получила Александра Ребенок, сыгравшая в фильме "1993", а лучшим актером второго плана стал Евгений Ткачук за фильм "Праведник".
На соискание премии за 2023 год рассматривались отечественные кинофильмы, вышедшие в кинопрокат в России c 1 декабря 2022 года по 15 ноября 2023 года, телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в тот же период.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший игровой фильм" получил "Снегирь"