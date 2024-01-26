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Пилот аварийно севшего в Афганистане самолета рассказал подробности ЧП - РИА Новости, 26.01.2024
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08:08 26.01.2024 (обновлено: 13:26 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/pilot-1923558373.html
Пилот аварийно севшего в Афганистане самолета рассказал подробности ЧП
Пилот аварийно севшего в Афганистане самолета рассказал подробности ЧП - РИА Новости, 26.01.2024
Пилот аварийно севшего в Афганистане самолета рассказал подробности ЧП
Аркадий Грачев, пилот разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, заявил, что причиной крушения стали технические проблемы. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T08:08
2024-01-26T13:26
афганистан
россия
крушение самолета falcon в афганистане
москва
общество
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ВНУКОВО, 26 янв — РИА Новости. Аркадий Грачев, пилот разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, заявил, что причиной крушения стали технические проблемы."В результате наших грамотных действий мы действительно посадили самолет, мы не упали, мы сели на пике горы", — добавил он.Отвечая на вопрос, как им удалось спастись, Грачев рассказал, что выжившие провели на морозе полтора дня, им приходилось "жечь шнурки", чтобы согреться."Потом нас медики начали вытаскивать. Нас выводили с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу, порядка пяти часов мы шли к деревне", — сообщил пилот.Кроме того, он опроверг публикации в афганских СМИ, что на борту было больше миллиона долларов наличными, которые после катастрофы кто-то украл.Два пилота Falcon и два медика, находившиеся на борту, сегодня прилетели в Москву рейсом из Дубая.Грачев уточнил, что всех вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.Крушение Falcon в АфганистанеFalcon 10 разбился в горах провинции Бадахшан в воскресенье. Самолет летел из Таиланда в Москву с двумя техническими посадками. Он выполнял частный медицинский эвакуационный рейс.На борту находились шесть человек: два пилота и два врача, а также супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска, которые погибли при крушении. Falcon числился в госреестре гражданских воздушных судов России.Источник в российских авиакругах называл возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра.По данным СК, отказ двигателей рассматривается среди приоритетных версий трагедии.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
https://ria.ru/20240124/aviakatastrofa-1923035658.html
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Выживший в авиакатастрофе пилот рассказал, благодаря чему удалось спастись
Выживший в катастрофе в Афганистане пилот рассказал, благодаря чему экипаж смог спастись.
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афганистан, россия, крушение самолета falcon в афганистане, москва, общество
Афганистан, Россия, Крушение самолета Falcon в Афганистане, Москва, Общество
Пилот аварийно севшего в Афганистане самолета рассказал подробности ЧП

Пилот Falcon Грачев: самолет не упал в Афганистане, а аварийно сел на пике горы

Читать ria.ru в
ВНУКОВО, 26 янв — РИА Новости. Аркадий Грачев, пилот разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, заявил, что причиной крушения стали технические проблемы.
"В результате наших грамотных действий мы действительно посадили самолет, мы не упали, мы сели на пике горы", — добавил он.
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Отвечая на вопрос, как им удалось спастись, Грачев рассказал, что выжившие провели на морозе полтора дня, им приходилось "жечь шнурки", чтобы согреться.
"Потом нас медики начали вытаскивать. Нас выводили с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу, порядка пяти часов мы шли к деревне", — сообщил пилот.
Кроме того, он опроверг публикации в афганских СМИ, что на борту было больше миллиона долларов наличными, которые после катастрофы кто-то украл.
Два пилота Falcon и два медика, находившиеся на борту, сегодня прилетели в Москву рейсом из Дубая.
Грачев уточнил, что всех вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.
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Крушение Falcon в Афганистане

Falcon 10 разбился в горах провинции Бадахшан в воскресенье. Самолет летел из Таиланда в Москву с двумя техническими посадками. Он выполнял частный медицинский эвакуационный рейс.
На борту находились шесть человек: два пилота и два врача, а также супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска, которые погибли при крушении. Falcon числился в госреестре гражданских воздушных судов России.
Источник в российских авиакругах называл возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра.
По данным СК, отказ двигателей рассматривается среди приоритетных версий трагедии.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
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