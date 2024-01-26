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На Кубани на трассу М-4 "Дон" сошел сель

На Кубани на трассу М-4 "Дон" сошел сель - РИА Новости, 26.01.2024

На Кубани на трассу М-4 "Дон" сошел сель

Селевой поток сошел на участок автодороги М-4 "Дон" в Туапсинском районе Краснодарского края, проезжую часть расчищают, сообщили в Госавтоинспекции региона. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T13:41

2024-01-26T13:41

2024-01-26T13:43

происшествия

туапсинский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Селевой поток сошел на участок автодороги М-4 "Дон" в Туапсинском районе Краснодарского края, проезжую часть расчищают, сообщили в Госавтоинспекции региона."Внимание водители! В Туапсинском районе на автодорогу М-4 "Дон" 1426 км +750 метров сошел селевой поток. В настоящий момент работает техника по расчистке проезжей части. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют распорядительно-регулировочные действия", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что на этом участке трассы введено реверсивное движение.Штормовое предупреждение продолжает действовать в Краснодарском крае. Синоптики прогнозируют ливень со снегом, сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, а также возможен подъем уровня рек с превышением неблагоприятных отметок.

туапсинский район

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, туапсинский район, краснодарский край