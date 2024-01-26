https://ria.ru/20240126/putin-1923760290.html

Путин прокомментировал идею единой справки для выплат при ранении

Путин прокомментировал идею единой справки для выплат при ранении - РИА Новости, 26.01.2024

Путин прокомментировал идею единой справки для выплат при ранении

Президент России Владимир Путин, комментируя предложение сделать единую форму справки для получения страховых выплат после ранения, заявил, что такие справки... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T20:21

2024-01-26T20:21

2024-01-26T20:22

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя предложение сделать единую форму справки для получения страховых выплат после ранения, заявил, что такие справки сделаны для разных людей с разными потребностями. Один из участников встречи с президентом предложил создать единую форму для получения страховых выплат, так как на данный момент необходимо сформировать три массивных пакета документов, из-за чего процесс получения выплат затягивается. "Теперь по поводу справок для ВВК (военно-врачебная комиссия - ред.), вы понимаете, в чем дело..., страховая компания здесь ни при чем, она делает то, что ей предписывает министерство обороны. Министерство обороны предписывает то, что изложено в постановлении правительства 1998 года, и это постановление исходит вот из чего. Вот эти справки, о которых вы сказали, ВВК, о ранении, инвалидности и так далее, потом может и от командира части, они же все не для одного человека, а для людей, которые столкнулись с разными ситуациями, одному нужно справку ВВК, другому о тяжелом ранении, третьему справка от командира", - сказал Путин в ходе встречи со студентами-участниками специальной военной операции. Глава государства отметил, что постановление 1998 года надо пересмотреть, Минобороны и правительству России будет дано поручение проработать этот вопрос в ближайшее время. "Вот все эти справки для разных людей они предусмотрены. Это не один человек должен это все вместе собирать... Это делается как раз исходя из того, чтобы обеспечить социальную справедливость и не допустить никаких ошибок. Но точно совершенно, если есть ситуации, при которых один человек должен бегать по инстанциям, вот это надо исключить", - заключил президент.

https://ria.ru/20240126/svo-1923755854.html

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общество, россия, владимир путин