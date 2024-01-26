https://ria.ru/20240126/putin-1923597079.html

Путин поручил создать биостанцию для изучения дальневосточных морей

Путин поручил создать биостанцию для изучения дальневосточных морей - РИА Новости, 26.01.2024

Путин поручил создать биостанцию для изучения дальневосточных морей

Президент России Владимир Путин поручил правительствам РФ и Сахалинской области создать морскую биостанцию на мысе Анастасии для изучения флоры и фауны... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:11

2024-01-26T11:11

2024-01-26T11:11

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сахалинская область

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владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительствам РФ и Сахалинской области создать морскую биостанцию на мысе Анастасии для изучения флоры и фауны дальневосточных морей, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с правительством Сахалинской области <...> обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по созданию и развитию морской биостанции на мысе Анастасии (полуостров Крильон, остров Сахалин), предусмотрев вовлечение в реализацию ее научно-образовательной программы по изучению флоры и фауны дальневосточных морей образовательных организаций высшего образования и научных организаций Дальневосточного федерального округа, научно-образовательного центра кампуса "СахалинТесЬ" и иностранных ученых", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 31 июля 2024 года, далее - ежегодно. Ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, сахалинский губернатор Валерий Лимаренко, ректор МГУ Виктор Садовничий.

https://ria.ru/20240126/genetika-1923593091.html

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общество, россия, сахалинская область, сахалин, владимир путин, михаил мишустин, валерий лимаренко