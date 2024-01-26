https://ria.ru/20240126/putin-1923740368.html

Путин назвал спецоперацию попыткой прекратить войну на Донбассе

Путин назвал спецоперацию попыткой прекратить войну на Донбассе - РИА Новости, 26.01.2024

Путин назвал спецоперацию попыткой прекратить войну на Донбассе

Специальная военная операция - это попытка прекратить войну, которую Киев начал на Донбассе в 2014 году, Россия добьется поставленных целей, заявил президент РФ РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T18:32

2024-01-26T18:32

2024-01-26T18:50

специальная военная операция на украине

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Специальная военная операция - это попытка прекратить войну, которую Киев начал на Донбассе в 2014 году, Россия добьется поставленных целей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами - участниками СВО.В ходе выступления Путин подчеркнул, что спецоперация - это не начало войны. Как отметил президент РФ, Киев сам начал войну на Донбассе в 2014 году."Это (СВО - ред.) попытка прекратить эту войну, да, вооруженными средствами в ответ на применение ими вооруженных сил. Я уверен, что мы добьемся реализации поставленных перед нами целей, поставленных задач и целей", - заявил Путин.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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владимир путин, россия, киев, донбасс, в мире