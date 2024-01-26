https://ria.ru/20240126/rossiyane-1923679268.html
Численность россиян на начало года составила 146,2 миллиона человек
Численность россиян на начало года составила 146,2 миллиона человек - РИА Новости, 26.01.2024
Численность россиян на начало года составила 146,2 миллиона человек
Численность населения России на 1 января 2024 года составила 146 миллионов 203 тысячи 613 человек, следует из предварительных данных Росстата. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:26
2024-01-26T15:26
2024-01-26T15:53
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Численность населения России на 1 января 2024 года составила 146 миллионов 203 тысячи 613 человек, следует из предварительных данных Росстата. Согласно данным статистического ведомства, городское население составило почти 109,6 миллиона человек, сельское — почти 36,6 миллиона человек. В публикации Росстата указано, что данные приведены без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям. На 1 января 2023 года показатель составлял 146 миллионов 447 тысяч 424 человека.
https://ria.ru/20240120/rossiya-1922507164.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Численность россиян на начало года составила 146,2 миллиона человек
Росстат: численность населения России снизилась до 146,2 миллиона человек