https://ria.ru/20240126/putin-1923599791.html

Путину подарили талисман победы, сделанный брянскими детьми для бойцов СВО

Путину подарили талисман победы, сделанный брянскими детьми для бойцов СВО - РИА Новости, 26.01.2024

Путину подарили талисман победы, сделанный брянскими детьми для бойцов СВО

Талисман победы, который подарили президенту Владимиру Путину, символизирует то, как жители России оберегают и любят свою страну и что они едины, эти талисманы... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:26

2024-01-26T11:26

2024-01-26T11:26

специальная военная операция на украине

россия

брянск

брянская область

владимир путин

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Талисман победы, который подарили президенту Владимиру Путину, символизирует то, как жители России оберегают и любят свою страну и что они едины, эти талисманы изготавливают ученики брянской школы, их будут вручать бойцам спецоперации, рассказала РИА Новости замдиректора школы №11 Брянска по учебно-воспитательной работе, учитель информатики, наставник и координатор творческого клуба Большой перемены "Союз" Елена Антонова. Во вторник в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов президенту России Владимиру Путину подарили талисман победы, такие поделки делают брянские школьники из глины для участников спецоперации. Антонова представляла на встрече Брянскую область, а талисман президенту вручила ее дочь-первоклассница Александра. Поделки, письма и рисунки, которые отправляют россияне бойцам, находящимся в зоне СВО, очень много значат для военных, они напоминают им о тех, кто желает удачи и победы, заявил президент РФ. "Маленький человечек держит в руках сердечко в цветах флага Российской Федерации. Это символизирует то, что мы оберегаем нашу страну, мы ее любим, и что мы все вместе с Россией", – рассказала педагог. По ее словам, талисман победы придумали и изготовили из полимерной глины учитель дополнительного образования школы №11 Брянска Анна Лебедева вместе с восьмиклассницей Анастасией Борисовой. "Талисман мы недавно сделали со школьниками на мастер-классе, его проводила Борисова Анастасия, ученица 8 а класса, которая занимается лепкой из глины", – рассказала Антонова. Клуб Большой перемены "Союз" в школе №11 Брянска, участники которого делают талисманы, объединяет инициативных детей и подростков, которые в свободное от уроков время занимаются творчеством. Клуб работает уже больше года, в нем занимается почти 100 школьников с 5 по 11 класс. "Идея была в том, что было бы хорошо, если бы у каждого бойца СВО был талисман. Его решили сделать из глины. Хотели, чтобы получился какой-то символ, чтобы талисман вручался участникам СВО… А потом у меня возникла такая идея: если мы передадим один такой талисман Владимиру Владимировичу, вся страна это увидит. И тогда участники СВО, которые будут получать такой талисманчик, они будут говорить, что мы все – с Путиным, и за нами – Россия. Что у Путина есть такой талисман, и у участников СВО будет такой", – поделилась педагог. Когда стало известно о поездке на встречу с Владимиром Путиным, рассказала она, было решено один такой сувенир подарить ему. Теперь школьники будут делать такие же талисманы победы и передавать их на фронт. Ведь помощь, по словам учителя, состоит не только в том, чтобы что-то купить бойцам, но и в том, что можно смастерить что-то своими руками и этим сделать "доброе, хорошее, полезное дело". Педагог добавила, что поделку лепят из полимерной глины, работа занимает около часа, талисман несколько дней сохнет, затем его расписывают акриловыми красками.

https://ria.ru/20231228/artek-1918650854.html

https://ria.ru/20231228/pisma-1918780553.html

https://ria.ru/20231218/dengi-1916549313.html

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россия, брянск, брянская область, владимир путин