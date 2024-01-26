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Песков заявил, что не знает о расхождениях в списках погибших пленных - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/plennykh-1923636908.html
Песков заявил, что не знает о расхождениях в списках погибших пленных
Песков заявил, что не знает о расхождениях в списках погибших пленных - РИА Новости, 26.01.2024
Песков заявил, что не знает о расхождениях в списках погибших пленных
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно про расхождения в списках украинских военнопленных, погибших при крушении... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:12
2024-01-26T13:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
маргарита симоньян
вооруженные силы украины
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно про расхождения в списках украинских военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76 и о том, чтобы эти списки официально публиковались. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее опубликовала список украинских военнопленных, которые были на борту разбившегося Ил-76. Позднее Украина заявила, что часть указанных в нем пленных уже была ранее передана Украине в рамках предыдущих обменов. В свою очередь Симоньян назвала это "очередным украинским вбросом". "Нет, мне ничего про это не известно. Мне также неизвестно, чтобы эти списки где-то официально публиковались", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли ему что-то об этом и о расхождении данных. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240126/plennye-1923629883.html
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россия, украина, дмитрий песков, маргарита симоньян, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Маргарита Симоньян, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Происшествия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков заявил, что не знает о расхождениях в списках погибших пленных

Песков заявил, что не слышал об официальных публикациях списка погибших пленных

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно про расхождения в списках украинских военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76 и о том, чтобы эти списки официально публиковались.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее опубликовала список украинских военнопленных, которые были на борту разбившегося Ил-76. Позднее Украина заявила, что часть указанных в нем пленных уже была ранее передана Украине в рамках предыдущих обменов. В свою очередь Симоньян назвала это "очередным украинским вбросом".
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Песков заявил, что не знает, как Россия поступит с телами погибших пленных
13:02
"Нет, мне ничего про это не известно. Мне также неизвестно, чтобы эти списки где-то официально публиковались", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли ему что-то об этом и о расхождении данных.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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Вчера, 19:56
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
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24 января, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковМаргарита СимоньянВооруженные силы УкраиныИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиПроисшествияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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