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Пилот аварийно севшего в Афганистане самолета рассказал подробности ЧП

Пилот аварийно севшего в Афганистане самолета рассказал подробности ЧП - РИА Новости, 26.01.2024

Пилот аварийно севшего в Афганистане самолета рассказал подробности ЧП

Аркадий Грачев, пилот разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, заявил, что причиной крушения стали технические проблемы. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T08:08

2024-01-26T08:08

2024-01-26T13:26

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ВНУКОВО, 26 янв — РИА Новости. Аркадий Грачев, пилот разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, заявил, что причиной крушения стали технические проблемы."В результате наших грамотных действий мы действительно посадили самолет, мы не упали, мы сели на пике горы", — добавил он.Отвечая на вопрос, как им удалось спастись, Грачев рассказал, что выжившие провели на морозе полтора дня, им приходилось "жечь шнурки", чтобы согреться."Потом нас медики начали вытаскивать. Нас выводили с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу, порядка пяти часов мы шли к деревне", — сообщил пилот.Кроме того, он опроверг публикации в афганских СМИ, что на борту было больше миллиона долларов наличными, которые после катастрофы кто-то украл.Два пилота Falcon и два медика, находившиеся на борту, сегодня прилетели в Москву рейсом из Дубая.Грачев уточнил, что всех вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.Крушение Falcon в АфганистанеFalcon 10 разбился в горах провинции Бадахшан в воскресенье. Самолет летел из Таиланда в Москву с двумя техническими посадками. Он выполнял частный медицинский эвакуационный рейс.На борту находились шесть человек: два пилота и два врача, а также супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска, которые погибли при крушении. Falcon числился в госреестре гражданских воздушных судов России.Источник в российских авиакругах называл возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра.По данным СК, отказ двигателей рассматривается среди приоритетных версий трагедии.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выживший в авиакатастрофе пилот рассказал, благодаря чему удалось спастись Выживший в катастрофе в Афганистане пилот рассказал, благодаря чему экипаж смог спастись. 2024-01-26T08:08 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

афганистан, россия, крушение самолета falcon в афганистане, москва, общество