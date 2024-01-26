https://ria.ru/20240126/pozhar-1923554250.html

При пожаре в доме в Приамурье погибли два человека

При пожаре в доме в Приамурье погибли два человека - РИА Новости, 26.01.2024

При пожаре в доме в Приамурье погибли два человека

Два человека погибли, один пострадал в результате пожара в деревянном доме в Белогорске Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура и МЧС... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T06:41

2024-01-26T06:41

2024-01-26T09:58

происшествия

белогорск

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 янв – РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал в результате пожара в деревянном доме в Белогорске Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура и МЧС региона. По информации регионального главка МЧС, возгорание произошло рано утром в пятницу по улице Гагарина. На момент прибытия боевых расчетов наблюдалось открытое горение по всей площади. Пожар тушили 14 человек и три машины. "Звеньями газодымозащитной службы в строении обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни. При пожаре пострадал мужчина 1974 года рождения, доставлен в лечебное учреждение", - сообщили в МЧС. На место происшествия выехал прокурор города Белогорска Андрей Тимошенко. "Органом следствия возбуждено уголовное дело…"причинение смерти по неосторожности двум лицам", - сообщает прокуратура Приамурья. Ход и результаты расследования уголовного дела - на контроле надзорного ведомства.

https://ria.ru/20240126/pozhar-1923551060.html

https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923504665.html

белогорск

амурская область

россия

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происшествия, белогорск, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия