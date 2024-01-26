https://ria.ru/20240126/samolet-1923599119.html
Состояние черных ящиков сбитого Ил-76 оказалось пригодно для расшифровки
Состояние черных ящиков сбитого Ил-76 оказалось пригодно для расшифровки - РИА Новости, 26.01.2024
Состояние черных ящиков сбитого Ил-76 оказалось пригодно для расшифровки
Черные ящики сбитого украинской ракетой Ил-76 находятся в хорошем состоянии, которое позволяет их расшифровать, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:22
2024-01-26T11:22
2024-01-26T12:28
происшествия
ил-76
вооруженные силы украины
крушение ил-76 в белгородской области
белгород
белгородская область
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Черные ящики сбитого украинской ракетой Ил-76 находятся в хорошем состоянии, которое позволяет их расшифровать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Найденные на месте крушения Ил-76 черные ящики — бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета — доставлены для расшифровки в НИИ, специализирующийся на этой теме", — сказал собеседник агентства.По его словам, на практике на расшифровку таких устройств в среднем требуется 20-30 минут, хотя бывают исключения, когда экспертиза занимает длительное время.Он подчеркнул, что самый большой интерес представляют последние три минуты полета."Первое, что надо расшифровать — речевой самописец", — продолжил собеседник агентства, отметив, что по реакции пилотов можно сразу определить, было ли внешнее воздействие на самолет и в какой момент.Кроме того, необходимо понять, из какой ракеты был поражен борт, заключил он.Крушение Ил-76В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области. По данным первого замглавы оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.В Кремле назвали чудовищным актом убийство Украиной собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома.В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240125/delo-1923507645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом
Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2024-01-26T11:22
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ил-76, вооруженные силы украины, крушение ил-76 в белгородской области, белгород, белгородская область
Происшествия, Ил-76, Вооруженные силы Украины, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Белгород, Белгородская область
Состояние черных ящиков сбитого Ил-76 оказалось пригодно для расшифровки
Состояние черных ящиков сбитого ракетой ВСУ Ил-76 пригодно для расшифровки
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Черные ящики сбитого украинской ракетой Ил-76 находятся в хорошем состоянии, которое позволяет их расшифровать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Найденные на месте крушения Ил-76 черные ящики — бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета — доставлены для расшифровки в НИИ, специализирующийся на этой теме", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на практике на расшифровку таких устройств в среднем требуется 20-30 минут, хотя бывают исключения, когда экспертиза занимает длительное время.
Он подчеркнул, что самый большой интерес представляют последние три минуты полета.
"Первое, что надо расшифровать — речевой самописец", — продолжил собеседник агентства, отметив, что по реакции пилотов можно сразу определить, было ли внешнее воздействие на самолет и в какой момент.
Кроме того, необходимо понять, из какой ракеты был поражен борт, заключил он.
В среду, 24 января, ВСУ
сбили над Белгородской областью
военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.
Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области
. По данным первого замглавы оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева
, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.
Украина косвенно признала, что ее войска сбили Ил-76. Так, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении самолета заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении. Официально киевские власти призывают к международному расследованию, неофициально — в медиа запущен тезис, что Ил-76 перевозил ракеты для С-300. Тем не менее сразу после происшествия украинские СМИ растиражировали новость, что российский борт сбили именно ВСУ, но после появления данных о том, что там находились украинские пленные, издания начали редактировать заголовки.
В Кремле назвали чудовищным актом убийство Украиной
собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин
поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США
и Германия
поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.
СК опубликовал первые результаты расследования крушения Ил-76