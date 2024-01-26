Эксперты назвали эмират ОАЭ, стремительно набирающий популярность у россиян
Власти Рас-эль-Хаймы: турпоток из РФ в эмират в 2023 году вырос почти в два раза
© Фото : Департамент по развитию туризма эмирата Рас Аль Хайма (ОАЭ)На пляже эмирата Рас Аль Хайма (ОАЭ)
© Фото : Департамент по развитию туризма эмирата Рас Аль Хайма (ОАЭ)
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Эмират Рас-эль-Хайма, самый северный в ОАЭ, в 2023 году принял 1,22 миллиона иностранных туристов, что на восемь процентов больше, чем годом ранее, число гостей из России увеличилось на 80,8 процента, сообщает RTN со ссылкой на местный Департамент по развитию туризма (RAKTDA).
Как ранее отмечали в ведомстве, в 2022 году российский турпоток составил 107 тысячи человек, в 2023 он вырос до 193,5 тысячи. Россияне заняли первое место по числу гостей. В первую пятерку ключевых рынков для Рас-эль-Хаймы также вошли Казахстан, Великобритания, Германия и Индия.
Рост туризма в департаменте объясняют расширением авиасообщения, развитием туристической инфраструктуры, проведением крупных мировых событий, а также получением сертификата EarthCheck Silver в области устойчивого туризма, который был впервые вручен на Ближнем Востоке.
Кроме того, в первом полугодии порт Рас-эль-Хаймы принял четыре круизных лайнера, в 2024 году ожидается прибытие еще 14. В эмирате планируют увеличить число заходов пассажирских кораблей до 20 к 2026 году и до 50 к 2031 году.
Росту турпотока способствует и открытие новых отелей. В дополнение к этому уровень загруженности гостиниц вырос до 74 процентов, что на 12 пунктов превышает показатель предыдущего года.