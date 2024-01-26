Песков заявил, что не знает о расхождениях в списках погибших пленных
Песков заявил, что не слышал об официальных публикациях списка погибших пленных
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно про расхождения в списках украинских военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76 и о том, чтобы эти списки официально публиковались.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее опубликовала список украинских военнопленных, которые были на борту разбившегося Ил-76. Позднее Украина заявила, что часть указанных в нем пленных уже была ранее передана Украине в рамках предыдущих обменов. В свою очередь Симоньян назвала это "очередным украинским вбросом".
"Нет, мне ничего про это не известно. Мне также неизвестно, чтобы эти списки где-то официально публиковались", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли ему что-то об этом и о расхождении данных.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.