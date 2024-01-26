Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что не знает, как Россия поступит с телами погибших пленных - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 26.01.2024 (обновлено: 13:05 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/plennye-1923629883.html
Песков заявил, что не знает, как Россия поступит с телами погибших пленных
Песков заявил, что не знает, как Россия поступит с телами погибших пленных - РИА Новости, 26.01.2024
Песков заявил, что не знает, как Россия поступит с телами погибших пленных
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что пока не располагает информацией по тому, что будет с телами украинских военнопленных,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:02
2024-01-26T13:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
происшествия
вооруженные силы украины
дмитрий песков
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923584781_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5984e3a3179b6097984e1b5d7a8dd08c.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что пока не располагает информацией по тому, что будет с телами украинских военнопленных, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76. "Сейчас я не могу этого сказать, я просто не располагаю такой информацией. По этой теме мне пока нечего добавить", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Россия намерена поступить с останками погибших украинских военнопленных, будут ли они переданы Украине. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240125/pokhorony-1923529160.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923584781_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b14fb4cc672005d6bc3d3c1313ee5ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, происшествия, вооруженные силы украины, дмитрий песков, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Песков заявил, что не знает, как Россия поступит с телами погибших пленных

Песков: пока информации, что будет с телами пленных из сбитого Ил-76, нет

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что пока не располагает информацией по тому, что будет с телами украинских военнопленных, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76.
"Сейчас я не могу этого сказать, я просто не располагаю такой информацией. По этой теме мне пока нечего добавить", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Россия намерена поступить с останками погибших украинских военнопленных, будут ли они переданы Украине.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Источник: погибших членов экипажа Ил-76 похоронят в Саратове и Балашове
Вчера, 22:20
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаПроисшествияВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала