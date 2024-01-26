https://ria.ru/20240126/pozhar-1923554250.html
При пожаре в доме в Приамурье погибли два человека
При пожаре в доме в Приамурье погибли два человека - РИА Новости, 26.01.2024
При пожаре в доме в Приамурье погибли два человека
Два человека погибли, один пострадал в результате пожара в деревянном доме в Белогорске Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура и МЧС... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T06:41
2024-01-26T06:41
2024-01-26T09:58
происшествия
белогорск
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 янв – РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал в результате пожара в деревянном доме в Белогорске Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура и МЧС региона. По информации регионального главка МЧС, возгорание произошло рано утром в пятницу по улице Гагарина. На момент прибытия боевых расчетов наблюдалось открытое горение по всей площади. Пожар тушили 14 человек и три машины. "Звеньями газодымозащитной службы в строении обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни. При пожаре пострадал мужчина 1974 года рождения, доставлен в лечебное учреждение", - сообщили в МЧС. На место происшествия выехал прокурор города Белогорска Андрей Тимошенко. "Органом следствия возбуждено уголовное дело…"причинение смерти по неосторожности двум лицам", - сообщает прокуратура Приамурья. Ход и результаты расследования уголовного дела - на контроле надзорного ведомства.
https://ria.ru/20240126/pozhar-1923551060.html
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происшествия, белогорск, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Белогорск, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
При пожаре в доме в Приамурье погибли два человека
МЧС: в Приамурье при пожаре в доме погибли два человека, один пострадал
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 янв – РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал в результате пожара в деревянном доме в Белогорске Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура и МЧС региона.
По информации регионального главка МЧС, возгорание произошло рано утром в пятницу по улице Гагарина. На момент прибытия боевых расчетов наблюдалось открытое горение по всей площади. Пожар тушили 14 человек и три машины.
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"Звеньями газодымозащитной службы в строении обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни. При пожаре пострадал мужчина 1974 года рождения, доставлен в лечебное учреждение", - сообщили в МЧС.
На место происшествия выехал прокурор города Белогорска Андрей Тимошенко.
"Органом следствия возбуждено уголовное дело…"причинение смерти по неосторожности двум лицам", - сообщает прокуратура Приамурья.
Ход и результаты расследования уголовного дела - на контроле надзорного ведомства.
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