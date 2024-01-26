https://ria.ru/20240126/putin-1923749827.html

В области протезирования не должно быть монополии, заявил Путин

В области протезирования не должно быть монополии, заявил Путин - РИА Новости, 26.01.2024

В области протезирования не должно быть монополии, заявил Путин

В области протезирования есть над чем работать, нужны современные средства реабилитации, а также нельзя, чтобы была монополия, одно ведомство предоставляло одну РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:09

2024-01-26T19:09

2024-01-26T19:09

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759324116_0:127:3155:1902_1920x0_80_0_0_a74b1a26fa71997eb69c3dba37ded2f0.jpg

С. - ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. В области протезирования есть над чем работать, нужны современные средства реабилитации, а также нельзя, чтобы была монополия, одно ведомство предоставляло одну компанию, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается протезирования - здесь еще многое надо сделать. Ну вот у вас с этим нормально, дай Бог, что так и есть, но должны быть современные средства реабилитации и здесь надо поработать над этим, здесь нельзя, чтобы была какая-то у кого бы то ни было монополия, чтобы не только одно ведомство предоставляло одну компанию, которая работает в этом направлении. Здесь есть над чем работать", - сказал Путин в ходе встречи со студентами-участниками специальной военной операции. Глава государства также отметил, что в ряде случаев, когда человеку дают современные средства реабилитации, например, механический протез это заменяет реальную руку или ногу и в этой связи, человеку снижают уровень выплат, добавив, что так прописано в документах, которые существуют уже "какое-то количество лет". "Вот это, конечно, недопустимо, я уже правительству указал на это, надеюсь, все это будет приведено в соответствие... со здравым смыслом", - подчеркнул президент. По его словам, также необходимо, чтобы таких средств реабилитации было достаточно, а фонд "Защитники отчества" вместе с Минтрудом и правительством должны "над этим поработать и представить в самое ближайшее время дополнительные предложения". "Мы будем обязательно совершенствовать и расширять совершенствованные механизмы", - заключил Путин.

https://ria.ru/20240125/zarplaty-1923484666.html

https://ria.ru/20240125/mrot-1923471476.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин