https://ria.ru/20240126/putin-1923669674.html

СМИ: Путин одним решением вызвал панику в Европе

СМИ: Путин одним решением вызвал панику в Европе - РИА Новости, 26.01.2024

СМИ: Путин одним решением вызвал панику в Европе

Неожиданная поездка президента России Владимира Путина в Калининград напугала Европу, пишет Telegraph. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:02

2024-01-26T15:02

2024-01-26T15:59

калининград

россия

европа

владимир путин

дмитрий песков

нато

евросоюз

антон алиханов

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Неожиданная поездка президента России Владимира Путина в Калининград напугала Европу, пишет Telegraph."Владимир Путин усилил опасения по поводу возможной войны с НАТО, вызвав панику неожиданной поездкой в Калининград среди стран ЕС, граничащих с российским анклавом", — говорится в материале.Как отмечается, поездка российского лидера состоялась в то время, когда в ЕС растут опасения, что анклав может стать очагом будущего конфликта. Когда самолет Путина приблизился к Балтийскому морю, у восточного побережья шведского острова Готланд были переведены в боевую готовность истребители, пояснил автор статьи."Путин, похоже, насмехался над странами Балтии, пролетая рядом с Эстонией и огибая берега Латвии и Литвы на своем президентском самолете "Летающий Кремль", — написал он.Путин прилетел в Калининград днем в четверг, 25 января. Президент пообщался со студентами Университета Канта по случаю Татьяниного дня, провел совещание о развитии региона, а также встретился с губернатором Антоном Алихановым.Пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какое послание несет этот визит окружающим регион странам НАТО, подчеркнул, что это обычная работа президента.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240125/proval-1923333362.html

https://ria.ru/20240125/rossiya-1923528123.html

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калининград, россия, европа, владимир путин, дмитрий песков, нато, евросоюз, антон алиханов, в мире, политика