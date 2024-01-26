https://ria.ru/20240126/reyting-1923536827.html

Названы страны Европы с наиболее низкой безработицей

Названы страны Европы с наиболее низкой безработицей - РИА Новости, 26.01.2024

Названы страны Европы с наиболее низкой безработицей

Россия заняла четвертую строчку из 34-х в рейтинге европейских стран по уровню безработицы в 2023 году, лидером стала Мальта, наиболее неблагоприятная ситуация... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T00:21

2024-01-26T00:21

2024-01-26T00:21

европа

мальта

испания

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765466896_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c2e30252d941c90c7356b7cf88430d.jpg

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Россия заняла четвертую строчку из 34-х в рейтинге европейских стран по уровню безработицы в 2023 году, лидером стала Мальта, наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Испании, свидетельствует исследование РИА Новости. Ситуация на рынке труда Как отмечают эксперты, 2023 год в части рынка труда в Европе продолжил нести на себе и отголоски локдаунов времен пандемии, и последствия инфляционных шоков из-за разрыва цепочек поставок, и негативные эффекты для экономики после резкого ограничения европейского бизнеса в энергетической сфере из-за разрушения деловых связей с Россией. В целом в 2023 году ситуация все же постепенно стабилизировалась, цены на энергоносители заметно снизились, а повышение ставок в экономике помогло немного снизить инфляцию. При этом из проанализированных 34 стран Европы 19 показали рост безработицы. Для оценки ситуации на рынке труда в различных странах в 2023 году, эксперты РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, подготовили четвертый ежегодный рейтинг стран Европы по уровню и динамике безработицы. Исследование безработицы в странах Европы проведено на основе оценок экспертов РИА Новости. В качестве исходных данных брались статистические отчеты о динамике безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ), опубликованные национальными статистическими агентствами и Евростатом. Оценка безработицы осуществлялась за IV квартал 2023 года, а динамика рассчитывалась относительно IV квартала 2022 года. Россия в лидерах Как свидетельствуют исследования, безработица в России в последние годы существенно снизилась. На конец 2023 года уровень безработицы в России опустился до 2,9% против 3,7% в конце 2022 года и 6,1% в конце 2020 года. В текущем рейтинге Россия занимает высокую четвертую строчку, хотя еще в конце 2020 года была на восемнадцатой позиции. В целом эксперты констатируют, что проблема безработицы в масштабах России фактически решена, а сложности с поиском работы есть в отдельных территориях и среди узких специалистов. Среди всех проанализированных стран, согласно исследованию, в конце 2023 года самая низкая безработица наблюдалась на Мальте, где доля людей, ищущих работу, составляет лишь 2,5%. Такой результат аналитики называют очень низким, он свидетельствует о серьезном дефиците работников на рынке труда. На втором и третьем местах по уровню безработицы в текущем рейтинге расположились Чехия и Польша. В этих странах уровень безработицы на конец 2023 года составил 2,6% и 2,8% соответственно. Как поясняют специалисты, низкая безработица очень часто является позитивным явлением для работников, так как позволяет быстрее найти работу, а зарплаты нередко предлагают относительно высокие. Однако высокая напряженность на рынке труде имеет и негативный эффект. Кадровый дефицит очень часто ограничивает дальнейшие темпы роста экономики, так как для расширения производств и запуска новых товаров и услуг может не найтись необходимый персонал. В России тоже все чаще говорят о проблеме нехватки работников, в противовес проблеме занятости населения. В частности, по данным опроса Банка России, в конце 2023 года о проблемах с наймом персонала сообщили почти 60% компаний, а 75% компаний подняли зарплату, чтобы удержать сотрудников. Страны-середнячки и аутсайдеры В середине рейтинга расположился страны с безработицей на уроне 3,5%-6%. При этом медианный уровень безработицы среди 34 проанализированных стран изменялся умеренно. Так, в текущем исследовании медианное значение уровня безработицы составило 5,1% против 4,6% в исследовании 2022 года и 5,2% в 2021 году. В нижней части рейтинга расположились страны с высокой безработицей. На последней позиции в рейтинге по доле ищущих работу, как и годом ранее, расположилась Испания (12%). Греция в рейтинге по итогам 2023 года заняла предпоследнее место с долей безработных на уровне 9,6%, что можно даже назвать "победой", так как ранее в этой стране безработица была намного выше. Расположившаяся на третьем с конца месте Швеция по итогам 2023 года характеризовалась безработицей на уровне 8%, в этой стране она за 2023 год выросла на 1,2 процентного пункта. Италия и Финляндия заняли четвертое и пятое места с конца, в текущем рейтинге безработица в этих странах составила 7,6% и 7,5%. Согласно исследованию РИА Новости, на Мальте, которая лидирует в рейтинге, безработица почти в пять раз ниже, чем в замыкающей таблицу Испании. При этом результат первой пятерки рейтинга в 3,2 раза лучше средней безработицы в пяти странах, занимающих последние места в рейтинге. Таким образом, ситуация с занятостью в странах Европы сильно дифференцирована. Рост безработицы в 19 странах В 2023 году 19 стран из проанализированных показали рост безработицы. Худшая динамика безработицы была в Финляндии, где за год она выросла на 1,4 процентного пункта. Также достаточно большим приростом безработицы характеризовалась Швеция. Тут в 2023 года она выросла на 1,2 процентного пункта. Еще у семи стран прирост безработицы был в диапазоне 0,5-1 процентного пункта. Россия в 2023 году показала хороший результат в части динамики безработицы. Доля безработных в стране сократилась на 0,8 процентного пункта, что является четвертым результатом среди исследованных стран. Для сравнения, медианное значение безработицы по странам Европы в 2023 году выросло на 0,1 процентного пункта. При этом наибольшее снижение безработицы в прошедшем году наблюдалось в Греции, где за год доля безработных сократилась на 2,1 процентного пункта. На Кипре безработица также показала существенное снижение - минус 1,2 процентного пункта.

https://ria.ru/20240126/bezrabotitsa-1923393543.html

https://ria.ru/20231130/bezrabotitsa-1912871560.html

https://ria.ru/20231012/ukraine-1902367374.html

https://ria.ru/20240124/kurenie-1923111845.html

https://ria.ru/20240110/ozhidaniya-1920452716.html

https://ria.ru/20240101/putin-1919361783.html

европа

мальта

испания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, мальта, испания, россия, в мире