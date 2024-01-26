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"Наша цель — Украина". Как Польша приблизила Европу к мировой войне - РИА Новости, 26.01.2024
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08:00 26.01.2024 (обновлено: 08:02 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/polsha-1923455575.html
"Наша цель — Украина". Как Польша приблизила Европу к мировой войне
"Наша цель — Украина". Как Польша приблизила Европу к мировой войне - РИА Новости, 26.01.2024
"Наша цель — Украина". Как Польша приблизила Европу к мировой войне
Девяносто лет назад Польша подписала с нацистской Германией Декларацию о мирном разрешении споров и неприменении силы. Варшава пыталась вести свою игру в... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T08:00
2024-01-26T08:02
польша
варшава
юзеф пилсудский
йозеф геббельс
германия
адольф гитлер
ссср
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Девяносто лет назад Польша подписала с нацистской Германией Декларацию о мирном разрешении споров и неприменении силы. Варшава пыталась вести свою игру в Европе, препятствуя созданию на континенте системы коллективной безопасности. Такая политика способствовала усилению Третьего рейха и развязыванию Второй мировой войны.Антисоветский кордонВ Польскую Республику, образованную после Первой мировой, вошли регионы бывших Германской, Австро-Венгерской и Российской империй. Только 60 процентов населения были поляками. Остальные — немцы, украинцы, белорусы, литовцы, евреи. Власти приступили к жесткой полонизации. У украинских, белорусских крестьян отбирали землю, чтобы передать ее польским колонистам. Процветал антисемитизм.В мае 1926-го произошел госпереворот. В стране установилась военная диктатура Юзефа Пилсудского. Бывший террорист и налетчик подражал итальянскому вождю Бенито Муссолини, придерживался фашистских методов управления. Он был сторонником концепции "Польша — от моря до моря". Это настораживало соседей, в том числе Советский Союз. А Западу было выгодно — как "санитарный кордон" от СССР.Польский антисоветизм основывался не только на антикоммунизме, но и на вековой русофобии. В 1930 году в Варшаве состоялся костюмированный парад в честь столетия антироссийского восстания. Польские солдаты маршировали в форме наполеоновских легионеров, которые сражались вместе с французами против русской армии в 1812-м.Поляки удерживали отторгнутые в результате советско-польской войны территории Западной Украины и Белоруссии, но считали это недостаточным. Антисоветскую деятельность курировал Восточный институт в Варшаве. Общество "Прометей", руководствуясь русофобскими идеями Пилсудского, объединило эмигрантов-сепаратистов из разных советских народов, включая донских казаков.Опора ГитлераПилсудский симпатизировал немецким нацистам, пришедшим к власти в Германии. Летом 1934-го он торжественно принял в Варшаве министра имперской пропаганды Йозефа Геббельса. К этому времени немцы покинули международную конференцию по разоружению и Лигу Наций. Берлину грозила изоляция.В Варшаве пытались добиться выгоды, лавируя между интересами Германии и великих держав. Польские дипломаты уверяли Москву, что никаких официальных соглашений с Берлином не заключат. Но 26 января 1934 года подписали Декларацию о мирном разрешении споров и неприменении силы — сроком на десять лет.Польша первой из европейских стран договорилась с Гитлером. Угроза новой войны становилась все реальнее. В 1935-м Франция пошла на пакт о взаимопомощи с СССР. Позже так же поступила Чехословакия. На протяжении 1930-х годов Москва активно пыталась создать в Европе систему коллективной безопасности. Варшаве неоднократно предлагали присоединиться к оборонительному блоку, но поляки отказывались.В то же время Вторая Речь Посполитая сближалась с Германией. Когда в 1935-м польский диктатор скончался, в рейхе объявили траур. Немецкая делегация на похоронах Пилсудского была самой многочисленной. В соборе Святой Ядвиги в Берлине поставили гроб, накрытый флагом Польши. Туда заглянула вся нацистская верхушка во главе с фюрером.В собственном капканеС 1936 года в Варшаве твердили, что Польша "должна выйти из европейских границ", дескать, поляки ничем не хуже немцев, итальянцев и японцев, требующих колоний. На заседании Лиги Наций министр иностранных дел Юзеф Бек предложил расширить комиссию по вопросам бывших немецких и турецких колоний, чтобы все желающие могли получить долю.В беседе с Герингом Бек одобрил действия Берлина в Австрии, подчеркнув при этом необходимость решения "чешской проблемы". После Мюнхенского соглашения Варшава потребовала от Праги Тешинскую область. Вскоре регион оккупировала польская армия. Когда Москва заявила о готовности немедленно поддержать Чехословакию от раздела, Польша пригрозила войной.В начале 1939-го Гитлер принял Бека в Берхтесгадене. Предложил участвовать в "крестовом походе" против большевизма, заверил в единстве по отношению к Советскому Союзу. В Берлине отмечали: "Каждая использованная против СССР польская дивизия означает экономию одной немецкой".В день пятой годовщины польско-германского пакта глава МИД Польши сообщил Риббентропу: главная цель Варшавы — ослабление и разгром России. И выразил заинтересованность в Украине, а также выходе к Черному морю. Известно, что польское военное командование готовило план войны с Советским Союзом под названием Wschód ("Восток").Но ставка на Гитлера не оправдалась. Польша отделяла Восточную Пруссию от остальной Германии. Берлин потребовал город Данциг и коридор через польскую территорию. Взамен — продление договора о ненападении на 25 лет, присоединение к антикоминтерновскому пакту и в перспективе — некоторые советские земли. Варшава отказалась, и фюрер расторг пакт о неприменении силы.С другой стороны, Польша стала одним из главных препятствий для заключения антигитлеровского союза между СССР, Францией и Британией весной-летом 1939 года. Для отражения нацистской агрессии советским войскам надо было предоставить право прохода через польскую территорию. Но в Варшаве с этим категорически не согласились. Не помогли даже увещевания Парижа и Лондона.Нежелание Запада и Варашавы идти на создание коалиции вынудило СССР заключить с Германией пакт. Москва это сделала последней в Европе. Следуя плану "Вайс", основанному на стратегии блицкрига, 1 сентября 1939-го немцы вторглись в Польшу. Через два дня в конфликт вмешались Великобритания и Франция. Началась Вторая мировая война.
польша
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польша, варшава, юзеф пилсудский, йозеф геббельс, германия, адольф гитлер, ссср
Польша, Варшава, Юзеф Пилсудский, Йозеф Геббельс, Германия, Адольф Гитлер, СССР
"Наша цель — Украина". Как Польша приблизила Европу к мировой войне

