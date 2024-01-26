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На Кубани на трассу М-4 "Дон" сошел сель - РИА Новости, 26.01.2024
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13:41 26.01.2024 (обновлено: 13:43 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/sel-1923645514.html
На Кубани на трассу М-4 "Дон" сошел сель
На Кубани на трассу М-4 "Дон" сошел сель - РИА Новости, 26.01.2024
На Кубани на трассу М-4 "Дон" сошел сель
Селевой поток сошел на участок автодороги М-4 "Дон" в Туапсинском районе Краснодарского края, проезжую часть расчищают, сообщили в Госавтоинспекции региона. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:41
2024-01-26T13:43
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Селевой поток сошел на участок автодороги М-4 "Дон" в Туапсинском районе Краснодарского края, проезжую часть расчищают, сообщили в Госавтоинспекции региона."Внимание водители! В Туапсинском районе на автодорогу М-4 "Дон" 1426 км +750 метров сошел селевой поток. В настоящий момент работает техника по расчистке проезжей части. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют распорядительно-регулировочные действия", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что на этом участке трассы введено реверсивное движение.Штормовое предупреждение продолжает действовать в Краснодарском крае. Синоптики прогнозируют ливень со снегом, сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, а также возможен подъем уровня рек с превышением неблагоприятных отметок.
туапсинский район
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край
На Кубани на трассу М-4 "Дон" сошел сель

Сель сошел на трассу М-4 "Дон" в Туапсинском районе Кубани

© УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краюНа трассу М-4 "Дон" сошел сель. 26 января 2024
На трассу М-4 Дон сошел сель. 26 января 2024
© УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
На трассу М-4 "Дон" сошел сель. 26 января 2024
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КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Селевой поток сошел на участок автодороги М-4 "Дон" в Туапсинском районе Краснодарского края, проезжую часть расчищают, сообщили в Госавтоинспекции региона.
«
"Внимание водители! В Туапсинском районе на автодорогу М-4 "Дон" 1426 км +750 метров сошел селевой поток. В настоящий момент работает техника по расчистке проезжей части. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют распорядительно-регулировочные действия", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на этом участке трассы введено реверсивное движение.
Штормовое предупреждение продолжает действовать в Краснодарском крае. Синоптики прогнозируют ливень со снегом, сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, а также возможен подъем уровня рек с превышением неблагоприятных отметок.
© УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краюНа трассу М-4 "Дон" сошел сель. 26 января 2024
На трассу М-4 Дон сошел сель. 26 января 2024
© УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
На трассу М-4 "Дон" сошел сель. 26 января 2024
 
ПроисшествияТуапсинский районКраснодарский край
 
 
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