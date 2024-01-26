https://ria.ru/20240126/rossiyane-1923679268.html

Численность россиян на начало года составила 146,2 миллиона человек

Численность россиян на начало года составила 146,2 миллиона человек - РИА Новости, 26.01.2024

Численность россиян на начало года составила 146,2 миллиона человек

Численность населения России на 1 января 2024 года составила 146 миллионов 203 тысячи 613 человек, следует из предварительных данных Росстата. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:26

2024-01-26T15:26

2024-01-26T15:53

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Численность населения России на 1 января 2024 года составила 146 миллионов 203 тысячи 613 человек, следует из предварительных данных Росстата. Согласно данным статистического ведомства, городское население составило почти 109,6 миллиона человек, сельское — почти 36,6 миллиона человек. В публикации Росстата указано, что данные приведены без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям. На 1 января 2023 года показатель составлял 146 миллионов 447 тысяч 424 человека.

https://ria.ru/20240120/rossiya-1922507164.html

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество