https://ria.ru/20240126/pvo-1923657476.html
Российские Сухопутные войска за год получили шесть комплектов систем ПВО
Российские Сухопутные войска за год получили шесть комплектов систем ПВО - РИА Новости, 26.01.2024
Российские Сухопутные войска за год получили шесть комплектов систем ПВО
Сухопутные войска России в прошлом году в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) получили шесть бригадных и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем/комплексов,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:22
2024-01-26T14:22
2024-01-26T14:22
безопасность
россия
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Сухопутные войска России в прошлом году в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) получили шесть бригадных и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем/комплексов, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на Едином дне приемки военной продукции в пятницу. "В интересах Сухопутных войск и межвидового обеспечения: шесть бригадных и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов, а также другие образцы вооружения ПВО Сухопутных войск. Более четырех тысяч образцов бронетанкового вооружения и техники: танки и боевые машины поддержки танков, боевые машины пехоты и бронетранспортеры", - отметил Криворучко. Речь о новых и отремонтированных образцах вооружения и военной техники, принятых в минувшем году в рамках ГОЗ военными представительствами на предприятиях ОПК. "Это также более 16 тысяч образцов автомобильной техники, в том числе свыше трех тысяч защищенных бронированных автомобилей, четыре тысячи образцов ракетно-артиллерийского вооружения - самоходные гаубицы и артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня, средства артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы, более 150 образцов техники РХБЗ: боевые машины тяжелых огнеметных систем, разведывательные химические и дымовые машины", - сказал Криворучко. Войска получили также более 300 тысяч образцов инженерного вооружения и средств: системы дистанционного минирования, робототехнические комплексы разминирования, тяжелые механизированные мосты, 193 единицы средств радиоэлектронной борьбы: комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам, наземные станции помех, модули радиопомех, более 93 тысяч средств связи: станции и комплексные аппаратные, индивидуальные радиостанции тактического звена, цифровые радиорелейные станции. "Оборонкой" поставлены 300 тысяч образцов носимого вооружения: автоматы, снайперские винтовки, гранатометы, реактивные пехотные огнеметы, прицелы различных модификаций, более миллиона средств индивидуальной бронезащиты и экипировки: современные бронежилеты, бронешлемы, комплекты боевого снаряжения и средств бронезащиты членов экипажей, сказал Криворучко. Темпы производства ОПК наращиваются, идет "кратное увеличение объемов выпуска бронетанкового вооружения, в том числе основного боевого танка Т-90М, который по итогам боевых действий показал свое превосходство над передовыми западными образцами". О поставке концерном "Уралвагонзавод" танков Т-90М, а также прошедших капитальный ремонт с модернизацией танков доклад на совещании сделал генеральный директор Александр Потапов. Отметив кратно выросший выпуск легкобронированной техники, "в том числе изготавливаемой с учетом опыта ведения боевых действий", Криворучко предоставил слово управляющему директору Арзамасского машиностроительного завода Алексею Коренкову. Тот доложил о поставке бронетранспортеров БТР-82А и автомобилей специального назначения. "Предприятиями промышленности проводятся мероприятия по наращиванию темпов и объемов производства артиллерийских систем", - продолжил Криворучко, предоставив слово генеральному директору Уральского завода транспортного машиностроения Олегу Емельянову. Тот доложил о поставке в войска новых и капитально отремонтированных с модернизацией самоходных гаубиц "Мста-С". "В 2023 году осуществлена серийная поставка инженерных систем дистанционного минирования и тяжелых огнеметных систем ТОС-2", - сказал Криворучко, после чего последовал доклад по теме временно исполняющего обязанности генерального директора Тульского научно-производственного объединения "Сплав" имени Ганичева Виктора Калинина. "Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова" значительно увеличен выпуск модернизированных БМП-2 с установкой боевого отделения "Бережок" и выстрелов с управляемым снарядом "Краснополь М2"", - сказал Криворучко. О поставке указанных изделий доложил генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" Олег Рязанцев. "В 2023 году для нужд Вооруженных сил кратно увеличено производство выстрелов к бронетанковой технике и наземной артиллерии, а также реактивных снарядов", - сказал Криворучко. Заместитель генерального директора научно-производственного концерна "Техмаш" по гособоронзаказу Александр Кочкин доложил о поставке боеприпасов общевойскового назначения, а генеральный директор предприятия "Специальный технологический центр" Роман Агафонников - о поставке в войска комплексов технических средств противодействия беспилотным летательным аппаратам РБ 504П.
https://ria.ru/20240126/kosmos-1923587977.html
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безопасность, россия, алексей криворучко, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Алексей Криворучко, Вооруженные силы РФ
Российские Сухопутные войска за год получили шесть комплектов систем ПВО
Криворучко: Сухопутные войска России за год получили шесть комплектов систем ПВО
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Сухопутные войска России в прошлом году в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) получили шесть бригадных и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем/комплексов, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на Едином дне приемки военной продукции в пятницу.
"В интересах Сухопутных войск и межвидового обеспечения: шесть бригадных и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов, а также другие образцы вооружения ПВО Сухопутных войск. Более четырех тысяч образцов бронетанкового вооружения и техники: танки и боевые машины поддержки танков, боевые машины пехоты и бронетранспортеры", - отметил Криворучко.
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Речь о новых и отремонтированных образцах вооружения и военной техники, принятых в минувшем году в рамках ГОЗ военными представительствами на предприятиях ОПК.
"Это также более 16 тысяч образцов автомобильной техники, в том числе свыше трех тысяч защищенных бронированных автомобилей, четыре тысячи образцов ракетно-артиллерийского вооружения - самоходные гаубицы и артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня, средства артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы, более 150 образцов техники РХБЗ
: боевые машины тяжелых огнеметных систем, разведывательные химические и дымовые машины", - сказал Криворучко.
Войска получили также более 300 тысяч образцов инженерного вооружения и средств: системы дистанционного минирования, робототехнические комплексы разминирования, тяжелые механизированные мосты, 193 единицы средств радиоэлектронной борьбы: комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам, наземные станции помех, модули радиопомех, более 93 тысяч средств связи: станции и комплексные аппаратные, индивидуальные радиостанции тактического звена, цифровые радиорелейные станции.
"Оборонкой" поставлены 300 тысяч образцов носимого вооружения: автоматы, снайперские винтовки, гранатометы, реактивные пехотные огнеметы, прицелы различных модификаций, более миллиона средств индивидуальной бронезащиты и экипировки: современные бронежилеты, бронешлемы, комплекты боевого снаряжения и средств бронезащиты членов экипажей, сказал Криворучко.
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Темпы производства ОПК наращиваются, идет "кратное увеличение объемов выпуска бронетанкового вооружения, в том числе основного боевого танка Т-90М, который по итогам боевых действий показал свое превосходство над передовыми западными образцами".
О поставке концерном "Уралвагонзавод
" танков Т-90М, а также прошедших капитальный ремонт с модернизацией танков доклад на совещании сделал генеральный директор Александр Потапов
.
Отметив кратно выросший выпуск легкобронированной техники, "в том числе изготавливаемой с учетом опыта ведения боевых действий", Криворучко предоставил слово управляющему директору Арзамасского машиностроительного завода Алексею Коренкову. Тот доложил о поставке бронетранспортеров БТР-82А и автомобилей специального назначения.
"Предприятиями промышленности проводятся мероприятия по наращиванию темпов и объемов производства артиллерийских систем", - продолжил Криворучко, предоставив слово генеральному директору Уральского завода транспортного машиностроения Олегу Емельянову. Тот доложил о поставке в войска новых и капитально отремонтированных с модернизацией самоходных гаубиц "Мста-С".
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"В 2023 году осуществлена серийная поставка инженерных систем дистанционного минирования и тяжелых огнеметных систем ТОС-2", - сказал Криворучко, после чего последовал доклад по теме временно исполняющего обязанности генерального директора Тульского научно-производственного объединения "Сплав" имени Ганичева Виктора Калинина
.
"Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова" значительно увеличен выпуск модернизированных БМП-2 с установкой боевого отделения "Бережок" и выстрелов с управляемым снарядом "Краснополь М2"", - сказал Криворучко.
О поставке указанных изделий доложил генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы"
Олег Рязанцев.
"В 2023 году для нужд Вооруженных сил кратно увеличено производство выстрелов к бронетанковой технике и наземной артиллерии, а также реактивных снарядов", - сказал Криворучко.
Заместитель генерального директора научно-производственного концерна "Техмаш
" по гособоронзаказу Александр Кочкин
доложил о поставке боеприпасов общевойскового назначения, а генеральный директор предприятия "Специальный технологический центр" Роман Агафонников - о поставке в войска комплексов технических средств противодействия беспилотным летательным аппаратам РБ 504П.
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