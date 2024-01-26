https://ria.ru/20240126/proslushka-1923535223.html

Юрист раскрыл, кто может прослушивать телефоны россиян

Юрист раскрыл, кто может прослушивать телефоны россиян - РИА Новости, 26.01.2024

Юрист раскрыл, кто может прослушивать телефоны россиян

Законных оснований для прослушки телефонных бесед граждан совсем немного, рассказал в интервью агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T02:15

2024-01-26T02:15

2024-01-26T02:15

общество

россия

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

слежка

смартфоны

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Законных оснований для прослушки телефонных бесед граждан совсем немного, рассказал в интервью агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Прежде всего, это право есть у силовых структур в рамках оперативно-розыскной деятельности.“Но прослушивание личного телефона не допускается без санкции суда, поскольку это нарушает конституционные права гражданина”, — подчеркнул Виноградов.В особых ситуациях это правило можно обойти, но все равно суд надо уведомить в течение 24 часов.Иногда прослушивать телефонные беседы сотрудников может и работодатель, но лишь если работников об этом известили, и они дали согласие. При этом прослушивание информации, касающееся частной жизни и политических взглядов запрещено, добавил юрист.Право прослушивать происходящее вокруг ребенка ради его безопасности есть и у родителей. Но сбор и распространение сведений о чужой частной жизни чреваты для них уголовной ответственностью.

https://ria.ru/20240124/zhuchok-1923105302.html

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общество, россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), слежка, смартфоны