https://ria.ru/20240126/putin-1923597079.html
Путин поручил создать биостанцию для изучения дальневосточных морей
Путин поручил создать биостанцию для изучения дальневосточных морей - РИА Новости, 26.01.2024
Путин поручил создать биостанцию для изучения дальневосточных морей
Президент России Владимир Путин поручил правительствам РФ и Сахалинской области создать морскую биостанцию на мысе Анастасии для изучения флоры и фауны... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:11
2024-01-26T11:11
2024-01-26T11:11
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительствам РФ и Сахалинской области создать морскую биостанцию на мысе Анастасии для изучения флоры и фауны дальневосточных морей, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с правительством Сахалинской области <...> обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по созданию и развитию морской биостанции на мысе Анастасии (полуостров Крильон, остров Сахалин), предусмотрев вовлечение в реализацию ее научно-образовательной программы по изучению флоры и фауны дальневосточных морей образовательных организаций высшего образования и научных организаций Дальневосточного федерального округа, научно-образовательного центра кампуса "СахалинТесЬ" и иностранных ученых", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 31 июля 2024 года, далее - ежегодно. Ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, сахалинский губернатор Валерий Лимаренко, ректор МГУ Виктор Садовничий.
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общество, россия, сахалинская область, сахалин, владимир путин, михаил мишустин, валерий лимаренко
Наука, Общество, Россия, Сахалинская область, Сахалин, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Валерий Лимаренко
Путин поручил создать биостанцию для изучения дальневосточных морей
Путин поручил создать биостанцию на Сахалине для изучения дальневосточных морей