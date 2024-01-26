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Гранатометчику "Азова"* дали срок за приказ расстрелять жителей Мариуполя - РИА Новости, 26.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/prigovor-1923700715.html
Гранатометчику "Азова"* дали срок за приказ расстрелять жителей Мариуполя
Гранатометчику "Азова"* дали срок за приказ расстрелять жителей Мариуполя - РИА Новости, 26.01.2024
Гранатометчику "Азова"* дали срок за приказ расстрелять жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР осудил на 28 лет гранатометчика "Азова"*, который в марте 2022 года приказал подчиненным расстрелять из пулемёта мирных жителей Мариуполя,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:24
2024-01-26T16:24
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
донецкая народная республика
происшествия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 28 лет гранатометчика "Азова"*, который в марте 2022 года приказал подчиненным расстрелять из пулемёта мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении гранатометчика отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины 28-летнего Дмитрия Поповича... приговорил Поповича к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что с 12 по 19 марта 2022 года военнослужащие национальной гвардии Украины, находясь на боевой позиции оборудованной в многоквартирном доме по улице Казанцева в Мариуполе, обнаружили идущих по улице трех мирных граждан. Попович отдал преступный приказ на ликвидацию потерпевших, которые были расстреляны из пулемета. Двое мужчин скончались на месте, одному удалось покинуть зону обстрела. Попович был признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).* Запрещенная в России террористическая организация
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мариуполь
донецкая народная республика
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россия, мариуполь, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Гранатометчику "Азова"* дали срок за приказ расстрелять жителей Мариуполя

Гранатометчику "Азова" дали 28 лет за приказ расстрелять жителей Мариуполя

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 28 лет гранатометчика "Азова"*, который в марте 2022 года приказал подчиненным расстрелять из пулемёта мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении гранатометчика отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины 28-летнего Дмитрия Поповича... приговорил Поповича к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщили в прокуратуре.
В суде было установлено, что с 12 по 19 марта 2022 года военнослужащие национальной гвардии Украины, находясь на боевой позиции оборудованной в многоквартирном доме по улице Казанцева в Мариуполе, обнаружили идущих по улице трех мирных граждан. Попович отдал преступный приказ на ликвидацию потерпевших, которые были расстреляны из пулемета. Двое мужчин скончались на месте, одному удалось покинуть зону обстрела.
Попович был признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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