https://ria.ru/20240126/ras-el-khayma-1923703846.html

Эксперты назвали эмират ОАЭ, стремительно набирающий популярность у россиян

Эксперты назвали эмират ОАЭ, стремительно набирающий популярность у россиян - РИА Новости, 26.01.2024

Эксперты назвали эмират ОАЭ, стремительно набирающий популярность у россиян

Эмират Рас-эль-Хайма, самый северный в ОАЭ, в 2023 году принял 1,22 миллиона иностранных туристов, что на восемь процентов больше, чем годом ранее, число гостей РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:44

2024-01-26T16:44

2024-01-26T16:44

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

рас-эль-хайма (эмират)

оаэ

куда можно лететь

отдых на море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144953/76/1449537637_0:65:1250:768_1920x0_80_0_0_a1a4f89283cdd1e649caee16aa2431eb.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Эмират Рас-эль-Хайма, самый северный в ОАЭ, в 2023 году принял 1,22 миллиона иностранных туристов, что на восемь процентов больше, чем годом ранее, число гостей из России увеличилось на 80,8 процента, сообщает RTN со ссылкой на местный Департамент по развитию туризма (RAKTDA).Как ранее отмечали в ведомстве, в 2022 году российский турпоток составил 107 тысячи человек, в 2023 он вырос до 193,5 тысячи. Россияне заняли первое место по числу гостей. В первую пятерку ключевых рынков для Рас-эль-Хаймы также вошли Казахстан, Великобритания, Германия и Индия.Рост туризма в департаменте объясняют расширением авиасообщения, развитием туристической инфраструктуры, проведением крупных мировых событий, а также получением сертификата EarthCheck Silver в области устойчивого туризма, который был впервые вручен на Ближнем Востоке.Кроме того, в первом полугодии порт Рас-эль-Хаймы принял четыре круизных лайнера, в 2024 году ожидается прибытие еще 14. В эмирате планируют увеличить число заходов пассажирских кораблей до 20 к 2026 году и до 50 к 2031 году.Росту турпотока способствует и открытие новых отелей. В дополнение к этому уровень загруженности гостиниц вырос до 74 процентов, что на 12 пунктов превышает показатель предыдущего года.

https://ria.ru/20240124/turist-1923253456.html

рас-эль-хайма (эмират)

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, рас-эль-хайма (эмират), оаэ, куда можно лететь, отдых на море