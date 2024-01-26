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МИД России прокомментировал протесты фермеров в Европе - РИА Новости, 26.01.2024
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15:57 26.01.2024 (обновлено: 16:08 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/protesty-1923692773.html
МИД России прокомментировал протесты фермеров в Европе
МИД России прокомментировал протесты фермеров в Европе - РИА Новости, 26.01.2024
МИД России прокомментировал протесты фермеров в Европе
Причина протестов фермеров в странах Европы заключается в политике ЕС, а не во вмешательстве Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:57
2024-01-26T16:08
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Причина протестов фермеров в странах Европы заключается в политике ЕС, а не во вмешательстве Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."Мы видим, фермерские протесты уже охватывают не только непосредственных есовских соседей Украины, но и Германию и Францию. Я хочу сказать всем тем, кто опять попытается найти там руку Москвы, влияние Кремля или российских хакеров: этого всего там нет", - сказала Захарова."Причина забастовок как раз в проводимой Еврокомиссией под управлением Урсулы фон дер Ляйен политики", - добавила она.
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россия, европа, москва, евросоюз, в мире
Россия, Европа, Москва, Евросоюз, В мире
МИД России прокомментировал протесты фермеров в Европе

Захарова: причиной протестов фермеров стала политика ЕС, а не вмешательство РФ

© AP Photo / Virginia MayoДемонстрация французских и бельгийских фермеров
Демонстрация французских и бельгийских фермеров - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Демонстрация французских и бельгийских фермеров
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Причина протестов фермеров в странах Европы заключается в политике ЕС, а не во вмешательстве Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Мы видим, фермерские протесты уже охватывают не только непосредственных есовских соседей Украины, но и Германию и Францию. Я хочу сказать всем тем, кто опять попытается найти там руку Москвы, влияние Кремля или российских хакеров: этого всего там нет", - сказала Захарова.
"Причина забастовок как раз в проводимой Еврокомиссией под управлением Урсулы фон дер Ляйен политики", - добавила она.
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