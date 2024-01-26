https://ria.ru/20240126/samolet-1923541111.html

Полянский заявил, что США и ФРГ могут оказаться соучастниками атаки Ил-76

Полянский заявил, что США и ФРГ могут оказаться соучастниками атаки Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024

Полянский заявил, что США и ФРГ могут оказаться соучастниками атаки Ил-76

США и ФРГ окажутся прямыми соучастниками теракта в отношении российского Ил-76, если выяснится, что Киев использовал Patriot или IRIS-T, заявил на заседании СБ... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T01:22

2024-01-26T01:22

2024-01-26T01:22

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дмитрий полянский

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следственный комитет россии (ск рф)

ил-76

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ООН, 26 янв – РИА Новости. США и ФРГ окажутся прямыми соучастниками теракта в отношении российского Ил-76, если выяснится, что Киев использовал Patriot или IRIS-T, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. "Как показывает предварительное расследование, данные террористический акт ВСУ осуществили с применением ЗРК. Многое указывает на то, что это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления", - сказал Полянский. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. СК возбудил дело о теракте. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

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