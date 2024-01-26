https://ria.ru/20240126/postavki-1923763227.html

Возможные поставки F-16 ВСУ не повлияют на ход СВО, заявил МИД России

Возможные поставки F-16 ВСУ не повлияют на ход СВО, заявил МИД России - РИА Новости, 26.01.2024

Возможные поставки F-16 ВСУ не повлияют на ход СВО, заявил МИД России

Возможные поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут влияния на ход спецоперации, но накачка оружием многократно увеличивает риск прямого... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T20:38

2024-01-26T20:38

2024-01-26T20:38

специальная военная операция на украине

россия

в мире

украина

нидерланды

сергей лавров

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f-16

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Возможные поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут влияния на ход спецоперации, но накачка оружием многократно увеличивает риск прямого военного столкновения НАТО и РФ, сообщил российский МИД. "Слышали заявления нидерландских официальных лиц о готовности передать Украине истребители F-16. Есть утечки и относительно количества планируемых к поставке машин, и возможных сроков. Но в любом случае для России очевидно, что никакого влияния на ход СВО эти очередные поставки не окажут. Помним, какие надежды украинские власти и их заокеанские покровители связывали с хваленой западной бронетехникой, большая часть которой благополучно сгорела в ходе провального так называемого "контрнаступа", - говорится в ответах МИД РФ на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова. В министерстве отметили, что "в своем безудержном стремлении демонстрировать непоколебимую поддержку Украины и продолжать накачивать ее все более смертоносным вооружением и техникой нидерландские власти и их партнеры по "коалиции истребителей" все глубже увязают в украинском конфликте, по сути, становясь соучастниками военных преступлений киевского режима". "Столь безответственные шаги провоцируют затягивание и эскалацию боевых действий, жертвами которых становятся мирные жители, и собственноручно способствуют многократному увеличению рисков прямой военной конфронтации между Россией и НАТО, что со всей очевидностью не отвечает интересам безопасности Европы", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

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россия, в мире, украина, нидерланды, сергей лавров, нато, f-16