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Возможные поставки F-16 ВСУ не повлияют на ход СВО, заявил МИД России
Возможные поставки F-16 ВСУ не повлияют на ход СВО, заявил МИД России - РИА Новости, 26.01.2024
Возможные поставки F-16 ВСУ не повлияют на ход СВО, заявил МИД России
Возможные поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут влияния на ход спецоперации, но накачка оружием многократно увеличивает риск прямого... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:38
2024-01-26T20:38
2024-01-26T20:38
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Возможные поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут влияния на ход спецоперации, но накачка оружием многократно увеличивает риск прямого военного столкновения НАТО и РФ, сообщил российский МИД. "Слышали заявления нидерландских официальных лиц о готовности передать Украине истребители F-16. Есть утечки и относительно количества планируемых к поставке машин, и возможных сроков. Но в любом случае для России очевидно, что никакого влияния на ход СВО эти очередные поставки не окажут. Помним, какие надежды украинские власти и их заокеанские покровители связывали с хваленой западной бронетехникой, большая часть которой благополучно сгорела в ходе провального так называемого "контрнаступа", - говорится в ответах МИД РФ на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова. В министерстве отметили, что "в своем безудержном стремлении демонстрировать непоколебимую поддержку Украины и продолжать накачивать ее все более смертоносным вооружением и техникой нидерландские власти и их партнеры по "коалиции истребителей" все глубже увязают в украинском конфликте, по сути, становясь соучастниками военных преступлений киевского режима". "Столь безответственные шаги провоцируют затягивание и эскалацию боевых действий, жертвами которых становятся мирные жители, и собственноручно способствуют многократному увеличению рисков прямой военной конфронтации между Россией и НАТО, что со всей очевидностью не отвечает интересам безопасности Европы", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Нидерланды, Сергей Лавров, НАТО, F-16
Возможные поставки F-16 ВСУ не повлияют на ход СВО, заявил МИД России
МИД РФ: возможные поставки Нидерландами F-16 ВСУ не повлияют на ход СВО