Девяносто лет назад Польша заключила Договор о ненападении с Третьим рейхом

© РИА Новости / Снимок с экрана | Перейти в медиабанкУлицы Варшавы в огне. Кадр из фильма "Обыкновенный фашизм"
Улицы Варшавы в огне. Кадр из фильма Обыкновенный фашизм - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Снимок с экрана
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Девяносто лет назад Польша подписала с нацистской Германией Декларацию о мирном разрешении споров и неприменении силы. Варшава пыталась вести свою игру в Европе, препятствуя созданию на континенте системы коллективной безопасности. Такая политика способствовала усилению Третьего рейха и развязыванию Второй мировой войны.

Антисоветский кордон

В Польскую Республику, образованную после Первой мировой, вошли регионы бывших Германской, Австро-Венгерской и Российской империй. Только 60 процентов населения были поляками. Остальные — немцы, украинцы, белорусы, литовцы, евреи. Власти приступили к жесткой полонизации. У украинских, белорусских крестьян отбирали землю, чтобы передать ее польским колонистам. Процветал антисемитизм.
© AP PhotoМаршал Юзеф Пилсудский в Варшаве, 5 ноября 1927 года
Маршал Юзеф Пилсудский в Варшаве, 5 ноября 1927 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo
Маршал Юзеф Пилсудский в Варшаве, 5 ноября 1927 года
В мае 1926-го произошел госпереворот. В стране установилась военная диктатура Юзефа Пилсудского. Бывший террорист и налетчик подражал итальянскому вождю Бенито Муссолини, придерживался фашистских методов управления. Он был сторонником концепции "Польша — от моря до моря". Это настораживало соседей, в том числе Советский Союз. А Западу было выгодно — как "санитарный кордон" от СССР.
Польский антисоветизм основывался не только на антикоммунизме, но и на вековой русофобии. В 1930 году в Варшаве состоялся костюмированный парад в честь столетия антироссийского восстания. Польские солдаты маршировали в форме наполеоновских легионеров, которые сражались вместе с французами против русской армии в 1812-м.
Поляки удерживали отторгнутые в результате советско-польской войны территории Западной Украины и Белоруссии, но считали это недостаточным. Антисоветскую деятельность курировал Восточный институт в Варшаве. Общество "Прометей", руководствуясь русофобскими идеями Пилсудского, объединило эмигрантов-сепаратистов из разных советских народов, включая донских казаков.

