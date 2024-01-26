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В области протезирования не должно быть монополии, заявил Путин - РИА Новости, 26.01.2024
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19:09 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/putin-1923749827.html
В области протезирования не должно быть монополии, заявил Путин
В области протезирования не должно быть монополии, заявил Путин - РИА Новости, 26.01.2024
В области протезирования не должно быть монополии, заявил Путин
В области протезирования есть над чем работать, нужны современные средства реабилитации, а также нельзя, чтобы была монополия, одно ведомство предоставляло одну РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:09
2024-01-26T19:09
россия
владимир путин
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. В области протезирования есть над чем работать, нужны современные средства реабилитации, а также нельзя, чтобы была монополия, одно ведомство предоставляло одну компанию, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается протезирования - здесь еще многое надо сделать. Ну вот у вас с этим нормально, дай Бог, что так и есть, но должны быть современные средства реабилитации и здесь надо поработать над этим, здесь нельзя, чтобы была какая-то у кого бы то ни было монополия, чтобы не только одно ведомство предоставляло одну компанию, которая работает в этом направлении. Здесь есть над чем работать", - сказал Путин в ходе встречи со студентами-участниками специальной военной операции. Глава государства также отметил, что в ряде случаев, когда человеку дают современные средства реабилитации, например, механический протез это заменяет реальную руку или ногу и в этой связи, человеку снижают уровень выплат, добавив, что так прописано в документах, которые существуют уже "какое-то количество лет". "Вот это, конечно, недопустимо, я уже правительству указал на это, надеюсь, все это будет приведено в соответствие... со здравым смыслом", - подчеркнул президент. По его словам, также необходимо, чтобы таких средств реабилитации было достаточно, а фонд "Защитники отчества" вместе с Минтрудом и правительством должны "над этим поработать и представить в самое ближайшее время дополнительные предложения". "Мы будем обязательно совершенствовать и расширять совершенствованные механизмы", - заключил Путин.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
В области протезирования не должно быть монополии, заявил Путин

Путин: в области протезирования многое надо сделать, не должно быть монополии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПротез
Протез - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. В области протезирования есть над чем работать, нужны современные средства реабилитации, а также нельзя, чтобы была монополия, одно ведомство предоставляло одну компанию, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается протезирования - здесь еще многое надо сделать. Ну вот у вас с этим нормально, дай Бог, что так и есть, но должны быть современные средства реабилитации и здесь надо поработать над этим, здесь нельзя, чтобы была какая-то у кого бы то ни было монополия, чтобы не только одно ведомство предоставляло одну компанию, которая работает в этом направлении. Здесь есть над чем работать", - сказал Путин в ходе встречи со студентами-участниками специальной военной операции.
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Глава государства также отметил, что в ряде случаев, когда человеку дают современные средства реабилитации, например, механический протез это заменяет реальную руку или ногу и в этой связи, человеку снижают уровень выплат, добавив, что так прописано в документах, которые существуют уже "какое-то количество лет".
"Вот это, конечно, недопустимо, я уже правительству указал на это, надеюсь, все это будет приведено в соответствие... со здравым смыслом", - подчеркнул президент.
По его словам, также необходимо, чтобы таких средств реабилитации было достаточно, а фонд "Защитники отчества" вместе с Минтрудом и правительством должны "над этим поработать и представить в самое ближайшее время дополнительные предложения".
"Мы будем обязательно совершенствовать и расширять совершенствованные механизмы", - заключил Путин.
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