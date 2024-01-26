https://ria.ru/20240126/prioritety-1923559813.html

Посол России рассказал о приоритетах в работе с властями ЦАР

Посол России рассказал о приоритетах в работе с властями ЦАР - РИА Новости, 26.01.2024

Посол России рассказал о приоритетах в работе с властями ЦАР

Расследование гибели в 2018 году российских журналистов в ЦАР остается одним из приоритетов в диалоге с властями страны, сообщил РИА Новости посол РФ в этой... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T08:34

2024-01-26T08:34

2024-01-26T09:05

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Расследование гибели в 2018 году российских журналистов в ЦАР остается одним из приоритетов в диалоге с властями страны, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Александр Бикантов. В июле 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского*. СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство". Ранее Бикантов сообщал в интервью РИА Новости, что, по предварительной версии, три российских журналиста были убиты боевиками из незаконного вооруженного формирования 3R. "В ЦАР продолжается расследование по делу об убийстве российских журналистов в 2018 году. Этот вопрос остается одним из приоритетов в диалоге с властями ЦАР", - рассказал посол. Бикантов заметил, что "следственные органы государства принимают все доступные меры для расследования гибели россиян и установления личностей преступников". "О сроках обнародования результатов расследования сложно говорить, поскольку район, где произошло злодеяние, долгое время находился под контролем боевиков и был перекрестком миграционных перемещений", - заключил высокопоставленный дипломат.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>

https://ria.ru/20240126/tsar-1923556740.html

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в мире, цар, александр бикантов, россия