https://ria.ru/20240126/protesty-1923692773.html
МИД России прокомментировал протесты фермеров в Европе
МИД России прокомментировал протесты фермеров в Европе - РИА Новости, 26.01.2024
МИД России прокомментировал протесты фермеров в Европе
Причина протестов фермеров в странах Европы заключается в политике ЕС, а не во вмешательстве Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:57
2024-01-26T15:57
2024-01-26T16:08
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Причина протестов фермеров в странах Европы заключается в политике ЕС, а не во вмешательстве Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."Мы видим, фермерские протесты уже охватывают не только непосредственных есовских соседей Украины, но и Германию и Францию. Я хочу сказать всем тем, кто опять попытается найти там руку Москвы, влияние Кремля или российских хакеров: этого всего там нет", - сказала Захарова."Причина забастовок как раз в проводимой Еврокомиссией под управлением Урсулы фон дер Ляйен политики", - добавила она.
https://ria.ru/20240123/germaniya-1922790733.html
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россия, европа, москва, евросоюз, в мире
Россия, Европа, Москва, Евросоюз, В мире
МИД России прокомментировал протесты фермеров в Европе
Захарова: причиной протестов фермеров стала политика ЕС, а не вмешательство РФ