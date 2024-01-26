https://ria.ru/20240126/postpred-1923727588.html

Полянский: постпред Украины при ООН "соскочил" с заседания СБ по Ил-76

Полянский: постпред Украины при ООН "соскочил" с заседания СБ по Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024

Полянский: постпред Украины при ООН "соскочил" с заседания СБ по Ил-76

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица не принимал участие в заседании Совета безопасности всемирной организации по инциденту со сбитым Ил-76,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:39

2024-01-26T17:39

2024-01-26T17:39

специальная военная операция на украине

россия

сергей кислица

оон

крушение ил-76 в белгородской области

украина

дмитрий полянский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923681183_0:0:1225:689_1920x0_80_0_0_fcd139ea36025802ea7efbfba6f94f0f.jpg

ООН, 26 янв - РИА Новости. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица не принимал участие в заседании Совета безопасности всемирной организации по инциденту со сбитым Ил-76, чтобы не потерять лицо, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. В ночь на пятницу по московскому времени в Нью-Йорке прошло созванное Россией срочное заседание Совбеза ООН в связи с инцидентом с Ил-76. Украину на нем представляла зампостпреда при ООН Кристина Гайовишин, которая ранее редко выступала на этой площадке. Постпреда же Украины в зале не было, хотя в понедельник он участвовал в заседании Совбеза с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова. В своем Telegram-канале Полянский отметил, что у многих возник вопрос, "где же традиционно паясничающий в зале Совбеза постпред киевского режима пан Кислица, который накануне отметился очередным омерзительным постом в соцсетях с завуалированными угрозами в адрес Сергея Викторовича Лаврова". В среду, когда Лавров с делегацией собирались вылетать из Нью-Йорка в Москву на правительственном самолете ОКБ имени С.В. Ильюшина, Кислица многозначительно написал в соцсети X: "Ил ждет вас. Это неизбежно". "Я вам отвечу: он (Кислица - ред.) был замечен нами сразу после заседания в кулуарах ООН, любезничающим со своими западными кураторами, - написал Полянский. - То есть с учетом, мягко говоря, топорной и неубедительной контраргументации, которую успел за это время придумать режим Зеленского по поводу своей роли в уничтожении своих же граждан, а также улик, прямо указывающих на ответственность Киева, он попросту решил не идти на заседание дабы публично "не терять лицо". По его словам, Кислица "не был занят на других мероприятиях, не был в отъезде, не заболел, а попросту решил "соскочить" с неудобной темы". "Вот, собственно, и всё, что вам нужно знать о дипломатических посланцах постмайданной Украины: как гадости в интернете строчить, так это пожалуйста. А как держать в Совбезе ответ за действия своего главаря, так это можно и девушкой прикрыться", - добавил он. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, Кислица действительно активно общается с дипломатами США и Великобритании перед заседаниями Совета безопасности ООН и после них. Западные дипломаты, в том числе постпред Швейцарии при ООН Паскаль Берисвиль регулярно подбадривают украинского дипломата. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923659880.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей кислица, оон, крушение ил-76 в белгородской области, украина, дмитрий полянский, в мире