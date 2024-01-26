Рейтинг@Mail.ru
Эксперты назвали эмират ОАЭ, стремительно набирающий популярность у россиян - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:44 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/ras-el-khayma-1923703846.html
Эксперты назвали эмират ОАЭ, стремительно набирающий популярность у россиян
Эксперты назвали эмират ОАЭ, стремительно набирающий популярность у россиян - РИА Новости, 26.01.2024
Эксперты назвали эмират ОАЭ, стремительно набирающий популярность у россиян
Эмират Рас-эль-Хайма, самый северный в ОАЭ, в 2023 году принял 1,22 миллиона иностранных туристов, что на восемь процентов больше, чем годом ранее, число гостей РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:44
2024-01-26T16:44
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
рас-эль-хайма (эмират)
оаэ
куда можно лететь
отдых на море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144953/76/1449537637_0:65:1250:768_1920x0_80_0_0_a1a4f89283cdd1e649caee16aa2431eb.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Эмират Рас-эль-Хайма, самый северный в ОАЭ, в 2023 году принял 1,22 миллиона иностранных туристов, что на восемь процентов больше, чем годом ранее, число гостей из России увеличилось на 80,8 процента, сообщает RTN со ссылкой на местный Департамент по развитию туризма (RAKTDA).Как ранее отмечали в ведомстве, в 2022 году российский турпоток составил 107 тысячи человек, в 2023 он вырос до 193,5 тысячи. Россияне заняли первое место по числу гостей. В первую пятерку ключевых рынков для Рас-эль-Хаймы также вошли Казахстан, Великобритания, Германия и Индия.Рост туризма в департаменте объясняют расширением авиасообщения, развитием туристической инфраструктуры, проведением крупных мировых событий, а также получением сертификата EarthCheck Silver в области устойчивого туризма, который был впервые вручен на Ближнем Востоке.Кроме того, в первом полугодии порт Рас-эль-Хаймы принял четыре круизных лайнера, в 2024 году ожидается прибытие еще 14. В эмирате планируют увеличить число заходов пассажирских кораблей до 20 к 2026 году и до 50 к 2031 году.Росту турпотока способствует и открытие новых отелей. В дополнение к этому уровень загруженности гостиниц вырос до 74 процентов, что на 12 пунктов превышает показатель предыдущего года.
https://ria.ru/20240124/turist-1923253456.html
рас-эль-хайма (эмират)
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144953/76/1449537637_70:0:1181:833_1920x0_80_0_0_e3ca10d6332f2dcebdd6c7f3140c5407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, рас-эль-хайма (эмират), оаэ, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Рас-эль-Хайма (эмират), ОАЭ, куда можно лететь, Отдых на море
Эксперты назвали эмират ОАЭ, стремительно набирающий популярность у россиян

Власти Рас-эль-Хаймы: турпоток из РФ в эмират в 2023 году вырос почти в два раза

© Фото : Департамент по развитию туризма эмирата Рас Аль Хайма (ОАЭ)На пляже эмирата Рас Аль Хайма (ОАЭ)
На пляже эмирата Рас Аль Хайма (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Фото : Департамент по развитию туризма эмирата Рас Аль Хайма (ОАЭ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Эмират Рас-эль-Хайма, самый северный в ОАЭ, в 2023 году принял 1,22 миллиона иностранных туристов, что на восемь процентов больше, чем годом ранее, число гостей из России увеличилось на 80,8 процента, сообщает RTN со ссылкой на местный Департамент по развитию туризма (RAKTDA).
Как ранее отмечали в ведомстве, в 2022 году российский турпоток составил 107 тысячи человек, в 2023 он вырос до 193,5 тысячи. Россияне заняли первое место по числу гостей. В первую пятерку ключевых рынков для Рас-эль-Хаймы также вошли Казахстан, Великобритания, Германия и Индия.
Рост туризма в департаменте объясняют расширением авиасообщения, развитием туристической инфраструктуры, проведением крупных мировых событий, а также получением сертификата EarthCheck Silver в области устойчивого туризма, который был впервые вручен на Ближнем Востоке.
Кроме того, в первом полугодии порт Рас-эль-Хаймы принял четыре круизных лайнера, в 2024 году ожидается прибытие еще 14. В эмирате планируют увеличить число заходов пассажирских кораблей до 20 к 2026 году и до 50 к 2031 году.
Росту турпотока способствует и открытие новых отелей. В дополнение к этому уровень загруженности гостиниц вырос до 74 процентов, что на 12 пунктов превышает показатель предыдущего года.
Женщина на пляже с видом на Дубай - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В АТОР назвали пять самых популярных стран у российских туристов
24 января, 18:23
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыРас-эль-Хайма (эмират)ОАЭкуда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала