https://ria.ru/20240126/samolet-1923599119.html

Состояние черных ящиков сбитого Ил-76 оказалось пригодно для расшифровки

Состояние черных ящиков сбитого Ил-76 оказалось пригодно для расшифровки - РИА Новости, 26.01.2024

Состояние черных ящиков сбитого Ил-76 оказалось пригодно для расшифровки

Черные ящики сбитого украинской ракетой Ил-76 находятся в хорошем состоянии, которое позволяет их расшифровать, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:22

2024-01-26T11:22

2024-01-26T12:28

происшествия

ил-76

вооруженные силы украины

крушение ил-76 в белгородской области

белгород

белгородская область

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Черные ящики сбитого украинской ракетой Ил-76 находятся в хорошем состоянии, которое позволяет их расшифровать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Найденные на месте крушения Ил-76 черные ящики — бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета — доставлены для расшифровки в НИИ, специализирующийся на этой теме", — сказал собеседник агентства.По его словам, на практике на расшифровку таких устройств в среднем требуется 20-30 минут, хотя бывают исключения, когда экспертиза занимает длительное время.Он подчеркнул, что самый большой интерес представляют последние три минуты полета."Первое, что надо расшифровать — речевой самописец", — продолжил собеседник агентства, отметив, что по реакции пилотов можно сразу определить, было ли внешнее воздействие на самолет и в какой момент.Кроме того, необходимо понять, из какой ракеты был поражен борт, заключил он.Крушение Ил-76В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области. По данным первого замглавы оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.В Кремле назвали чудовищным актом убийство Украиной собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома.В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240125/delo-1923507645.html

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белгородская область

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Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2024-01-26T11:22 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ил-76, вооруженные силы украины, крушение ил-76 в белгородской области, белгород, белгородская область