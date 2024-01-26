https://ria.ru/20240126/rosstat-1923649664.html

В России выросло производство яиц

В России выросло производство яиц - РИА Новости, 26.01.2024

В России выросло производство яиц

Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях РФ прошлом году по сравнению с январем-декабрем 2022 года выросло на 3,1%,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T13:51

2024-01-26T13:51

2024-01-26T13:51

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях РФ прошлом году по сравнению с январем-декабрем 2022 года выросло на 3,1%, до 13,29 миллиона тонн, валовый надой молока вырос на 5,6%, до 20,05 миллиона тонн, куриных яиц получено на 1,8% больше, 38,056 миллиарда штук, следует из материалов Росстата. В том числе крупного рогатого скота (на убой в живом весе) в 2023 году произведено 1,11 миллиона тонн (плюс 6,9% год к году), свиней - 5,589 миллиона тонн (плюс 6,5%), птицы - 6,526 миллиона тонн (минус 0,1%). Только за декабрь в сельскохозяйственных организациях скота и птицы на убой в живом весе было произведено на 3,7% больше, чем в декабре 2022 года - 1,25 миллиона тонн, включая в том числе 122,7 тысячи тонн крупного рогатого скота (на 10,3% выше), 519,4 тысячи тонн свиней (на 10,5% выше) и 591,5 тысячи тонн птицы (меньше на 1,9%). Валовый надой молока в декабре вырос на 6,7%, до 1,737 миллиона тонн, яиц было получено 3,212 миллиарда штук - на 0,5% меньше, чем в декабре 2022 года. Поголовье крупного рогатого скота на конец года в хозяйствах всех категорий сократилось на 2%, до 7,774 миллиона голов, включая 3,126 миллиона коров (минус 2,8%). Уменьшилось также поголовье птицы - на 0,9%, до 464,928 миллиона, овец и коз - на 5,2%, до 2,973 миллиона. В свою очередь, численность свиней за прошлый год выросла на 3% и составила на конец декабря 26,378 миллиона.

https://ria.ru/20240123/minselkhoz-1922950344.html

https://ria.ru/20240119/grechka-1922244696.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)