https://ria.ru/20240126/putin-1923740368.html
Путин назвал спецоперацию попыткой прекратить войну на Донбассе
Путин назвал спецоперацию попыткой прекратить войну на Донбассе - РИА Новости, 26.01.2024
Путин назвал спецоперацию попыткой прекратить войну на Донбассе
Специальная военная операция - это попытка прекратить войну, которую Киев начал на Донбассе в 2014 году, Россия добьется поставленных целей, заявил президент РФ РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:32
2024-01-26T18:32
2024-01-26T18:50
специальная военная операция на украине
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Специальная военная операция - это попытка прекратить войну, которую Киев начал на Донбассе в 2014 году, Россия добьется поставленных целей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами - участниками СВО.В ходе выступления Путин подчеркнул, что спецоперация - это не начало войны. Как отметил президент РФ, Киев сам начал войну на Донбассе в 2014 году."Это (СВО - ред.) попытка прекратить эту войну, да, вооруженными средствами в ответ на применение ими вооруженных сил. Я уверен, что мы добьемся реализации поставленных перед нами целей, поставленных задач и целей", - заявил Путин.
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владимир путин, россия, киев, донбасс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Киев, Донбасс, В мире
Путин назвал спецоперацию попыткой прекратить войну на Донбассе
Путин назвал СВО попыткой прекратить войну на Донбассе, которую развязал Киев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Специальная военная операция - это попытка прекратить войну, которую Киев начал на Донбассе в 2014 году, Россия добьется поставленных целей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами - участниками СВО.
В ходе выступления Путин подчеркнул, что спецоперация - это не начало войны. Как отметил президент РФ, Киев сам начал войну на Донбассе в 2014 году.
"Это (СВО - ред.) попытка прекратить эту войну, да, вооруженными средствами в ответ на применение ими вооруженных сил. Я уверен, что мы добьемся реализации поставленных перед нами целей, поставленных задач и целей", - заявил Путин.
Украина уже сдалась, но пока не признала это