https://ria.ru/20240126/protest-1923779183.html

Протестующие фермеры угостили премьера Франции глинтвейном

Протестующие фермеры угостили премьера Франции глинтвейном - РИА Новости, 26.01.2024

Протестующие фермеры угостили премьера Франции глинтвейном

Протестующие фермеры, блокирующие шоссе А64 между Перпиньяном и Тулузой, угостили премьер-министра Франции Габриэля Атталя, прибывшего на баррикады после... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T22:45

2024-01-26T22:45

2024-01-26T22:45

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франция

тулуза

страсбург

габриэль атталь

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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Протестующие фермеры, блокирующие шоссе А64 между Перпиньяном и Тулузой, угостили премьер-министра Франции Габриэля Атталя, прибывшего на баррикады после объявления компромиссных мер для урегулирования протестов, горячим вином. После обращения к фермерам в департаменте Верхняя Гаронна Атталь отправился на заблокированное фермерами шоссе. Там он пообщался с аграриями, блокирующими шоссе в течение вот уже восьми дней, после чего ему предложили выпить глинтвейна. Как видно на кадрах телеканала LCI, премьер и его сопровождающие, в том числе министры сельского хозяйства Марк Фено и министр экологии Кристоф Бешу, выпили по стакану напитка и в дружеской атмосфере продолжили общение с аграриями. Жером Бейл, фермер и активист, организовавший протестное движение в данном регионе, откуда оно распространилось на всю страну, заявил, что, по его мнению, "фермеры победили", призвав протестующих расходиться по домам в субботу. Ранее Атталь объявил, что власти "услышали и поняли" трудности, с которыми сталкиваются фермеры. Атталь сообщил, что власти откажутся от увеличения налога на дизель, используемый в сельскохозяйственных целях, что было одной из причин протестов аграриев. Он также напомнил, что Франция является противницей заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, которое, по мнению аграриев, создаст условия нечестной конкуренции. Уже неделю фермеры перекрывают основные транспортные магистрали Франции, устраивая баррикады из стогов сена, навозных куч и покрышек. Движение блокируют тракторы, заполонившие шоссе. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, Кале, Бове и других. В некоторых коммунах акции проходят напротив зданий префектур и администрации. Так, несколько дней подряд фермеры поливают навозом ограду префектуры в коммуне Ажен на юге Франции. Накануне они подожгли сваленные перед ней стога сена и покрышки, устроив крупный пожар. В среду стало известно о гибели матери и ее 12-летней дочери в ходе акции протеста в Арьеже на юге страны: они спали за баррикадами из сена на шоссе, когда на них наехал автомобиль. Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) сообщила, что более 72 тысяч фермеров во Франции вышли на масштабные протесты по всей стране из-за недовольства политикой правительства, в акциях задействовано более 41 тысячи тракторов. Фермеры требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240126/protesty-1923692773.html

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в мире, франция, тулуза, страсбург, габриэль атталь, евросоюз