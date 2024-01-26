https://ria.ru/20240126/putin-1923743541.html
На Украине истребляли людей, готовых к диалогу с Россией, заявил Путин
На Украине истребляли людей, готовых к диалогу с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 26.01.2024
На Украине истребляли людей, готовых к диалогу с Россией, заявил Путин
Геополитический противник России совершил госпереворот на Украине и начал физически истреблять тех ее граждан, которые готовы были выстраивать нормальные... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:44
2024-01-26T18:44
2024-01-26T18:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Геополитический противник России совершил госпереворот на Украине и начал физически истреблять тех ее граждан, которые готовы были выстраивать нормальные отношения с РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Мы, тем не менее, очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной. Просто начали физически истреблять. Стало очевидным, что выстроить нормальные отношения с нашим соседом нам не дадут", - сказал Путин во время встречи со студентами - участниками специальной военной операции.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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россия, украина, в мире, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Владимир Путин
На Украине истребляли людей, готовых к диалогу с Россией, заявил Путин
Путин: на Украине истребляли людей, готовых к выстраиванию отношений с РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Геополитический противник России совершил госпереворот на Украине и начал физически истреблять тех ее граждан, которые готовы были выстраивать нормальные отношения с РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы, тем не менее, очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной. Просто начали физически истреблять. Стало очевидным, что выстроить нормальные отношения с нашим соседом нам не дадут", - сказал Путин во время встречи со студентами - участниками специальной военной операции.
Украина уже сдалась, но пока не признала это