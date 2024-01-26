https://ria.ru/20240126/rozysk-1923753074.html

Бориса Акунина* объявили в розыск

Бориса Акунина* объявили в розыск - РИА Новости, 26.01.2024

Бориса Акунина* объявили в розыск

Писателя Бориса Акунина* объявили в розыск, следует из базы МВД России. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:32

2024-01-26T19:32

2024-01-26T22:06

россия

происшествия

культура

борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150644/54/1506445495_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_8a5c025d0f3610ba9ad6b8f14b970e7f.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Писателя Бориса Акунина* объявили в розыск, следует из базы МВД России."Григорий Чхартишвили* (настоящее имя писателя. — Прим. ред.), 20.5.1956. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.При этом уголовная статья, по которой его привлекают к ответственности, не уточняется.Акунин эмигрировал из страны и не раз высказывался против проведения спецоперации. Он также призывал создать "программу помощи релокации дезертирам из российской армии".В декабре прошлого года Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело за фейки о российских вооруженных силах и публичное оправдание терроризма.В январе Минюст внес Акунина в реестр иностранных агентов. Многие отечественные издательства приостановили выход его книг в печать.* Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240116/knigi-1921563525.html

https://ria.ru/20231220/akunin-1916697490.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, борис акунин** (г.ш. чхартишвили**), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)