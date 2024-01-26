https://ria.ru/20240126/serial-1923834080.html

Премию "Золотой орел" за лучший телесериал получил "Бизон"

Премию "Золотой орел" за лучший телесериал получил "Бизон" - РИА Новости, 27.01.2024

Премию "Золотой орел" за лучший телесериал получил "Бизон"

Ретродетектив "Бизон. Дело манекенщицы" с Сергеем Безруковым стал лучшим телесериалом по версии премии "Золотой орел" в 2023 году, сам актер получил премию за... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-26T22:39

2024-01-26T22:39

2024-01-27T12:40

культура

сергей безруков

мосфильм

александр акопов

елена яковлева

золотой орел (премия)

кино и сериалы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923822269_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0ea656fc159229232a9fa3cbb3b627d0.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ретродетектив "Бизон. Дело манекенщицы" с Сергеем Безруковым стал лучшим телесериалом по версии премии "Золотой орел" в 2023 году, сам актер получил премию за лучшую мужскую роль в сериале, передает корреспондент РИА Новости. ХХII Торжественная Церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". "Лучшим телевизионным сериалом стал "Бизон", - объявил телеведущий Александр Акопов. В категории "Лучший телевизионный сериал " за победу также боролись проекты "Шпион" и "Шаляпин". Лучшей актрисой в телесериале стала Елена Яковлева за роль в проекте "Дама с собачкой", а лучшим актером - Сергей Безруков, сыгравший главного героя в ретродетективе "Бизон". "Первый свой "Золотой орел" я получил в 2004 году за лейтенанта Кравцова в сериале "Участок". Спустя 20 лет я получаю за майора Бессонова, конкурентом мне был полковник Рыбин. Есть надежда еще спустя 20 лет получить за генерала", - пошутил Безруков. За женскую роль второго плана награду получила Александра Ребенок, сыгравшая в фильме "1993", а лучшим актером второго плана стал Евгений Ткачук за фильм "Праведник". На соискание премии за 2023 год рассматривались отечественные кинофильмы, вышедшие в кинопрокат в России c 1 декабря 2022 года по 15 ноября 2023 года, телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в тот же период. Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.

https://ria.ru/20240126/snegir-1923780640.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

сергей безруков, мосфильм, александр акопов, елена яковлева, золотой орел (премия), кино и сериалы