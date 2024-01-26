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Один из погибших в Ил-76 попал в список на обмен с четвертой попытки

Один из погибших в Ил-76 попал в список на обмен с четвертой попытки - РИА Новости, 26.01.2024

Один из погибших в Ил-76 попал в список на обмен с четвертой попытки

Погибший в сбитом ВСУ самолете Ил-76 украинский военнопленный Андрей Радушинский попал в список на обмен после нескольких отказов Киева, он заявлял, что в РФ с... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T13:25

2024-01-26T13:25

2024-01-26T13:26

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ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Погибший в сбитом ВСУ самолете Ил-76 украинский военнопленный Андрей Радушинский попал в список на обмен после нескольких отказов Киева, он заявлял, что в РФ с ним обращаются хорошо, видео последнего разговора пленного с матерью оказалось в распоряжении РИА Новости. "Мама, меня подают на обмен, а украинская сторона меня вычёркивает постоянно", - говорит на записи Радушинский. "Я знаю, сын, тебя три раза подавали на обмен", - ответила мать военнослужащего. Пленный просил родственников "бороться" за него, обращаться в различные организации для одобрения обмена. Изначально власти Украины уведомили семью о его смерти. Радушинский рассказал матери о хорошем обращении с пленными в России. "Жив, здоров, видишь - не похудал", - отметил он. После слов мамы "мы тебя ждём" у пленного навернулись слёзы. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли - итого 74 человека. В списке военнопленных из Ил-76 Радушинский Андрей Евгеньевич был под номером 43. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240126/intrigi-1923552120.html

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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-26T13:25 true PT0M26S

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в мире, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области