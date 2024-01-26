https://ria.ru/20240126/peskov-1923636426.html
Песков: Калининград уверенно развивается, учитывая недружественность ЕС
Песков: Калининград уверенно развивается, учитывая недружественность ЕС - РИА Новости, 26.01.2024
Песков: Калининград уверенно развивается, учитывая недружественность ЕС
Калининград уверенно развивается, отдавая себе отчет в возможных дальнейших недружественных проявлениях со стороны стран ЕС, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:12
2024-01-26T13:12
2024-01-26T13:57
калининград
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Калининград уверенно развивается, отдавая себе отчет в возможных дальнейших недружественных проявлениях со стороны стран ЕС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Поэтому, да, эти программы поддержки продолжаются. Все средства расходуются эффективно, и регион уверенно развивается, отдавая себе отчет о возможных дальнейших недружественных проявлениях со стороны окружающих государств Евросоюза, и заранее готовясь и наращивая свой потенциал к стойкости", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240125/putin-1923496841.html
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калининград, дмитрий песков, евросоюз
Калининград, Дмитрий Песков, Евросоюз
Песков: Калининград уверенно развивается, учитывая недружественность ЕС
Песков: Калининград уверенно развивается, учитывает недружественное окружение
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Калининград уверенно развивается, отдавая себе отчет в возможных дальнейших недружественных проявлениях со стороны стран ЕС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поэтому, да, эти программы поддержки продолжаются. Все средства расходуются эффективно, и регион уверенно развивается, отдавая себе отчет о возможных дальнейших недружественных проявлениях со стороны окружающих государств Евросоюза, и заранее готовясь и наращивая свой потенциал к стойкости", - добавил Песков.
Путин поручил добиться роста экономики Калининградской области