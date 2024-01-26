Песков заявил, что не знает, как Россия поступит с телами погибших пленных
Песков: пока информации, что будет с телами пленных из сбитого Ил-76, нет
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что пока не располагает информацией по тому, что будет с телами украинских военнопленных, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76.
"Сейчас я не могу этого сказать, я просто не располагаю такой информацией. По этой теме мне пока нечего добавить", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Россия намерена поступить с останками погибших украинских военнопленных, будут ли они переданы Украине.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.