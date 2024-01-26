https://ria.ru/20240126/sarmat-1923658787.html

Поставка комплексов "Сармат" на боевое дежурство завершится в 2024 году

Поставка комплексов "Сармат" на боевое дежурство завершится в 2024 году - РИА Новости, 26.01.2024

Поставка комплексов "Сармат" на боевое дежурство завершится в 2024 году

Завершение работы по постановке на боевое дежурство в РВСН стратегического ракетного комплекса "Сармат", поступление в состав ВКС ракетоносцев Ту-160М и... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:26

2024-01-26T14:26

2024-01-26T14:26

безопасность

россия

ракетные войска стратегического назначения

алексей криворучко

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Завершение работы по постановке на боевое дежурство в РВСН стратегического ракетного комплекса "Сармат", поступление в состав ВКС ракетоносцев Ту-160М и зенитной ракетной системы С-500 являются основными задачами в ходе военно-технического обеспечения Вооружённых сил РФ на текущий год, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в пятницу. "В 2024 году основными задачами в ходе военно-технического обеспечения войск (сил) являются ... завершение работы по постановке на боевое дежурство в РВСН стратегического ракетного комплекса "Сармат", поступление в состав ВКС стратегических ракетоносцев Ту-160М и зенитной ракетной системы С-500, в состав ВМФ - атомного подводного крейсера "Князь Пожарский", подводных лодок и надводных кораблей", - сказал Криворучко выступая с докладом на Едином дне приёмки военной продукции в пятницу. Среди основных задач текущего года он назвал также "безусловное и ритмичное выполнение графиков поставки особо востребованных образцов вооружения и военной техники, а также других заданий, наращивание объемов производства и п ставки ракет и боеприпасов, включая гиперзвуковые ракетные комплексы, наращивание производства всей линейки БПЛА, приоритетное развитие средств РЭБ, артиллерийских систем, средств разведки и контрбатарейной борьбы". В числе приоритетов - "тщательное изучение конструктивных особенностей вооружения и военной техники противника, продолжение работы по совершенствованию тактико-технических характеристик военной техники на основе опыта эксплуатации в боевых условиях, организация скорейшего проведения работ по разработке перспективных образцов ВВСТ с применением технологии "искусственного интеллекта" и на новых физических принципах", сказал Криворучко. По его оценке, "сегодня есть уверенность, что указанные задачи будут безусловно выполнены, а темп поставки в войска необходимой техники впредь будет только наращиваться".

https://ria.ru/20240126/oniks-1923652033.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения, алексей криворучко