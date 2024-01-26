Один из погибших в Ил-76 попал в список на обмен с четвертой попытки
Погибший в сбитом Ил-76 пленный попал в список на обмен с четвертой попытки
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Погибший в сбитом ВСУ самолете Ил-76 украинский военнопленный Андрей Радушинский попал в список на обмен после нескольких отказов Киева, он заявлял, что в РФ с ним обращаются хорошо, видео последнего разговора пленного с матерью оказалось в распоряжении РИА Новости.
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"Мама, меня подают на обмен, а украинская сторона меня вычёркивает постоянно", - говорит на записи Радушинский.
"Я знаю, сын, тебя три раза подавали на обмен", - ответила мать военнослужащего.
Пленный просил родственников "бороться" за него, обращаться в различные организации для одобрения обмена. Изначально власти Украины уведомили семью о его смерти.
Радушинский рассказал матери о хорошем обращении с пленными в России. "Жив, здоров, видишь - не похудал", - отметил он. После слов мамы "мы тебя ждём" у пленного навернулись слёзы.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли - итого 74 человека.
В списке военнопленных из Ил-76 Радушинский Андрей Евгеньевич был под номером 43.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.