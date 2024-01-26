Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал идею единой справки для выплат при ранении - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 26.01.2024 (обновлено: 20:22 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/putin-1923760290.html
Путин прокомментировал идею единой справки для выплат при ранении
Путин прокомментировал идею единой справки для выплат при ранении - РИА Новости, 26.01.2024
Путин прокомментировал идею единой справки для выплат при ранении
Президент России Владимир Путин, комментируя предложение сделать единую форму справки для получения страховых выплат после ранения, заявил, что такие справки... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:21
2024-01-26T20:22
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923745482_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f77d18761673ec2fd8c16463c9858eb4.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя предложение сделать единую форму справки для получения страховых выплат после ранения, заявил, что такие справки сделаны для разных людей с разными потребностями. Один из участников встречи с президентом предложил создать единую форму для получения страховых выплат, так как на данный момент необходимо сформировать три массивных пакета документов, из-за чего процесс получения выплат затягивается. "Теперь по поводу справок для ВВК (военно-врачебная комиссия - ред.), вы понимаете, в чем дело..., страховая компания здесь ни при чем, она делает то, что ей предписывает министерство обороны. Министерство обороны предписывает то, что изложено в постановлении правительства 1998 года, и это постановление исходит вот из чего. Вот эти справки, о которых вы сказали, ВВК, о ранении, инвалидности и так далее, потом может и от командира части, они же все не для одного человека, а для людей, которые столкнулись с разными ситуациями, одному нужно справку ВВК, другому о тяжелом ранении, третьему справка от командира", - сказал Путин в ходе встречи со студентами-участниками специальной военной операции. Глава государства отметил, что постановление 1998 года надо пересмотреть, Минобороны и правительству России будет дано поручение проработать этот вопрос в ближайшее время. "Вот все эти справки для разных людей они предусмотрены. Это не один человек должен это все вместе собирать... Это делается как раз исходя из того, чтобы обеспечить социальную справедливость и не допустить никаких ошибок. Но точно совершенно, если есть ситуации, при которых один человек должен бегать по инстанциям, вот это надо исключить", - заключил президент.
https://ria.ru/20240126/svo-1923755854.html
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923751915.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923745482_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d7be48d1162cc5f3f568545f217dfc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал идею единой справки для выплат при ранении

Путин: справки для выплат при ранении сделаны для людей с разными потребностями

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи со студентами - участниками СВО и волонтерами
Владимир Путин во время встречи со студентами - участниками СВО и волонтерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время встречи со студентами - участниками СВО и волонтерами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя предложение сделать единую форму справки для получения страховых выплат после ранения, заявил, что такие справки сделаны для разных людей с разными потребностями.
Один из участников встречи с президентом предложил создать единую форму для получения страховых выплат, так как на данный момент необходимо сформировать три массивных пакета документов, из-за чего процесс получения выплат затягивается.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Путин заявил, что бойцы СВО должны составить основу государства
Вчера, 19:49
"Теперь по поводу справок для ВВК (военно-врачебная комиссия - ред.), вы понимаете, в чем дело..., страховая компания здесь ни при чем, она делает то, что ей предписывает министерство обороны. Министерство обороны предписывает то, что изложено в постановлении правительства 1998 года, и это постановление исходит вот из чего. Вот эти справки, о которых вы сказали, ВВК, о ранении, инвалидности и так далее, потом может и от командира части, они же все не для одного человека, а для людей, которые столкнулись с разными ситуациями, одному нужно справку ВВК, другому о тяжелом ранении, третьему справка от командира", - сказал Путин в ходе встречи со студентами-участниками специальной военной операции.
Глава государства отметил, что постановление 1998 года надо пересмотреть, Минобороны и правительству России будет дано поручение проработать этот вопрос в ближайшее время.
"Вот все эти справки для разных людей они предусмотрены. Это не один человек должен это все вместе собирать... Это делается как раз исходя из того, чтобы обеспечить социальную справедливость и не допустить никаких ошибок. Но точно совершенно, если есть ситуации, при которых один человек должен бегать по инстанциям, вот это надо исключить", - заключил президент.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Путин заявил, что все участники СВО должны быть равны
Вчера, 19:25
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала