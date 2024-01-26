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Мурашко поддержал традицию создания семьи внутри университета - РИА Новости, 26.01.2024
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14:58 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/semi-1923668572.html
Мурашко поддержал традицию создания семьи внутри университета
Мурашко поддержал традицию создания семьи внутри университета - РИА Новости, 26.01.2024
Мурашко поддержал традицию создания семьи внутри университета
Преподаватели в медицинских вузах должны поддерживать семейные ценности среди студентов, а создание семьи внутри университета — это хорошая традиция, заявил... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:58
2024-01-26T14:58
общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
лейла адамян
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КЕМЕРОВО, 26 янв — РИА Новости. Преподаватели в медицинских вузах должны поддерживать семейные ценности среди студентов, а создание семьи внутри университета — это хорошая традиция, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для обеспечения роста народонаселения нужно, чтобы в семье было три ребенка, а для этого семью следует создавать пораньше. "Очень важный момент — политика государства в области семьи, поэтому я прошу весь профессорско-преподавательский состав, поддерживать семейные ценности среди обучающихся, в том числе создание семьи внутри вуза — это такая хорошая традиция", — сказал Мурашко на встрече с коллективом Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России. Он привёл в пример главного внештатного гинеколога Минздрава России Лейлу Адамян, которая на днях отмечала свое 75-летие, — она родила первого ребёнка в 20 лет и при этом достигла больших высот и в практической медицине, и в науке. "Человек может успеть все. Формируйте это мировоззрение у детей", — отметил министр.
https://ria.ru/20240124/semya-1923229538.html
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общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, лейла адамян
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Лейла Адамян
Мурашко поддержал традицию создания семьи внутри университета

Мурашко назвал создание семьи внутри вуза хорошей традицией

© Фото : FreepikСтуденты медицинского вуза
Студенты медицинского вуза - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Фото : Freepik
Студенты медицинского вуза. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 26 янв — РИА Новости. Преподаватели в медицинских вузах должны поддерживать семейные ценности среди студентов, а создание семьи внутри университета — это хорошая традиция, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для обеспечения роста народонаселения нужно, чтобы в семье было три ребенка, а для этого семью следует создавать пораньше.
"Очень важный момент — политика государства в области семьи, поэтому я прошу весь профессорско-преподавательский состав, поддерживать семейные ценности среди обучающихся, в том числе создание семьи внутри вуза — это такая хорошая традиция", — сказал Мурашко на встрече с коллективом Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России.
Он привёл в пример главного внештатного гинеколога Минздрава России Лейлу Адамян, которая на днях отмечала свое 75-летие, — она родила первого ребёнка в 20 лет и при этом достигла больших высот и в практической медицине, и в науке.
"Человек может успеть все. Формируйте это мировоззрение у детей", — отметил министр.
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ОбществоРоссияМихаил МурашкоВладимир ПутинЛейла Адамян
 
 
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