Опора Гитлера

Пилсудский симпатизировал немецким нацистам, пришедшим к власти в Германии. Летом 1934-го он торжественно принял в Варшаве министра имперской пропаганды Йозефа Геббельса. К этому времени немцы покинули международную конференцию по разоружению и Лигу Наций. Берлину грозила изоляция.
© AP PhotoЙозеф Геббельс
Йозеф Геббельс - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo
Йозеф Геббельс
В Варшаве пытались добиться выгоды, лавируя между интересами Германии и великих держав. Польские дипломаты уверяли Москву, что никаких официальных соглашений с Берлином не заключат. Но 26 января 1934 года подписали Декларацию о мирном разрешении споров и неприменении силы — сроком на десять лет.
Польша первой из европейских стран договорилась с Гитлером. Угроза новой войны становилась все реальнее. В 1935-м Франция пошла на пакт о взаимопомощи с СССР. Позже так же поступила Чехословакия. На протяжении 1930-х годов Москва активно пыталась создать в Европе систему коллективной безопасности. Варшаве неоднократно предлагали присоединиться к оборонительному блоку, но поляки отказывались.
CC BY 3.0 / Bundesarchiv / From left to right: Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini, and Ciano pictured before signing the Munich Agreement, which gave the Sudetenland to GermanyЧемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини и Чиано (слева направо) перед подписанием Мюнхенского соглашения
Слева направо: Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини и Сиано перед подписанием Мюнхенского соглашения - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
CC BY 3.0 / Bundesarchiv / From left to right: Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini, and Ciano pictured before signing the Munich Agreement, which gave the Sudetenland to Germany
Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини и Чиано (слева направо) перед подписанием Мюнхенского соглашения
В то же время Вторая Речь Посполитая сближалась с Германией. Когда в 1935-м польский диктатор скончался, в рейхе объявили траур. Немецкая делегация на похоронах Пилсудского была самой многочисленной. В соборе Святой Ядвиги в Берлине поставили гроб, накрытый флагом Польши. Туда заглянула вся нацистская верхушка во главе с фюрером.

В собственном капкане

С 1936 года в Варшаве твердили, что Польша "должна выйти из европейских границ", дескать, поляки ничем не хуже немцев, итальянцев и японцев, требующих колоний. На заседании Лиги Наций министр иностранных дел Юзеф Бек предложил расширить комиссию по вопросам бывших немецких и турецких колоний, чтобы все желающие могли получить долю.
© AP PhotoНемецкие солдаты проходят пограничный пост у Данцига (Гданьск)
Немецкие солдаты проходят пограничный пост у Данцига (Гданьск) - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo
Немецкие солдаты проходят пограничный пост у Данцига (Гданьск)
В беседе с Герингом Бек одобрил действия Берлина в Австрии, подчеркнув при этом необходимость решения "чешской проблемы". После Мюнхенского соглашения Варшава потребовала от Праги Тешинскую область. Вскоре регион оккупировала польская армия. Когда Москва заявила о готовности немедленно поддержать Чехословакию от раздела, Польша пригрозила войной.
В начале 1939-го Гитлер принял Бека в Берхтесгадене. Предложил участвовать в "крестовом походе" против большевизма, заверил в единстве по отношению к Советскому Союзу. В Берлине отмечали: "Каждая использованная против СССР польская дивизия означает экономию одной немецкой".
В день пятой годовщины польско-германского пакта глава МИД Польши сообщил Риббентропу: главная цель Варшавы — ослабление и разгром России. И выразил заинтересованность в Украине, а также выходе к Черному морю. Известно, что польское военное командование готовило план войны с Советским Союзом под названием Wschód ("Восток").
© AP PhotoВторжение немецкой армии в Польшу
Вторжение немецкой армии в Польшу - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo
Вторжение немецкой армии в Польшу
Но ставка на Гитлера не оправдалась. Польша отделяла Восточную Пруссию от остальной Германии. Берлин потребовал город Данциг и коридор через польскую территорию. Взамен — продление договора о ненападении на 25 лет, присоединение к антикоминтерновскому пакту и в перспективе — некоторые советские земли. Варшава отказалась, и фюрер расторг пакт о неприменении силы.
С другой стороны, Польша стала одним из главных препятствий для заключения антигитлеровского союза между СССР, Францией и Британией весной-летом 1939 года. Для отражения нацистской агрессии советским войскам надо было предоставить право прохода через польскую территорию. Но в Варшаве с этим категорически не согласились. Не помогли даже увещевания Парижа и Лондона.
Нежелание Запада и Варашавы идти на создание коалиции вынудило СССР заключить с Германией пакт. Москва это сделала последней в Европе. Следуя плану "Вайс", основанному на стратегии блицкрига, 1 сентября 1939-го немцы вторглись в Польшу. Через два дня в конфликт вмешались Великобритания и Франция. Началась Вторая мировая война.
 
ПольшаВаршаваЮзеф ПилсудскийЙозеф ГеббельсГерманияАдольф ГитлерСССР
 
 
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