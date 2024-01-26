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Юрист раскрыл, кто может прослушивать телефоны россиян - РИА Новости, 26.01.2024
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02:15 26.01.2024
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Юрист раскрыл, кто может прослушивать телефоны россиян
Юрист раскрыл, кто может прослушивать телефоны россиян - РИА Новости, 26.01.2024
Юрист раскрыл, кто может прослушивать телефоны россиян
Законных оснований для прослушки телефонных бесед граждан совсем немного, рассказал в интервью агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T02:15
2024-01-26T02:15
общество
россия
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
слежка
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Законных оснований для прослушки телефонных бесед граждан совсем немного, рассказал в интервью агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Прежде всего, это право есть у силовых структур в рамках оперативно-розыскной деятельности.“Но прослушивание личного телефона не допускается без санкции суда, поскольку это нарушает конституционные права гражданина”, — подчеркнул Виноградов.В особых ситуациях это правило можно обойти, но все равно суд надо уведомить в течение 24 часов.Иногда прослушивать телефонные беседы сотрудников может и работодатель, но лишь если работников об этом известили, и они дали согласие. При этом прослушивание информации, касающееся частной жизни и политических взглядов запрещено, добавил юрист.Право прослушивать происходящее вокруг ребенка ради его безопасности есть и у родителей. Но сбор и распространение сведений о чужой частной жизни чреваты для них уголовной ответственностью.
https://ria.ru/20240124/zhuchok-1923105302.html
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общество, россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), слежка, смартфоны
Общество, Россия, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Слежка, Смартфоны
Юрист раскрыл, кто может прослушивать телефоны россиян

Юрист Виноградов: телефон могут прослушивать силовые структуры с разрешения суда

© Depositphotos.com / Diana.mironenkoРазговор по телефону
Разговор по телефону - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Depositphotos.com / Diana.mironenko
Разговор по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Законных оснований для прослушки телефонных бесед граждан совсем немного, рассказал в интервью агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Прежде всего, это право есть у силовых структур в рамках оперативно-розыскной деятельности.
«
“Но прослушивание личного телефона не допускается без санкции суда, поскольку это нарушает конституционные права гражданина”, — подчеркнул Виноградов.
В особых ситуациях это правило можно обойти, но все равно суд надо уведомить в течение 24 часов.
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Иногда прослушивать телефонные беседы сотрудников может и работодатель, но лишь если работников об этом известили, и они дали согласие. При этом прослушивание информации, касающееся частной жизни и политических взглядов запрещено, добавил юрист.
Право прослушивать происходящее вокруг ребенка ради его безопасности есть и у родителей. Но сбор и распространение сведений о чужой частной жизни чреваты для них уголовной ответственностью.
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