https://ria.ru/20240126/putin-1923737052.html
Путин раскрыл численность российских войск в зоне военных действий
Путин раскрыл численность российских войск в зоне военных действий - РИА Новости, 26.01.2024
Путин раскрыл численность российских войск в зоне военных действий
В зоне боевых действий находится более 600 тысяч российских военных, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:20
2024-01-26T18:20
2024-01-26T18:32
владимир путин
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. В зоне боевых действий находится более 600 тысяч российских военных, сообщил президент РФ Владимир Путин."Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что зона боевых действий большая, почти 2 тысячи километров, и в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек", - сказал Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции.
https://ria.ru/20240126/rossiya-1923736882.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия
Путин раскрыл численность российских войск в зоне военных действий
Путин: в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. В зоне боевых действий находится более 600 тысяч российских военных, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что зона боевых действий большая, почти 2 тысячи километров, и в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек", - сказал Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции.
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