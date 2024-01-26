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Российские Космические войска нарастят пуски ракет-носителей
Российские Космические войска нарастят пуски ракет-носителей - РИА Новости, 26.01.2024
Российские Космические войска нарастят пуски ракет-носителей
Для пополнения спутниковой группировки Космических войск на этот год запланированы 18 пусков ракет-носителей, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:08
2024-01-26T14:08
2024-01-26T14:08
россия
алексей криворучко
роскосмос
безопасность
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Для пополнения спутниковой группировки Космических войск на этот год запланированы 18 пусков ракет-носителей, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Это существенно больше показателя минувшего года: в 2023-м проведено семь пусков по линии Минобороны и 12 – по линии "Роскосмоса", итого 19. "Продолжает интенсивно пополняться спутниковая группировка Космических войск. В рамках программы запусков в 2023 году в интересах Минобороны России выполнено семь пусков ракет-носителей семейства "Союз" с выводом на орбиту космических аппаратов систем картографического зондирования земли, обнаружения и геолокации. Планом на текущий год спланировано проведение 18 пусков ракет-носителей", - заявил Криворучко на Едином дне приёмки военной продукции в пятницу.
https://ria.ru/20230614/sputniki-1878030527.html
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россия, алексей криворучко, роскосмос, безопасность
Россия, Алексей Криворучко, Роскосмос, Безопасность
Российские Космические войска нарастят пуски ракет-носителей
Замглавы МО Криворучко: 18 пусков ракет-носителей запланировали в 2024 году