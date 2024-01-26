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Бориса Акунина* объявили в розыск - РИА Новости, 26.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:32 26.01.2024 (обновлено: 22:06 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/rozysk-1923753074.html
Бориса Акунина* объявили в розыск
Бориса Акунина* объявили в розыск - РИА Новости, 26.01.2024
Бориса Акунина* объявили в розыск
Писателя Бориса Акунина* объявили в розыск, следует из базы МВД России. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:32
2024-01-26T22:06
россия
происшествия
культура
борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Писателя Бориса Акунина* объявили в розыск, следует из базы МВД России."Григорий Чхартишвили* (настоящее имя писателя. — Прим. ред.), 20.5.1956. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.При этом уголовная статья, по которой его привлекают к ответственности, не уточняется.Акунин эмигрировал из страны и не раз высказывался против проведения спецоперации. Он также призывал создать "программу помощи релокации дезертирам из российской армии".В декабре прошлого года Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело за фейки о российских вооруженных силах и публичное оправдание терроризма.В январе Минюст внес Акунина в реестр иностранных агентов. Многие отечественные издательства приостановили выход его книг в печать.* Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240116/knigi-1921563525.html
https://ria.ru/20231220/akunin-1916697490.html
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россия, происшествия, борис акунин** (г.ш. чхартишвили**), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Происшествия, Культура, Борис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Бориса Акунина* объявили в розыск

МВД объявило Акунина в розыск

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПисатель Борис Акунин*
Писатель Борис Акунин* - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Писатель Борис Акунин*. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Писателя Бориса Акунина* объявили в розыск, следует из базы МВД России.
"Григорий Чхартишвили* (настоящее имя писателя. — Прим. ред.), 20.5.1956. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.
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При этом уголовная статья, по которой его привлекают к ответственности, не уточняется.
Акунин эмигрировал из страны и не раз высказывался против проведения спецоперации. Он также призывал создать "программу помощи релокации дезертирам из российской армии".
В декабре прошлого года Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело за фейки о российских вооруженных силах и публичное оправдание терроризма.
В январе Минюст внес Акунина в реестр иностранных агентов. Многие отечественные издательства приостановили выход его книг в печать.
Писатель Борис Акунин* (внесен в список террористов и экстремистов) на презентации своей книги История Российского государства - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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20 декабря 2023, 08:00
* Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.
 
КультураРоссияПроисшествияБорис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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