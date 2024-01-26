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Путин призвал министров поддерживать участников СВО - РИА Новости, 26.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/podderzhka-1923785206.html
Путин призвал министров поддерживать участников СВО
Путин призвал министров поддерживать участников СВО - РИА Новости, 26.01.2024
Путин призвал министров поддерживать участников СВО
Президент РФ Владимир Путин призвал министров поддерживать бойцов, которые участвуют в спецоперации России на Украине. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T23:49
2024-01-26T23:49
специальная военная операция на украине
россия
украина
антон силуанов
владимир путин
санкт-петербург
татьяна голикова
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал министров поддерживать бойцов, которые участвуют в спецоперации России на Украине. В ходе совещания по развитию Петербурга глава государства указал, в частности, на то, что не нужно "навешивать" на вернувшихся с СВО россиян проценты по кредитам, которые "набежали" за время их кредитных каникул из-за участия в боевых действиях. "С точки зрения финансовой логики, наверное, это правильно... Но ситуация особая. Ребята уходят на войну, рискуют жизнью, здоровьем, некоторые не возвращаются с войны... Здесь должна работать другая логика. Логика поддержки людей, которые рискуют своей жизнью в интересах Родины", - сказал Путин. Он добавил, что обсуждал это с вице-премьером Татьяной Голикова, и она, по словам президента, разделяет это мнение. "Мы в принципе этих ребят должны поддержать... Помогать им нужно", - добавил глава государства, попросив министра финансов Антона Силуанова проработать профильные вопросы с коллегами и в ближайшее время доложить о решении. "Есть. Сделаем", - отреагировал на слова президента Силуанов.
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россия, украина, антон силуанов, владимир путин, санкт-петербург, татьяна голикова, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Антон Силуанов, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Татьяна Голикова, Общество
Путин призвал министров поддерживать участников СВО

Путин призвал Минфин поддерживать участников СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал министров поддерживать бойцов, которые участвуют в спецоперации России на Украине.
В ходе совещания по развитию Петербурга глава государства указал, в частности, на то, что не нужно "навешивать" на вернувшихся с СВО россиян проценты по кредитам, которые "набежали" за время их кредитных каникул из-за участия в боевых действиях.
"С точки зрения финансовой логики, наверное, это правильно... Но ситуация особая. Ребята уходят на войну, рискуют жизнью, здоровьем, некоторые не возвращаются с войны... Здесь должна работать другая логика. Логика поддержки людей, которые рискуют своей жизнью в интересах Родины", - сказал Путин.
Он добавил, что обсуждал это с вице-премьером Татьяной Голикова, и она, по словам президента, разделяет это мнение.
"Мы в принципе этих ребят должны поддержать... Помогать им нужно", - добавил глава государства, попросив министра финансов Антона Силуанова проработать профильные вопросы с коллегами и в ближайшее время доложить о решении.
"Есть. Сделаем", - отреагировал на слова президента Силуанов.
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Путин призвал решить вопрос с кредитными каникулами для участников СВО
Вчера, 18:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАнтон СилуановВладимир ПутинСанкт-ПетербургТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
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