На Кубани на трассу М-4 "Дон" сошел сель
Сель сошел на трассу М-4 "Дон" в Туапсинском районе Кубани
© УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краюНа трассу М-4 "Дон" сошел сель. 26 января 2024
© УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
На трассу М-4 "Дон" сошел сель. 26 января 2024
КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Селевой поток сошел на участок автодороги М-4 "Дон" в Туапсинском районе Краснодарского края, проезжую часть расчищают, сообщили в Госавтоинспекции региона.
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"Внимание водители! В Туапсинском районе на автодорогу М-4 "Дон" 1426 км +750 метров сошел селевой поток. В настоящий момент работает техника по расчистке проезжей части. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют распорядительно-регулировочные действия", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на этом участке трассы введено реверсивное движение.
Штормовое предупреждение продолжает действовать в Краснодарском крае. Синоптики прогнозируют ливень со снегом, сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, а также возможен подъем уровня рек с превышением неблагоприятных отметок.
© УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краюНа трассу М-4 "Дон" сошел сель. 26 января 2024
© УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
На трассу М-4 "Дон" сошел сель. 26 января 2024