https://ria.ru/20240126/putin-1923599791.html
Путину подарили талисман победы, сделанный брянскими детьми для бойцов СВО
Путину подарили талисман победы, сделанный брянскими детьми для бойцов СВО - РИА Новости, 26.01.2024
Путину подарили талисман победы, сделанный брянскими детьми для бойцов СВО
Талисман победы, который подарили президенту Владимиру Путину, символизирует то, как жители России оберегают и любят свою страну и что они едины, эти талисманы... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:26
2024-01-26T11:26
2024-01-26T11:26
специальная военная операция на украине
россия
брянск
брянская область
владимир путин
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Талисман победы, который подарили президенту Владимиру Путину, символизирует то, как жители России оберегают и любят свою страну и что они едины, эти талисманы изготавливают ученики брянской школы, их будут вручать бойцам спецоперации, рассказала РИА Новости замдиректора школы №11 Брянска по учебно-воспитательной работе, учитель информатики, наставник и координатор творческого клуба Большой перемены "Союз" Елена Антонова. Во вторник в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов президенту России Владимиру Путину подарили талисман победы, такие поделки делают брянские школьники из глины для участников спецоперации. Антонова представляла на встрече Брянскую область, а талисман президенту вручила ее дочь-первоклассница Александра. Поделки, письма и рисунки, которые отправляют россияне бойцам, находящимся в зоне СВО, очень много значат для военных, они напоминают им о тех, кто желает удачи и победы, заявил президент РФ. "Маленький человечек держит в руках сердечко в цветах флага Российской Федерации. Это символизирует то, что мы оберегаем нашу страну, мы ее любим, и что мы все вместе с Россией", – рассказала педагог. По ее словам, талисман победы придумали и изготовили из полимерной глины учитель дополнительного образования школы №11 Брянска Анна Лебедева вместе с восьмиклассницей Анастасией Борисовой. "Талисман мы недавно сделали со школьниками на мастер-классе, его проводила Борисова Анастасия, ученица 8 а класса, которая занимается лепкой из глины", – рассказала Антонова. Клуб Большой перемены "Союз" в школе №11 Брянска, участники которого делают талисманы, объединяет инициативных детей и подростков, которые в свободное от уроков время занимаются творчеством. Клуб работает уже больше года, в нем занимается почти 100 школьников с 5 по 11 класс. "Идея была в том, что было бы хорошо, если бы у каждого бойца СВО был талисман. Его решили сделать из глины. Хотели, чтобы получился какой-то символ, чтобы талисман вручался участникам СВО… А потом у меня возникла такая идея: если мы передадим один такой талисман Владимиру Владимировичу, вся страна это увидит. И тогда участники СВО, которые будут получать такой талисманчик, они будут говорить, что мы все – с Путиным, и за нами – Россия. Что у Путина есть такой талисман, и у участников СВО будет такой", – поделилась педагог. Когда стало известно о поездке на встречу с Владимиром Путиным, рассказала она, было решено один такой сувенир подарить ему. Теперь школьники будут делать такие же талисманы победы и передавать их на фронт. Ведь помощь, по словам учителя, состоит не только в том, чтобы что-то купить бойцам, но и в том, что можно смастерить что-то своими руками и этим сделать "доброе, хорошее, полезное дело". Педагог добавила, что поделку лепят из полимерной глины, работа занимает около часа, талисман несколько дней сохнет, затем его расписывают акриловыми красками.
https://ria.ru/20231228/artek-1918650854.html
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россия, брянск, брянская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянск, Брянская область, Владимир Путин
Путину подарили талисман победы, сделанный брянскими детьми для бойцов СВО
Бойцы СВО получат талисманы победы брянских школьников
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Талисман победы, который подарили президенту Владимиру Путину, символизирует то, как жители России оберегают и любят свою страну и что они едины, эти талисманы изготавливают ученики брянской школы, их будут вручать бойцам спецоперации, рассказала РИА Новости замдиректора школы №11 Брянска по учебно-воспитательной работе, учитель информатики, наставник и координатор творческого клуба Большой перемены "Союз" Елена Антонова.
Во вторник в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов президенту России Владимиру Путину подарили талисман победы, такие поделки делают брянские школьники из глины для участников спецоперации. Антонова представляла на встрече Брянскую область
, а талисман президенту вручила ее дочь-первоклассница Александра. Поделки, письма и рисунки, которые отправляют россияне бойцам, находящимся в зоне СВО, очень много значат для военных, они напоминают им о тех, кто желает удачи и победы, заявил президент РФ.
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"Маленький человечек держит в руках сердечко в цветах флага Российской Федерации. Это символизирует то, что мы оберегаем нашу страну, мы ее любим, и что мы все вместе с Россией", – рассказала педагог.
По ее словам, талисман победы придумали и изготовили из полимерной глины учитель дополнительного образования школы №11 Брянска Анна Лебедева вместе с восьмиклассницей Анастасией Борисовой.
"Талисман мы недавно сделали со школьниками на мастер-классе, его проводила Борисова Анастасия, ученица 8 а класса, которая занимается лепкой из глины", – рассказала Антонова.
Клуб Большой перемены "Союз" в школе №11 Брянска, участники которого делают талисманы, объединяет инициативных детей и подростков, которые в свободное от уроков время занимаются творчеством. Клуб работает уже больше года, в нем занимается почти 100 школьников с 5 по 11 класс.
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"Идея была в том, что было бы хорошо, если бы у каждого бойца СВО был талисман. Его решили сделать из глины. Хотели, чтобы получился какой-то символ, чтобы талисман вручался участникам СВО… А потом у меня возникла такая идея: если мы передадим один такой талисман Владимиру Владимировичу, вся страна это увидит. И тогда участники СВО, которые будут получать такой талисманчик, они будут говорить, что мы все – с Путиным, и за нами – Россия. Что у Путина есть такой талисман, и у участников СВО будет такой", – поделилась педагог.
Когда стало известно о поездке на встречу с Владимиром Путиным, рассказала она, было решено один такой сувенир подарить ему. Теперь школьники будут делать такие же талисманы победы и передавать их на фронт. Ведь помощь, по словам учителя, состоит не только в том, чтобы что-то купить бойцам, но и в том, что можно смастерить что-то своими руками и этим сделать "доброе, хорошее, полезное дело".
Педагог добавила, что поделку лепят из полимерной глины, работа занимает около часа, талисман несколько дней сохнет, затем его расписывают акриловыми красками.
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