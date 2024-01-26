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В Башкирии при смене пола одним из супругов будут расторгать брак - РИА Новости, 26.01.2024
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16:02 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/semya-1923693586.html
В Башкирии при смене пола одним из супругов будут расторгать брак
В Башкирии при смене пола одним из супругов будут расторгать брак - РИА Новости, 26.01.2024
В Башкирии при смене пола одним из супругов будут расторгать брак
Башкирские депутаты приняли в первом чтении закон о расторжении брака при смене пола одним из супругов, кроме того, сменившим пол запретят быть усыновителями,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:02
2024-01-26T16:02
общество
республика башкортостан
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УФА, 26 янв — РИА Новости. Башкирские депутаты приняли в первом чтении закон о расторжении брака при смене пола одним из супругов, кроме того, сменившим пол запретят быть усыновителями, опекунами и попечителями детей, сообщили в госсобрании-курултае региона. В сообщении пресс-службы говорится, что в первом чтении принят проект закона "О внесении изменений в Семейный кодекс Республики Башкортостан", которым в том числе предлагается расширить перечень оснований для расторжения брака. "Внесение изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов будет являться основанием для расторжения брака. Данное положение было зафиксировано в Конституции Российской Федерации в 2020 году. В Семейном кодексе Республики Башкортостан указанная норма реализована не в полной мере, в связи с чем и разработан соответствующий законопроект. Устанавливается также, что лица, изменившие пол, не могут быть усыновителями, а также опекунами, попечителями детей", — приводятся в сообщении слова спикера парламента региона Константина Толкачёва.
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общество, республика башкортостан
Общество, Республика Башкортостан
В Башкирии при смене пола одним из супругов будут расторгать брак

В Башкирии при смене пола будут расторгать брак и лишать права на усыновление

© АГН "Москва" / пресс-служба мэра и правительства города/Максим МишинОбручальные кольца
Обручальные кольца - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© АГН "Москва" / пресс-служба мэра и правительства города/Максим Мишин
Обручальные кольца. Архивное фото
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УФА, 26 янв — РИА Новости. Башкирские депутаты приняли в первом чтении закон о расторжении брака при смене пола одним из супругов, кроме того, сменившим пол запретят быть усыновителями, опекунами и попечителями детей, сообщили в госсобрании-курултае региона.
В сообщении пресс-службы говорится, что в первом чтении принят проект закона "О внесении изменений в Семейный кодекс Республики Башкортостан", которым в том числе предлагается расширить перечень оснований для расторжения брака.
"Внесение изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов будет являться основанием для расторжения брака. Данное положение было зафиксировано в Конституции Российской Федерации в 2020 году. В Семейном кодексе Республики Башкортостан указанная норма реализована не в полной мере, в связи с чем и разработан соответствующий законопроект. Устанавливается также, что лица, изменившие пол, не могут быть усыновителями, а также опекунами, попечителями детей", — приводятся в сообщении слова спикера парламента региона Константина Толкачёва.
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ОбществоРеспублика Башкортостан
 
 
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