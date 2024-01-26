Рейтинг@Mail.ru
В Берлине начался очередной протест фермеров - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 26.01.2024 (обновлено: 17:01 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/protest-1923708861.html
В Берлине начался очередной протест фермеров
В Берлине начался очередной протест фермеров - РИА Новости, 26.01.2024
В Берлине начался очередной протест фермеров
В столице Германии вновь проходит демонстрация против сокращения субсидий на топливо, в город из близлежащего Бранденбурга съехалось 250 тракторов, сообщает... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:42
2024-01-26T17:01
в мире
берлин (город)
йоахим руквид
олаф шольц
роберт хабек
германия
бранденбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923714564_0:0:3638:2047_1920x0_80_0_0_d0de74ea391ab9d4675f2ad4b1c479a6.jpg
БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. В столице Германии вновь проходит демонстрация против сокращения субсидий на топливо, в город из близлежащего Бранденбурга съехалось 250 тракторов, сообщает агентство DPA со ссылкой на столичных правоохранителей. "Этим утром более 300 фермеров со всего Бранденбурга отправились в Берлин. На 250 тракторах они провели демонстрацию против планируемого сокращения расходов на дизельное топливо для сельского хозяйства перед штаб-квартирами партий коалиции", - пишет агентство. Фермеры на тракторах продолжают свое движение по городу. Ранее издание The Pioneer сообщило со ссылкой на собственные источники, что в пятницу вечером состоится беседа канцлера Олаф Шольца с главой союза фермеров Германии Йоахимом Руквидом, темой разговора станет планируемое сокращение расходов на дизельное топливо и протесты фермеров. Ранее Руквид заявил, что демонстрации будут продолжаться, поскольку никаких подвижек в вопросе о субсидиях не произошло. Бюджет на 2024 год с поправками о сокращении субсидий бундестаг должен принять в последнюю неделю января. В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего разгневанная толпа работников сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором в тот момент находился вице-канцлер Роберт Хабек. Пару дней спустя представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы в качестве компромисса будут сокращаться пошагово, а льготы по налогу на транспортные средства и вовсе останутся в силе. Тем не менее, прошлая неделя ознаменовалась крупными протестами по всей стране, в ходе которых фермеры блокировали дороги своими тракторами. Переговоры между властями и представителями отрасли пока не привели к значимым результатам.
https://ria.ru/20240123/germaniya-1922790733.html
https://ria.ru/20240118/es-1921923702.html
берлин (город)
германия
бранденбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923714564_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b4f3713baed4629b1f5796997ade9fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), йоахим руквид, олаф шольц, роберт хабек, германия, бранденбург
В мире, Берлин (город), Йоахим Руквид, Олаф Шольц, Роберт Хабек, Германия, Бранденбург
В Берлине начался очередной протест фермеров

В Берлине фермеры выехали на протест на 250 тракторах

© AFP 2024 / JOHN MACDOUGALLДемонстрация фермеров против сокращения субсидий на топливо в Берлине. 26 января 2024
Демонстрация фермеров против сокращения субсидий на топливо в Берлине. 26 января 2024 - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AFP 2024 / JOHN MACDOUGALL
Демонстрация фермеров против сокращения субсидий на топливо в Берлине. 26 января 2024
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. В столице Германии вновь проходит демонстрация против сокращения субсидий на топливо, в город из близлежащего Бранденбурга съехалось 250 тракторов, сообщает агентство DPA со ссылкой на столичных правоохранителей.
"Этим утром более 300 фермеров со всего Бранденбурга отправились в Берлин. На 250 тракторах они провели демонстрацию против планируемого сокращения расходов на дизельное топливо для сельского хозяйства перед штаб-квартирами партий коалиции", - пишет агентство. Фермеры на тракторах продолжают свое движение по городу.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
"До выборов не доживут". Германия погрузилась в тяжелый политический кризис
23 января, 08:00
Ранее издание The Pioneer сообщило со ссылкой на собственные источники, что в пятницу вечером состоится беседа канцлера Олаф Шольца с главой союза фермеров Германии Йоахимом Руквидом, темой разговора станет планируемое сокращение расходов на дизельное топливо и протесты фермеров.
Ранее Руквид заявил, что демонстрации будут продолжаться, поскольку никаких подвижек в вопросе о субсидиях не произошло. Бюджет на 2024 год с поправками о сокращении субсидий бундестаг должен принять в последнюю неделю января.
В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего разгневанная толпа работников сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором в тот момент находился вице-канцлер Роберт Хабек.
Пару дней спустя представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы в качестве компромисса будут сокращаться пошагово, а льготы по налогу на транспортные средства и вовсе останутся в силе. Тем не менее, прошлая неделя ознаменовалась крупными протестами по всей стране, в ходе которых фермеры блокировали дороги своими тракторами. Переговоры между властями и представителями отрасли пока не привели к значимым результатам.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
"Все-таки сработало". В Европе оценили эффект от санкций против России
18 января, 08:00
 
В миреБерлин (город)Йоахим РуквидОлаф ШольцРоберт ХабекГерманияБранденбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала