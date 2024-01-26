Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал спецоперацию попыткой прекратить войну на Донбассе - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:32 26.01.2024 (обновлено: 18:50 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/putin-1923740368.html
Путин назвал спецоперацию попыткой прекратить войну на Донбассе
Путин назвал спецоперацию попыткой прекратить войну на Донбассе - РИА Новости, 26.01.2024
Путин назвал спецоперацию попыткой прекратить войну на Донбассе
Специальная военная операция - это попытка прекратить войну, которую Киев начал на Донбассе в 2014 году, Россия добьется поставленных целей, заявил президент РФ РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:32
2024-01-26T18:50
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
киев
донбасс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Специальная военная операция - это попытка прекратить войну, которую Киев начал на Донбассе в 2014 году, Россия добьется поставленных целей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами - участниками СВО.В ходе выступления Путин подчеркнул, что спецоперация - это не начало войны. Как отметил президент РФ, Киев сам начал войну на Донбассе в 2014 году."Это (СВО - ред.) попытка прекратить эту войну, да, вооруженными средствами в ответ на применение ими вооруженных сил. Я уверен, что мы добьемся реализации поставленных перед нами целей, поставленных задач и целей", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
россия
киев
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc6bce84c79143e80dddfc73feb6139a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, киев, донбасс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Киев, Донбасс, В мире
Путин назвал спецоперацию попыткой прекратить войну на Донбассе

Путин назвал СВО попыткой прекратить войну на Донбассе, которую развязал Киев

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Специальная военная операция - это попытка прекратить войну, которую Киев начал на Донбассе в 2014 году, Россия добьется поставленных целей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами - участниками СВО.
В ходе выступления Путин подчеркнул, что спецоперация - это не начало войны. Как отметил президент РФ, Киев сам начал войну на Донбассе в 2014 году.
"Это (СВО - ред.) попытка прекратить эту войну, да, вооруженными средствами в ответ на применение ими вооруженных сил. Я уверен, что мы добьемся реализации поставленных перед нами целей, поставленных задач и целей", - заявил Путин.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Украина уже сдалась, но пока не признала это
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияКиевДонбассВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала