https://ria.ru/20240126/plennye-1923629883.html

Песков заявил, что не знает, как Россия поступит с телами погибших пленных

Песков заявил, что не знает, как Россия поступит с телами погибших пленных - РИА Новости, 26.01.2024

Песков заявил, что не знает, как Россия поступит с телами погибших пленных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что пока не располагает информацией по тому, что будет с телами украинских военнопленных,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T13:02

2024-01-26T13:02

2024-01-26T13:05

специальная военная операция на украине

россия

украина

происшествия

вооруженные силы украины

дмитрий песков

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что пока не располагает информацией по тому, что будет с телами украинских военнопленных, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76. "Сейчас я не могу этого сказать, я просто не располагаю такой информацией. По этой теме мне пока нечего добавить", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Россия намерена поступить с останками погибших украинских военнопленных, будут ли они переданы Украине. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240125/pokhorony-1923529160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, происшествия, вооруженные силы украины, дмитрий песков, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области