https://ria.ru/20240126/semi-1923668572.html
Мурашко поддержал традицию создания семьи внутри университета
Мурашко поддержал традицию создания семьи внутри университета - РИА Новости, 26.01.2024
Мурашко поддержал традицию создания семьи внутри университета
Преподаватели в медицинских вузах должны поддерживать семейные ценности среди студентов, а создание семьи внутри университета — это хорошая традиция, заявил... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:58
2024-01-26T14:58
2024-01-26T14:58
общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
лейла адамян
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КЕМЕРОВО, 26 янв — РИА Новости. Преподаватели в медицинских вузах должны поддерживать семейные ценности среди студентов, а создание семьи внутри университета — это хорошая традиция, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для обеспечения роста народонаселения нужно, чтобы в семье было три ребенка, а для этого семью следует создавать пораньше. "Очень важный момент — политика государства в области семьи, поэтому я прошу весь профессорско-преподавательский состав, поддерживать семейные ценности среди обучающихся, в том числе создание семьи внутри вуза — это такая хорошая традиция", — сказал Мурашко на встрече с коллективом Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России. Он привёл в пример главного внештатного гинеколога Минздрава России Лейлу Адамян, которая на днях отмечала свое 75-летие, — она родила первого ребёнка в 20 лет и при этом достигла больших высот и в практической медицине, и в науке. "Человек может успеть все. Формируйте это мировоззрение у детей", — отметил министр.
https://ria.ru/20240124/semya-1923229538.html
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общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, лейла адамян
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Лейла Адамян
Мурашко поддержал традицию создания семьи внутри университета
Мурашко назвал создание семьи внутри вуза хорошей традицией
КЕМЕРОВО, 26 янв — РИА Новости. Преподаватели в медицинских вузах должны поддерживать семейные ценности среди студентов, а создание семьи внутри университета — это хорошая традиция, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее президент России Владимир Путин
заявил, что для обеспечения роста народонаселения нужно, чтобы в семье было три ребенка, а для этого семью следует создавать пораньше.
"Очень важный момент — политика государства в области семьи, поэтому я прошу весь профессорско-преподавательский состав, поддерживать семейные ценности среди обучающихся, в том числе создание семьи внутри вуза — это такая хорошая традиция", — сказал Мурашко на встрече с коллективом Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России.
Он привёл в пример главного внештатного гинеколога Минздрава России Лейлу Адамян
, которая на днях отмечала свое 75-летие, — она родила первого ребёнка в 20 лет и при этом достигла больших высот и в практической медицине, и в науке.
"Человек может успеть все. Формируйте это мировоззрение у детей", — отметил министр.
Опрос показал, сколько россиян видят главной жизненной целью создание семьи