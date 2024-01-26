https://ria.ru/20240126/peskov-1923636426.html

Песков: Калининград уверенно развивается, учитывая недружественность ЕС

Песков: Калининград уверенно развивается, учитывая недружественность ЕС - РИА Новости, 26.01.2024

Песков: Калининград уверенно развивается, учитывая недружественность ЕС

Калининград уверенно развивается, отдавая себе отчет в возможных дальнейших недружественных проявлениях со стороны стран ЕС, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T13:12

2024-01-26T13:12

2024-01-26T13:57

калининград

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Калининград уверенно развивается, отдавая себе отчет в возможных дальнейших недружественных проявлениях со стороны стран ЕС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Поэтому, да, эти программы поддержки продолжаются. Все средства расходуются эффективно, и регион уверенно развивается, отдавая себе отчет о возможных дальнейших недружественных проявлениях со стороны окружающих государств Евросоюза, и заранее готовясь и наращивая свой потенциал к стойкости", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240125/putin-1923496841.html

калининград

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2024

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калининград, дмитрий песков, евросоюз