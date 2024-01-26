https://ria.ru/20240126/protesty-1923692773.html

МИД России прокомментировал протесты фермеров в Европе

МИД России прокомментировал протесты фермеров в Европе - РИА Новости, 26.01.2024

МИД России прокомментировал протесты фермеров в Европе

Причина протестов фермеров в странах Европы заключается в политике ЕС, а не во вмешательстве Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:57

2024-01-26T15:57

2024-01-26T16:08

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Причина протестов фермеров в странах Европы заключается в политике ЕС, а не во вмешательстве Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."Мы видим, фермерские протесты уже охватывают не только непосредственных есовских соседей Украины, но и Германию и Францию. Я хочу сказать всем тем, кто опять попытается найти там руку Москвы, влияние Кремля или российских хакеров: этого всего там нет", - сказала Захарова."Причина забастовок как раз в проводимой Еврокомиссией под управлением Урсулы фон дер Ляйен политики", - добавила она.

https://ria.ru/20240123/germaniya-1922790733.html

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