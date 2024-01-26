https://ria.ru/20240126/prava-1923706306.html
МВД предложило лишать водителей прав за устройства, скрывающие номер машины
МВД предложило лишать водителей прав за устройства, скрывающие номер машины - РИА Новости, 26.01.2024
МВД предложило лишать водителей прав за устройства, скрывающие номер машины
МВД РФ предлагает лишать водительских прав на срок до полутора лет за устройства, скрывающие номерные знаки автомобилей, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:36
2024-01-26T16:36
2024-01-26T16:47
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. МВД РФ предлагает лишать водительских прав на срок до полутора лет за устройства, скрывающие номерные знаки автомобилей, сообщается на сайте МВД Медиа.Уточняется, что МВД разработало изменения в Кодекс об административных правонарушениях."Поправки предусматривают усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть. Такие правонарушения выделяются в специальный состав, устанавливается административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств, что позволит исключить возможность их дальнейшего использования в противоправных целях", — говорится в сообщении.Сейчас статья 12.2 КоАП предусматривает административный штраф в 500 рублей за управление транспортом с нечитаемыми номерами, а также штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев за отсутствие номеров.
https://ria.ru/20240106/prava-1919931635.html
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общество, авто, россия
МВД предложило лишать водителей прав за устройства, скрывающие номер машины
МВД предложило лишать водителей прав на 1,5 года за попытку скрыть номер машины
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости.
МВД РФ предлагает лишать водительских прав на срок до полутора лет за устройства, скрывающие номерные знаки автомобилей, сообщается на сайте
МВД Медиа.
Уточняется, что МВД разработало изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
"Поправки предусматривают усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть. Такие правонарушения выделяются в специальный состав, устанавливается административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств, что позволит исключить возможность их дальнейшего использования в противоправных целях", — говорится в сообщении.
Сейчас статья 12.2 КоАП предусматривает административный штраф в 500 рублей за управление транспортом с нечитаемыми номерами, а также штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев за отсутствие номеров.
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