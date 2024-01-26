https://ria.ru/20240126/protest-1923708861.html
В Берлине начался очередной протест фермеров
В Берлине начался очередной протест фермеров - РИА Новости, 26.01.2024
В Берлине начался очередной протест фермеров
В столице Германии вновь проходит демонстрация против сокращения субсидий на топливо, в город из близлежащего Бранденбурга съехалось 250 тракторов, сообщает... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:42
2024-01-26T16:42
2024-01-26T17:01
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. В столице Германии вновь проходит демонстрация против сокращения субсидий на топливо, в город из близлежащего Бранденбурга съехалось 250 тракторов, сообщает агентство DPA со ссылкой на столичных правоохранителей. "Этим утром более 300 фермеров со всего Бранденбурга отправились в Берлин. На 250 тракторах они провели демонстрацию против планируемого сокращения расходов на дизельное топливо для сельского хозяйства перед штаб-квартирами партий коалиции", - пишет агентство. Фермеры на тракторах продолжают свое движение по городу. Ранее издание The Pioneer сообщило со ссылкой на собственные источники, что в пятницу вечером состоится беседа канцлера Олаф Шольца с главой союза фермеров Германии Йоахимом Руквидом, темой разговора станет планируемое сокращение расходов на дизельное топливо и протесты фермеров. Ранее Руквид заявил, что демонстрации будут продолжаться, поскольку никаких подвижек в вопросе о субсидиях не произошло. Бюджет на 2024 год с поправками о сокращении субсидий бундестаг должен принять в последнюю неделю января. В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего разгневанная толпа работников сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором в тот момент находился вице-канцлер Роберт Хабек. Пару дней спустя представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы в качестве компромисса будут сокращаться пошагово, а льготы по налогу на транспортные средства и вовсе останутся в силе. Тем не менее, прошлая неделя ознаменовалась крупными протестами по всей стране, в ходе которых фермеры блокировали дороги своими тракторами. Переговоры между властями и представителями отрасли пока не привели к значимым результатам.
https://ria.ru/20240123/germaniya-1922790733.html
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в мире, берлин (город), йоахим руквид, олаф шольц, роберт хабек, германия, бранденбург
В мире, Берлин (город), Йоахим Руквид, Олаф Шольц, Роберт Хабек, Германия, Бранденбург
В Берлине начался очередной протест фермеров
В Берлине фермеры выехали на протест на 250 тракторах
БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. В столице Германии вновь проходит демонстрация против сокращения субсидий на топливо, в город из близлежащего Бранденбурга съехалось 250 тракторов, сообщает агентство DPA со ссылкой на столичных правоохранителей.
"Этим утром более 300 фермеров со всего Бранденбурга отправились в Берлин. На 250 тракторах они провели демонстрацию против планируемого сокращения расходов на дизельное топливо для сельского хозяйства перед штаб-квартирами партий коалиции", - пишет агентство. Фермеры на тракторах продолжают свое движение по городу.
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Ранее издание The Pioneer сообщило со ссылкой на собственные источники, что в пятницу вечером состоится беседа канцлера Олаф Шольца
с главой союза фермеров Германии Йоахимом Руквидом
, темой разговора станет планируемое сокращение расходов на дизельное топливо и протесты фермеров.
Ранее Руквид заявил, что демонстрации будут продолжаться, поскольку никаких подвижек в вопросе о субсидиях не произошло. Бюджет на 2024 год с поправками о сокращении субсидий бундестаг должен принять в последнюю неделю января.
В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего разгневанная толпа работников сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором в тот момент находился вице-канцлер Роберт Хабек
.
Пару дней спустя представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы в качестве компромисса будут сокращаться пошагово, а льготы по налогу на транспортные средства и вовсе останутся в силе. Тем не менее, прошлая неделя ознаменовалась крупными протестами по всей стране, в ходе которых фермеры блокировали дороги своими тракторами. Переговоры между властями и представителями отрасли пока не привели к значимым результатам.
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