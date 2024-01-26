https://ria.ru/20240126/pilot-1923558373.html
Пилот аварийно севшего в Афганистане самолета рассказал подробности ЧП
Пилот аварийно севшего в Афганистане самолета рассказал подробности ЧП - РИА Новости, 26.01.2024
Пилот аварийно севшего в Афганистане самолета рассказал подробности ЧП
Аркадий Грачев, пилот разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, заявил, что причиной крушения стали технические проблемы. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T08:08
2024-01-26T08:08
2024-01-26T13:26
афганистан
россия
крушение самолета falcon в афганистане
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общество
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ВНУКОВО, 26 янв — РИА Новости. Аркадий Грачев, пилот разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, заявил, что причиной крушения стали технические проблемы."В результате наших грамотных действий мы действительно посадили самолет, мы не упали, мы сели на пике горы", — добавил он.Отвечая на вопрос, как им удалось спастись, Грачев рассказал, что выжившие провели на морозе полтора дня, им приходилось "жечь шнурки", чтобы согреться."Потом нас медики начали вытаскивать. Нас выводили с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу, порядка пяти часов мы шли к деревне", — сообщил пилот.Кроме того, он опроверг публикации в афганских СМИ, что на борту было больше миллиона долларов наличными, которые после катастрофы кто-то украл.Два пилота Falcon и два медика, находившиеся на борту, сегодня прилетели в Москву рейсом из Дубая.Грачев уточнил, что всех вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.Крушение Falcon в АфганистанеFalcon 10 разбился в горах провинции Бадахшан в воскресенье. Самолет летел из Таиланда в Москву с двумя техническими посадками. Он выполнял частный медицинский эвакуационный рейс.На борту находились шесть человек: два пилота и два врача, а также супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска, которые погибли при крушении. Falcon числился в госреестре гражданских воздушных судов России.Источник в российских авиакругах называл возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра.По данным СК, отказ двигателей рассматривается среди приоритетных версий трагедии.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
https://ria.ru/20240124/aviakatastrofa-1923035658.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выживший в авиакатастрофе пилот рассказал, благодаря чему удалось спастись
Выживший в катастрофе в Афганистане пилот рассказал, благодаря чему экипаж смог спастись.
2024-01-26T08:08
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, россия, крушение самолета falcon в афганистане, москва, общество
Афганистан, Россия, Крушение самолета Falcon в Афганистане, Москва, Общество
Пилот аварийно севшего в Афганистане самолета рассказал подробности ЧП
Пилот Falcon Грачев: самолет не упал в Афганистане, а аварийно сел на пике горы
ВНУКОВО, 26 янв — РИА Новости. Аркадий Грачев, пилот разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, заявил, что причиной крушения стали технические проблемы.
"В результате наших грамотных действий мы действительно посадили самолет, мы не упали, мы сели на пике горы", — добавил он.
Новые подробности катастрофы в Афганистане: как спасают россиян за рубежом
Отвечая на вопрос, как им удалось спастись, Грачев рассказал, что выжившие провели на морозе полтора дня, им приходилось "жечь шнурки", чтобы согреться.
"Потом нас медики начали вытаскивать. Нас выводили с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу, порядка пяти часов мы шли к деревне", — сообщил пилот.
Кроме того, он опроверг публикации в афганских СМИ, что на борту было больше миллиона долларов наличными, которые после катастрофы кто-то украл.
Два пилота Falcon и два медика, находившиеся на борту, сегодня прилетели в Москву
рейсом из Дубая
.
Грачев уточнил, что всех вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.
Власти Афганистана хотят провести расследование крушения самолета Falcon
Крушение Falcon в Афганистане
Falcon 10 разбился в горах провинции Бадахшан
в воскресенье. Самолет летел из Таиланда
в Москву с двумя техническими посадками. Он выполнял частный медицинский эвакуационный рейс.
На борту находились шесть человек: два пилота и два врача, а также супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска
, которые погибли при крушении. Falcon числился в госреестре гражданских воздушных судов России
.
Источник в российских авиакругах называл возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра.
По данным СК
, отказ двигателей рассматривается среди приоритетных версий трагедии.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
Погибших при крушении самолета в Афганистане похоронят в Волгодонске