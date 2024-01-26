https://ria.ru/20240126/plennykh-1923636908.html

Песков заявил, что не знает о расхождениях в списках погибших пленных

Песков заявил, что не знает о расхождениях в списках погибших пленных - РИА Новости, 26.01.2024

Песков заявил, что не знает о расхождениях в списках погибших пленных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно про расхождения в списках украинских военнопленных, погибших при крушении... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T13:12

2024-01-26T13:12

2024-01-26T13:12

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

маргарита симоньян

вооруженные силы украины

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно про расхождения в списках украинских военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76 и о том, чтобы эти списки официально публиковались. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее опубликовала список украинских военнопленных, которые были на борту разбившегося Ил-76. Позднее Украина заявила, что часть указанных в нем пленных уже была ранее передана Украине в рамках предыдущих обменов. В свою очередь Симоньян назвала это "очередным украинским вбросом". "Нет, мне ничего про это не известно. Мне также неизвестно, чтобы эти списки где-то официально публиковались", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли ему что-то об этом и о расхождении данных. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240126/plennye-1923629883.html

https://ria.ru/20240125/plennye-1923509508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, дмитрий песков, маргарита симоньян, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия, ситуация в днр и лнр