https://ria.ru/20240126/putin-1923737052.html

Путин раскрыл численность российских войск в зоне военных действий

Путин раскрыл численность российских войск в зоне военных действий - РИА Новости, 26.01.2024

Путин раскрыл численность российских войск в зоне военных действий

В зоне боевых действий находится более 600 тысяч российских военных, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T18:20

2024-01-26T18:20

2024-01-26T18:32

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. В зоне боевых действий находится более 600 тысяч российских военных, сообщил президент РФ Владимир Путин."Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что зона боевых действий большая, почти 2 тысячи километров, и в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек", - сказал Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции.

https://ria.ru/20240126/rossiya-1923736882.html

россия

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2024

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владимир путин, россия